Не так давно — всего несколько лет назад — Европа представляла собой идиллию конца истории, изображенную Фрэнсисом Фукуямой в период окончания холодной войны. Казалось, что демократия, процветание и мир прочно укоренились в Европейском союзе, пишет Ричард Н. Хаасс в статье для издания Project Syndicate.

Флаг ЕС

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Теперь все изменилось. Некоторые районы Парижа буквально пылают. Великобритания раскололась по вопросу о Брексите. Италию возглавляет правительственная коалиция, которая настойчиво сопротивляется бюджетным правилам ЕС. Германия претерпевает политическую перестройку и находится в процессе перехода к новому лидеру. Венгрия и Польша взяли на вооружение антилиберализм. Между Мадридом и Каталонией продолжается противостояние. Произошло обострение отношений между Россией и Украиной.

За небольшой период времени, который по историческим меркам представляет собой мгновение, ситуация в Европейском союзе сильно изменилась. Стремительная демобилизация НАТО после окончания холодной войны теперь выглядит преждевременной.

Нет какой-либо одной причины, которая могла бы объяснить нынешние процессы в ЕС. Во Франции мы видим рост левого популизма. Все это отличается от того, что способствовало росту крайне правых по всей Европе. Укрепление позиций крайне правых в основном было вызвано ростом миграции.

Конечно, европейский политический класс несет свою долю ответственности за растущий беспорядок в Европейском союзе. ЕС ввел единую валюту, не создав фискального или банковского союза, что делает практически невозможным проведение последовательной экономической политики. Решение о том, что вопрос о постоянном членстве Великобритании в ЕС может быть урегулирован посредством всенародного голосования, в рамках которого большинство может заявить в выходе из ЕС, не указав условий выхода, было ошибочным.

Столь же ошибочным было решение открыть границы Германии для потока беженцев, независимо от того, сколь благородны были мотивы канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это решение не могло не вызвать обратной реакции. Совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон пошел на уступки «желтым жилетам» и предложил поиск компромиссного решения. Высока вероятность того, что подобное решение Макрона лишь подольет масла в огонь демонстраций и обострит проблемы с бюджетом.

Nathan Keirn Протест

Не стоит ожидать, что ситуация в ЕС изменится к лучшему. Рано или поздно националистическая французская партия «Национальное объединение» и другие правые партии ЕС договорятся о том, как объединить экономический и культурный популизм, чтобы бросить вызов политическому порядку, возникшему после окончания Второй мировой войны. Это всего лишь вопрос времени. Гибридное популистское правительство Италии — это уменьшенная версия того, что может произойти в ЕС.

Великобритания так и останется расколотой из-за отношений (или их отсутствия) с ЕС, независимо от результатов Брексита. Вполне возможно, что после Брексита Великобритания столкнется с серьезными проблемами, учитывая призывы к ирландскому единству и шотландской независимости.

Более того, в мире растущего неравенства и насилия, а также в условиях изменения климата миграционное давление, скорее всего, продолжит нарастать. В мире глобальной конкуренции и новых технологий неизбежно обострится экономический дисбаланс, что приведет к ликвидации миллионов существующих в настоящий момент рабочих мест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

К сожалению, нет единого решения, которое помогло бы справиться с растущим беспорядком в Европе. Если быть точным, то нет вообще никакого решения. Однако европейские лидеры все же могли бы принять ряд политических мер, которые помогли бы в некоторой степени урегулировать нынешние проблемы.

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Например, европейские страны могли бы выработать комплексную миграционную стратегию, которая позволила бы найти баланс между безопасностью, правами человека и экономической конкурентоспособностью. Также необходимо усилить сдерживание путем укрепления НАТО и дальнейшего вооружения Украины. Отключение Европы от российского природного газа также имело бы смысл. Следовательно, необходимо отказаться от проекта «Северный поток—2», который должен обеспечить доставку российского природного газа в Германию в обход Украины. Кроме того, необходимы дополнительные программы переподготовки для рабочих, чьи рабочие места исчезнут в результате глобализации и процесса автоматизации производства.

Данная политическая повестка только выиграла бы от участия и поддержки со стороны США. Было бы лучше, если бы США перестали рассматривать ЕС в качестве врага, а союзников по НАТО — в качестве любителей прокатиться за чужой счет. Увы, но в ближайшее время США вряд ли изменят свое отношение к ЕС, поэтому в борьбе с беспорядком Европейскому союзу придется рассчитывать исключительно на собственные силы.