



На этой неделе стало известно содержание секретных документов, подписанных властями государства Вануату, протянувшегося цепочкой островов в Океании примерно на полпути между восточным побережьем Австралии и Фиджи. Журналисты местной «Вануату Дейли Пост» опубликовали фотокопии подписанных документов, и как минимум один из них вызвал серьезное внимание аналитиков, специализирующихся на вопросах коммерческой безопасности — и не только в регионе.

Из документов стало понятно, зачем Пекину понадобилось засекречивать соглашения об экономической помощи с ничем не примечательным государством: самый обеспеченный финансами проект «помощи» предполагает поставку оборудования, которое специалисты иначе как инструментом глобального коммерческого шпионажа не называют.

Перед встречей на высшем уровне АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, открывшейся 17 ноября, президент Китая Си Цзиньпин встретился с рядом лидеров островов Тихого океана.

Встреча была организована на фоне растущей конкуренции в Тихом океане между Китаем, с одной стороны, и Австралией и США, с другой. Крайне сухая информация о предстоящей встрече сдабривалась сенсационными слухами о том, что Пекин будет предлагать островным государствам новые огромные по их масштабам инфраструктурные проекты, чтобы укрепить свое политическое влияние — обычная для КНР тактика, которую Пекин реализует в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах своих стратегических интересов.

Несмотря на ажиотаж и повышенное внимание масс-медиа, излишнее внимание прессы организаторами встречи не приветствовалось. Достаточно сказать, что даже на протокольную часть не был допущен ни один из журналистов островных государств Океании или мировых медиа — только проверенные и надежные китайские государственные СМИ. Сами переговоры и подписание документов прошло даже без этих «журналистов в штатском» — поэтому не только о подписанных документах, но даже о составе делегаций, по которому можно было бы судить о характере соглашений, журналистам и аналитикам в тот момент информации не поступало.

Разумеется, журналисты восприняли такую секретность, как акулы говяжий стейк, брошенный за борт лодки. И если в Пекине к вопросам обеспечения информационной безопасности интересов государства относятся с партийной основательностью, то расслабленные чиновники администраций стран Океании были для репортеров открытой книгой. Так что тот факт, что документы пришлось добывать целых четыре недели — скорее, говорит о том, что в них было что скрывать. Иначе они попали бы журналистам уже на следующий день.

Michael Coghlan Порт-Вила, Вануату

Главная газета страны «Вануату Дейли Пост» добыла фотокопии семи соглашений, подписанных Китаем и правительством Вануату.

Главный документ показывает, что Китай предоставляет Вануату $60 млн долларов для связанных закупок у китайских компаний в рамках проекта, который называется «Оборудование для инспекции контейнеров».

Для Вануату это огромная сумма — около трети всей ежегодной помощи всему государству.

За неделю до встречи с председателем Си в Папуа-Новой Гвинее (ПНГ), 9 ноября, Вануату вступила в ряды Фиджи, Самоа, ПНГ и Тонга и подписала «Меморандум о взаимопонимании» с Китаем относительно флагманского проекта геополитики Пекина — «Один пояс, одна дорога». Как и в большинстве таких «Меморандумов о взаимопонимании» по проекту «Один пояс, одна дорога», содержательная часть в этом документе на четырех страницах выглядит довольно блекло. Стороны договорились «совместно продвигать» китайский мегапроект и «исследовать взаимовыгодные модели для поддержки реализации крупных программ, таких как инфраструктурные проекты». В общем, за все хорошее против всего плохого.

Секретная часть договоренностей говорит о планах Пекина чуть больше.

Да, разумеется, основная тактика захвата политического влияния — «причинение помощи» в виде привлекательных кредитов, которые лягут долговой нагрузкой на следующие правительства — никуда не делась. ИА REGNUM довольно подробно рассказывало о том, как это работает, например, в Кении. Однако случай Вануату обратил внимание аналитиков, специализирующихся на вопросах коммерческой безопасности, на еще одну область интересов Китая в проектах такого «удушающего инвестирования», которая долгое время оказывалась в тени.

Michael Coghlan Порт-Вила, Вануату

Проекты, полностью аналогичные проекту «Оборудование для инспекции контейнеров» в Вануату, без лишней шумихи инициируются китайцами по всему миру.

Почти всегда о них либо вообще не пишут издания, либо информация без комментариев попадает только в местную прессу. Аналитики отмечают, что достоверно известно о таких установках в Сьерра-Леоне, Суринаме, Эстонии, на Филиппинах, в Танзании, Антигуа и Барбуда … Всего аналитики насчитали более полусотни портов и крупных железнодорожных узлов, — как правило, в маленьких и легко «управляемых» государствах, хотя и не только в них — в которых достоверно установлено китайское оборудование такого типа. Как правило, бесплатно. Сколь же всего таких точек внедрения — хотя бы оценочно — пока подсчитать не берется никто из экспертов. Все сходятся на том, что их сотни, если не тысячи по всему миру.

Эксперты отмечают, что все комплексы неинвазивного контроля содержания контейнеров, поставляемые в рамках таких проектов Китаем, обладают функцией сохранения записей компьютерных протоколов досмотров. Многие модификации не только накапливают такую информацию, но и в режиме онлайн передают ее в головной офис китайского производителя — официально для того, чтобы лучше распознать полученные на просвет изображения и сравнить их с накопленной базой данных с точек по всему миру. И в любом случае каждый такой комплекс обслуживается китайскими техниками — что предполагает регулярные инспекции и копирование накопленных данных.

Специалисты в вопросах коммерческой безопасности называют такие комплексы «абсолютным оружием» коммерческого (и не только) шпионажа.

Michael Coghlan Порт-Вила, Вануату

Поскольку каждый контейнер в каждом порту или железнодорожной станции, где есть такие установки, в обязательном порядке проходит такой досмотр, Китаю удается получать информацию не только обо всех без исключения грузопотоках в этих транспортно-логистических узлах с точностью до каждого контейнера, но еще и детально сканировать внутреннее содержимое. Некоторые модели сканирующего оборудования способы не только показать, что в контейнере, например, едет экспериментальный агрегат для испытаний в условиях африканской пустыни, — но и по факту создать его точные трехмерные чертежи, «нарезав» сканирующими лучами изделие — по типу медицинского аппарата магнитно-ядерного резонанса. Есть и другие инструменты исследования, — те, которые позволяют дистанционно, не вскрывая пломб, определить точный химический состав материалов, из которых состоят грузы в контейнере, или те, которые позволяют заглянуть в запечатанные транспортные боксы, которые, в свою очередь, находятся в запечатанном контейнере.

И все это, разумеется, — ради пресечения контрабанды и угрозы терроризма.

Graham Crumb Танец

Стоит оценить изящество, с которым китайцам удалось создать такую сеть технической и коммерческой разведки — по сути, легально. Или почти легально — хотя вряд ли Пекин опасается контрразведки Вануату.