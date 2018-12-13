Больше всего от правления нынешнего президента США Дональда Трампа проиграют, похоже, его избиратели. Политические же противники действующего президента смогут очень многое выиграть, пишет Роберт Мерри в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам автора, подобный политический парадокс объясняется кажущейся неизбежностью того, что из-за его политической некомпетентности, неумения себя вести и неспособности сфокусироваться на чем-либо и действовать слаженно те, кто отдал голос за Трампа, в конечном счете останутся ни с чем.

«На протяжении всего президентского срока до сего дня его курс был сопряжен с постоянными политическими неудачами. И чем ближе конец, тем хуже будет ситуация», — подчеркнул автор.

По утверждению Мерри, избиратели не ошиблись, увидев в Трампе необычного политика, безразличного к проблемам, с которыми они сталкиваются. Бизнесмен смог выявить целый ряд линий разлома — между проживающими на побережьях США элитами и занимающими территории в глубине страны массами, между глобалистской верхушкой и государственнически настроенным средним классом, между либерализмом, выступающим против рабочего класса, и консервативным популизмом. Все эти линии разлома существовали и до Трампа, но благодаря своим инстинктам он смог увидеть то, что не хотели видеть другие: скрытый под поверхностью гнев, который можно было использовать для победы на президентских выборах.

Ключевое слово здесь — «инстинкты», поскольку Трамп не располагал необходимыми навыками и даже дискурсом для более глубокого анализа происходящего. А именно там, а не на поверхности политических процессов, и велись основные битвы: формулировались аргументация и нарративы, создавался язык, с помощью которого политики могли бы донести до граждан желаемые идеи. Трамп не способен всего этого осознать, именно поэтому он так часто повторяется: другие политики, сделав смелое заявление, начинают развивать заданную тему и объясняют ее с разных точек зрения, разбирая сложные моменты. Трамп сделать этого не может, он может исключительно повторять одни и те же слоганы. Эта его неспособность касается и того, как он действует, столкнувшись с политическими и даже дипломатическими вызовами.

Все это чревато тем, что Трамп не сможет победить на выборах 2020 года. На это уже указывают результаты недавних промежуточных выборов в конгресс, во время которых избиратели не обратили внимания на достижения Трампа в области налогового обложения, назначения судей и отмены ряда нормативных документов. Вместо этого они выразили недовольство его поведением. В результате в следующей президентской гонке велика вероятность победы Демократической партии, что будет означать дальнейшее обострение ситуации для тех, кто голосовал за Трампа, — почти 63 млн граждан США.

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И все те идеи, благодаря которым он и был выбран, — приоритетность безопасности границы страны, равенство в торговых отношениях в интересах рабочего класса США, борьба с внешнеполитическим истеблишментом США и другие — будут отброшены пришедшей после него Демократической партией. Более того, во внешней политике Трамп уже сам отказался от того, о чем говорил во время выборов, позволив Майку Помпео и Джону Болтону стать государственным секретарем и советником по национальной безопасности в своей администрации.

Таким образом, из-за политической некомпетентности и неумения Трампа руководить надежды американских граждан на новое направление их страны будут разбиты, а пришедшие к власти демократы сделают все, чтобы поставить крест на трампизме — в области миграционной, налоговой, нормативной политики, а также в отношении к глобализму, а также многому другому.

Напомним, в результате промежуточных выборов в США, которые состоялись в начале ноября, Демократическая партия смогла взять под свой контроль палату представителей конгресса. Сенат по-прежнему находится в руках республиканцев.

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