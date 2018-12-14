На этой неделе иранское руководство подтвердило, что недавно Тегеран провел ракетные испытания. В США считают, что это была баллистическая ракета средней дальности, которая «способна нести несколько боеголовок». Это говорит о том, что Тегеран нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года. Однако подобные сообщения уже ни для кого не новость: Иран не просто проводит испытания, но даже организовывает поставки баллистических ракет, пишет Бенам Бен Талеблу в статье для издания Bloomberg.

Иранские солдаты Reza Dehshiri]

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Хотя европейские чиновники осудили подобное поведение Ирана, им еще предстоит предпринять какие-либо серьезные действия, чтобы убедить Иран отказаться от продолжения ракетных испытаний. Независимо от того, окажутся ли европейские усилия, направленные на сохранение ядерного соглашения, успешными или нет, Европейский союз все же должен объединиться с США для борьбы с иранской программой по созданию баллистических ракет.

В начале этого года, до того как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном, американские дипломаты пытались улучшить ядерное соглашение, включив в него ограничения в отношении иранской программы по созданию баллистических ракет. В ходе переговорного процесса с ЕС прозвучало предложение о введении санкций против организаций, поддерживающих иранскую ракетную программу. Однако в итоге переговоры ни к чему не привели. Если оглянуться назад, то окажется, что последний пакет европейских санкций, направленных против ядерной и ракетной программ Ирана, был введен аж шесть лет назад.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

Помимо создания крупнейшего в регионе арсенала Иран также совершенствует отдельные оборонные системы и стремится повысить точность своего оружия. Представители иранского оборонного ведомства утверждают, что задача по созданию ракет большей дальности является технически выполнимой. Кроме того, Тегеран организовал поставки баллистических ракет малой дальности йеменским хуситам и шиитским ополченцам в Ираке.

Похоже, что иранские СМИ перестали сообщать о всех ракетных испытаниях для того, чтобы избежать пристального внимания со стороны общественности. Непосредственно после испытаний баллистической ракеты, прошедших в этом месяце, заявления Тегерана были весьма расплывчатыми. Когда официальные представители Ирана подтвердили факт ракетных испытаний, они не стали упоминать тип ракеты.

Для того чтобы заставить Иран пересмотреть свои планы в отношении производства баллистических ракет и их экспорта региональным союзникам, Европейский союз и США должны сосредоточить свои усилия как минимум на трех направлениях. Во-первых, Вашингтон и Брюссель должны взять на себя обязательство, в рамках которого они не позволят Ирану получить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), в радиусе действия которой могли бы оказаться европейские страны. Этого нельзя допустить независимо от того, планирует ли Тегеран разрабатывать подобную ракету самостоятельно или приобрести за рубежом. Несмотря на то, что у Ирана уже есть ракеты, которые способны поразить юго-восточные районы ЕС, МБР будет представлять угрозу для всего континента. Для того чтобы предотвратить подобный сценарий, США и ЕС должны скоординировать свои действия в рамках кампании по давлению на иранскую программу по запуску спутников, которая, вероятно, является прикрытием для разработки МБР.

Tasnim News Agency Иранская ракета

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Во-вторых, стороны должны создать многонациональную целевую группу для обмена разведданными и борьбы с попытками Ирана получить доступ к новым технологиям. Ракетная программа Ирана заслуживает столько же внимания, как и его ядерная программа. Несмотря на то, что Иран обладает мощной оборонной промышленностью и стремится к самодостаточности, Тегеран продолжает совершать военные покупки за рубежом, используя подставные компании для приобретения технологий, необходимых для расширения возможностей своих баллистических ракет.

Наконец, ЕС должен заявить о своей приверженности санкциям, которые будут автоматически вводиться в ответ на иранские ракетные испытания, экспорт баллистических ракет или нарушения соответствующих резолюций Совбеза ООН. Санкции должны быть нацелены на все известные ракетные возможности Ирана, независимо от радиуса действия.

Иранские официальные лица очень хорошо понимают ценность своего растущего арсенала. Европейский союз должен, наконец, перейти от слов к делу.