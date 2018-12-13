Washington Post: Трамп не сможет остановить борьбу США с изменением климата

Максим Исаев, , 08:10 — REGNUM

Политические решения администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на отмену или изменение природоохранных законов, сокращающих выбросы парниковых газов, существенно затрудняют борьбу с изменением климата. Однако обязательства, от которых отказалось федеральное американское правительство, могут взять на себя правительства штатов, пишут губернаторы штатов Мэриленд и Вирджинии Ларри Хоган и Ральф Нортэм в статье для американского издания The Washington Post.

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Ради нашего будущего и будущего наших детей пришло время отложить в сторону узкопартийные интересы и приступить к работе. Делегации со всего мира собрались на саммите ООН по климату в Польше, чтобы выработать общий набор правил, которые будут регулировать выполнение пунктов Парижского соглашения по климату. Жители штатов Мэриленд и Вирджинии, а также других штатов заинтересованы в том, чтобы работа саммита в Польше оказалась продуктивной.

Изменение климата окажет влияние на жизнь миллионов людей, вот почему мы поддерживаем выборных должностных лиц и руководство городов, университетов, больниц и представителей церквей, которые продолжают поддерживать Парижское соглашение по климату, несмотря на выход Соединенных Штатов из данного соглашения. Благодаря совместным усилиям мы можем дать понять миру, что граждане США вносят свой вклад в рамках тех обязательств, которые США взяли на себя в Париже.

Мы уже испытываем негативные последствия изменения климата. Об этом наглядно свидетельствует недавняя Национальная оценка климата, предоставленная 13-ю федеральными агентствами. Каждый штат испытывает на себе последствия изменения климата, сталкиваясь с сильными штормами, аномальной жарой, сильными лесными пожарами. Недавний отчет федерального правительства подтверждает то, что мы и так уже знаем: изменение климата может нанести удар по общественному здоровью и причинить вред экономике.

Изменение климата повлияет как на демократов, так и на республиканцев, поэтому нам нужно работать вместе, несмотря на наши разногласия. Именно по этой причине двухпартийная группа губернаторов штатов объединилась для того, чтобы сформировать Американский климатический альянс. Сначала в альянс вошли три губернатора штатов, сейчас в него входят 17 губернаторов, которые взяли на себя обязательства по сокращению уровня парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения. Скоординированные действия отдельных штатов гарантируют то, что Соединенные Штаты в целом будут и впредь вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Вместе мы стремимся реализовать ряд климатических стратегий, включая снижение стоимости возобновляемых источников энергии и расширение использования электромобилей.

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Штат Мэриленд является лидером региональной инициативы по снижению уровня парниковых газов. В штате приняли закон о сокращении парниковых газов на 40%. Недавно правительство Мэриленда объявило о своем намерении запретить производство и использование фторуглеводородов. В Мэриленде также была создана двухпартийная комиссия по борьбе с изменением климата. В штате продолжается развитие экологической инфраструктуры.

В то же время правительство Вирджинии запустило процесс сокращения выбросов углерода с электростанций на 30% к 2030 году и недавно объявило о своем намерении значительно сократить выбросы метана — парникового газа, который более чем в 80 раз опаснее, чем углекислый газ. Мэриленд и Вирджиния продолжат снижение выбросов от ископаемого топлива и наращивание поставок чистой и возобновляемой энергии. Правительства Мэриленда и Вирджинии продолжат развивать программы по защите наших граждан и береговых линий от влияния экстремальных погодных условий. Данные шаги помогут замедлить процесс изменения климата, но при этом, нам нужна помощь. Мы призываем других политических лидеров приступить к совместной работе, как на национальном, так и международном уровне, для расширения возможностей борьбы с изменением климата.