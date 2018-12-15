Оказалось, что вопрос о строительстве пограничной стены между США и Мексикой превратился в гораздо более серьезную проблему, чем можно было предположить. По данному вопросу республиканцы и демократы так и не смогли прийти к соглашению, пишет Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

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Дебаты по данному вопросу достигли предельной напряженности. Сторонники жесткой линии в вопросе миграции предельно зациклены на строительстве стены на южной границе. Однако даже если им полностью удастся исключить возможность нелегального пересечения границы, это не помешает людям приехать в США на легальных основаниях и остаться на американской территории, несмотря на просроченные визы. По разным оценкам, подобным образом на территорию США прибывают от двух пятых до двух третей нелегальным мигрантов.

С другой стороны, если обязать работодателей использовать E-Verify для того, чтобы они могли убедиться в том, что их новые сотрудники имеют законное право работать в США, то у нелегальных мигрантов будет меньше поводов для пересечения границы или незаконного пребывания на территории США. Следовательно, необходимость строительства пограничной стены будет сложнее обосновать.

Казалось бы, глупо ставить строительство пограничной стены во главу угла, однако президент США Дональд Трамп превратил строительство стены на южной границе в одну из самых важных своих политических инициатив. Он так часто говорит об этом, что его переизбрание действительно может зависеть от достижения определенных результатов в данном направлении. Те республиканцы в Конгрессе, которые решили просто закрыть глаза на данную инициативу Трампа, просто недооценивают, насколько важным для их партии стал данный вопрос. Нравится им это или нет, но их политическое будущее в 2020 году будет тесно связанно с теми результатами, которых удастся добиться в строительстве пограничной стены.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

Учитывая политическую значимость пограничной стены, можно было бы предположить, что республиканцы будут изо всех сил стараться получить поддержку законопроекта, предусматривающего финансирование строительства пограничной стены. Однако не все так просто. Трамп предъявил демократам условия, которые затрагивают их ключевые приоритеты.

Смогут ли демократы в конечном итоге заключить сделку с Трампом? Для демократов существует ряд более привлекательных вопросов миграционной политики, чем блокирование строительства пограничной стены на границе с Мексикой. Например, они настаивают на предоставлении постоянного юридического статуса для нелегальных мигрантов, которые прибыли на территорию США в детском возрасте. Данный вопрос является для демократов одним из самых приоритетных вопросов. Трамп заявил, что готов поддержать предоставление постоянного юридического статуса детям нелегальных мигрантов.

Таким образом, стороны могли бы заключить сделку, которая включила бы в себя финансирование пограничной стены и правовой статус для детей нелегальных мигрантов. Обе партии смогли бы получить то, что для них представляет особую важность, демократы — правовой статус для детей нелегальных мигрантов, а республиканцы — финансирование на строительство стены.

Однако при этом демократам придется проглотить горькую пилюлю, а именно заявление Трампа о том, что ему удалось добиться политической победы. С другой стороны, в руках у демократов появится еще одна дубинка, которой они смогут воспользоваться в ходе президентских выборов 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Эта сделка имеет для демократов большую важность, поэтому демократы из Сената фактически предложили Трампу заключить соглашение по пограничной стене в начале 2018 года. Однако Трамп отказался от предложения демократов, выдвинув дополнительные требования, которые большинство Конгресса никогда не поддержало бы. В очередной раз, человек, который постоянно хвастается своей способностью заключать сделки, оказался неспособен применить свои навыки в Вашингтоне.

Чем дальше, тем становится очевиднее, что единственный способ для Трампа добиться успеха в плане строительства пограничной стены — это дать демократам то, что они хотят. По мере приближения предвыборной кампании 2020 года Трамп может оказаться более сговорчивым. С другой стороны, американская столица уже настолько отвыкла от заключения компромиссных политических сделок, что даже такая небольшая сделка, вероятно, окажется невозможной.