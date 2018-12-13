American Conservative: Хуже всего от правления Трампа его избирателям
Больше всего от правления нынешнего президента США Дональда Трампа проиграют, похоже, его избиратели. Политические же противники действующего президента смогут очень многое выиграть, пишет Роберт Мерри в статье для американского издания The American Conservative.
По словам автора, подобный политический парадокс объясняется кажущейся неизбежностью того, что из-за его политической некомпетентности, неумения себя вести и неспособности сфокусироваться на чем-либо и действовать слаженно те, кто отдал голос за Трампа, в конечном счете останутся ни с чем.
«На протяжении всего президентского срока до сего дня его курс был сопряжен с постоянными политическими неудачами. И чем ближе конец, тем хуже будет ситуация», — подчеркнул автор.
По утверждению Мерри, избиратели не ошиблись, увидев в Трампе необычного политика, безразличного к проблемам, с которыми они сталкиваются. Бизнесмен смог выявить целый ряд линий разлома — между проживающими на побережьях США элитами и занимающими территории в глубине страны массами, между глобалистской верхушкой и государственнически настроенным средним классом, между либерализмом, выступающим против рабочего класса, и консервативным популизмом. Все эти линии разлома существовали и до Трампа, но благодаря своим инстинктам он смог увидеть то, что не хотели видеть другие: скрытый под поверхностью гнев, который можно было использовать для победы на президентских выборах.
Ключевое слово здесь — «инстинкты», поскольку Трамп не располагал необходимыми навыками и даже дискурсом для более глубокого анализа происходящего. А именно там, а не на поверхности политических процессов, и велись основные битвы: формулировались аргументация и нарративы, создавался язык, с помощью которого политики могли бы донести до граждан желаемые идеи. Трамп не способен всего этого осознать, именно поэтому он так часто повторяется: другие политики, сделав смелое заявление, начинают развивать заданную тему и объясняют ее с разных точек зрения, разбирая сложные моменты. Трамп сделать этого не может, он может исключительно повторять одни и те же слоганы. Эта его неспособность касается и того, как он действует, столкнувшись с политическими и даже дипломатическими вызовами.
Все это чревато тем, что Трамп не сможет победить на выборах 2020 года. На это уже указывают результаты недавних промежуточных выборов в конгресс, во время которых избиратели не обратили внимания на достижения Трампа в области налогового обложения, назначения судей и отмены ряда нормативных документов. Вместо этого они выразили недовольство его поведением. В результате в следующей президентской гонке велика вероятность победы Демократической партии, что будет означать дальнейшее обострение ситуации для тех, кто голосовал за Трампа, — почти 63 млн граждан США.
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И все те идеи, благодаря которым он и был выбран, — приоритетность безопасности границы страны, равенство в торговых отношениях в интересах рабочего класса США, борьба с внешнеполитическим истеблишментом США и другие — будут отброшены пришедшей после него Демократической партией. Более того, во внешней политике Трамп уже сам отказался от того, о чем говорил во время выборов, позволив Майку Помпео и Джону Болтону стать государственным секретарем и советником по национальной безопасности в своей администрации.
Таким образом, из-за политической некомпетентности и неумения Трампа руководить надежды американских граждан на новое направление их страны будут разбиты, а пришедшие к власти демократы сделают все, чтобы поставить крест на трампизме — в области миграционной, налоговой, нормативной политики, а также в отношении к глобализму, а также многому другому.
Напомним, в результате промежуточных выборов в США, которые состоялись в начале ноября, Демократическая партия смогла взять под свой контроль палату представителей конгресса. Сенат по-прежнему находится в руках республиканцев.
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