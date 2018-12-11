Москва может опубликовать переписку по делу о «вмешательстве» в выборы США

Москва, , 14:27 — REGNUM В том случае, если Вашингтон не будет возражать, Москва опубликует всю переписку с американской стороной по теме якобы имевшего место «вмешательства» РФ в президентские выборы в США. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, вся поступившая от американских коллег информация была проанализирована российскими специалистами еще до инаугурации действующего президента США Дональда Трампа. Мурашов добавил, что американской стороне был направлен «ответ, носивший исчерпывающий характер».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американским налогоплательщикам расследование спецпрокурора страны Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы — 2016 уже обошлось более чем $30 млн.

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