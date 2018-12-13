Washington Post: США больше не могут защитить себя?

Александр Белов, , 08:12 — REGNUM

Великие державы чаще всего погибают по причине самоубийства, нежели внешнего нападения. Политический паралич в сочетании с недальновидными решениями лишает способности сохранять равновесие между интересами и обязательствами, не позволяя внедрять инновации в военной и экономической сфере, чтобы сохранить конкурентные преимущества перед другими странами. Достаточно вспомнить историю Римской империи, Габсбургской империи, Османской империи, династии Романовых, различных китайских династий. Являются ли США еще одной державой, которую постигнет аналогичная судьба? Этот вопрос не может не возникнуть, когда читаешь отчет Комиссии по стратегии национальной обороны, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

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Конгресс поручил Комиссии по стратегии национальной обороны, возглавляемой бывшим заместителем министра обороны Эриком Эдельманом и отставным адмиралом Гари Рохедом, проанализировать состояние вооруженных сил США, чтобы определить их способность обеспечить безопасности США. Оказалось, что вооруженные силы не способны обеспечить безопасность США. В отчете комиссии говорится, что «Америка столкнулась с полномасштабным кризисом в сфере национальной безопасности».

«Если Соединенным Штатам придется сражаться с Россией за Балтику или с Китаем за Тайвань, американцы могут потерпеть сокрушительное военное поражение, — говорится в отчете комиссии. — Эти страны обладают высокоточным оружием, интегрированными средствами противовоздушной обороны, крылатыми и баллистическими ракетами, передовыми возможностями в сфере кибератак, значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и ядерным оружием. Подобным набором передовых возможностей ранее обладали только США».

Даже если бы США смогли одержать победу, они столкнулись бы с самыми кровопролитными боями за последние десятилетия. Превосходство в воздухе, которое Соединенные Штаты считали само собой разумеющимся со времен Второй мировой войны, больше не может быть гарантировано. А без полного контроля воздушного пространства американские корабли и солдаты станут уязвимыми для воздушных ударов.

Как так случилось, что теперь США с трудом могут выиграть хотя бы в одной крупной войне, не говоря уже о двух, которые они планировали вести в годы холодной войны? Комиссия указывает на двухпартийный тупик, из которого США не могут выйти начиная с 2011 года. Данный тупик породил процесс сокращения военного бюджета. В период с 2010 по 2015 год произошло «самое быстрое сокращение военного бюджета за годы, последовавшие после Корейской войны». В результате к 2017 году вооруженные силы США «столкнулись с серьезными кризисами готовности и огромными отложенными затратами на модернизацию».

Контролируемый республиканцами конгресс при поддержке президента США Дональда Трампа обеспечил временное повышение военного бюджета, увеличив расходы на оборону до $716 млрд. Но Трамп уже заявил о своем желании сократить расходы на оборону, а Белый дом предлагает сократить оборонный бюджет до $700 млрд долларов в следующем году. Если это произойдет, то США не смогут реализовать амбициозную программу по модернизации вооруженных сил. Комиссия по стратегии национальной обороны призывает обеспечить ежегодное увеличение оборонных расходов на 3−5% выше уровня инфляции. Таким образом, в 2020 финансовом году оборонный бюджет должен был бы составить $752−766 млрд.

Трудно себе представить, что конгресс, особенно учитывая тот факт, что палата представителей оказалась под контролем демократов, выделит необходимые средства на оборону в то время, когда дефицит бюджета приближается к $1 трлн в год. В отчете комиссии также отмечается, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты оказались в состоянии войны после террористических атак 11 сентября 2001 года, Вашингтон неоднократно сокращал, а не повышал налоги, что послужило причиной возникновения неустойчивого финансового положения. «Невозможно предпринять никаких серьезных усилий для решения проблемы растущего государственного долга без увеличения налоговых поступлений или сокращения обязательных расходов, или того и другого одновременно», — говорится в отчете Комиссии по стратегии национальной обороны.

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Однако невозможно себе представить, что нынешняя политическая система согласится либо на повышение налогов, либо на сокращение расходов на программы социального обеспечения. Единственным выходом может стать двухпартийное соглашение, предусматривающее пакет налоговых повышений и сокращений расходов, чтобы обеспечить сбалансированный бюджет. Однако шанс на такой компромисс невелик.

Так что у нас большие проблемы. Мы утрачиваем свое военное преимущество, которое обеспечило нам безопасность и процветание после окончания Второй мировой войны. При этом нам некого винить, кроме самих себя. Политический паралич и двухпартийный раскол подрывают американскую мощь.