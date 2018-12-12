Великобритания может остановить процесс Брексита, если захочет. На это указывает постановление Европейского суда, органа, которому поручено толкование законов и договоров Европейского союза, пишет Питер Харрис в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Сторонний наблюдатель может подумать, что это отличная новость. В конце концов, нельзя сказать, что процесс выхода Великобритании из ЕС проходит гладко. Буквально в начале этой недели премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что она перенесет голосование в парламенте по чрезвычайно непопулярному соглашению с Брюсселем. На это заявление Мэй палата общин ответила гневом, насмешками и раздражением. Страна столкнулась с самой серьезной конституционной чрезвычайной ситуацией со времен кризиса 1936 года, вызванного отречением от престола короля Эдуарда VIII.

Эдуард VIII в окружении герольдов на своём единственном Государственном открытии парламента 3 ноября 1936 года

Правительству Мэй потребовалось более 18 месяцев на то, чтобы заключить соглашение о выходе из состава ЕС. Среди прочего проект соглашения предусматривает двухлетний переходный период, в течение которого стороны будут проводить переговоры о долгосрочных отношениях между Великобританией и ЕС. Также в соглашении предусмотрено то, что Великобритания сможет контролировать миграцию из Европы.

Однако после публикации проекта соглашения в ноябре 2018 года оно столкнулось с серьезной критикой. Стало понятно, что шансы на то, что парламент поддержит данное соглашение, очень низки. Авторитет Мэй был сильно подорван. Неясно, сможет ли Мэй сохранить свой пост и на каких условиях Великобритания выйдет из ЕС.

Внутренние разногласия по поводу Брексита могут иметь серьезные последствия. В ЕС ясно дали понять, что не намерены возобновлять переговоры с Великобританией, а это означает, что нынешнее соглашение является пока единственно возможным соглашением о выходе из состава ЕС. Если это соглашение не будет одобрено парламентом до 29 марта 2019 года, то Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, которое могло бы смягчить удар. Почти все согласны с тем, что выход Великобритании без соглашения приведет к катастрофическим последствиям.

Своевременно решение Европейского суда о том, что Великобритания может остановить Брексит, может предоставить Лондону новые возможности. Как раз в тот момент, когда над страной нависла угроза выхода из ЕС без соглашения, Европейский суд указал на выход из сложившейся ситуации. Если британское руководство не может договориться по поводу условий Брексита, оно может просто отказаться от него. Правильно?

Проблема заключается в том, что в настоящее время никто из британских политических лидеров даже думать не хочет об отмене Брексита. По крайней мере в Великобритании нет ни одного политического лидера, который был бы достаточно смел для того, чтобы заявить это вслух. Лишь незначительное меньшинство рядовых членов парламента готово поддержать данный вариант.

Haykakan.top Парламент Великобритании

В июне 2016 года 52% граждан Великобритании проголосовали за выход из состава ЕС. Летом 2017 года прошли внеочередные выборы, в результате которых 90% мест в парламенте заняли представители партий, которые обязались реализовать Брексит. Учитывая эти цифры, премьер-министру действительно потребовалось бы немало смелости для того, чтобы пойти против «воли народа» и отказаться от Брексита. Нет никаких признаков того, что Мэй откажется от Брексита. То же самое можно сказать и в отношении лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, известного своим евроскептицизмом, либо любого другого возможного кандидата от Консервативной партии, который мог бы заменить Мэй в качестве лидера консерваторов.

Пока все еще сохраняется возможность того, что в марте 2019 года Великобритания может покинуть ЕС без соглашения. Британскому правительству придется предпринять что-то конструктивное для того, чтобы избежать возможного хаоса, который приведет к нехватке продовольствия, лекарств, валютному кризису и многому другому.

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Буквально еще на прошлой неделе все же сохранялась вероятность того, что достаточное количество членов парламента в конечном счете поддержат соглашение Мэй, чтобы избежать хаоса, связанного с выходом из ЕС без соглашения. Решение Европейского суда о том, что Лондон может отменить Брексит, сделало такой сценарий еще более маловероятным. Сторонники сохранения Великобритании в составе ЕС могут сделать ставку на то, что Мэй или ее возможный преемник в конечном итоге согласятся отменить Брексит, чтобы избежать катастрофических последствий выхода без соглашения.

Единственный альтернативный вариант заключается в том, что ЕС все же разрешит продлить срок процедуры Брексита, в течение которого стороны смогут заключить новое соглашение по Брекситу. Однако в ЕС уже дали понять, что переговоров не будет. Тем не менее европейские лидеры могли бы изменить свое мнение, если бы в Великобритании сменилось правительство, возможно, после новых всеобщих выборов. Также возможно, что европейские лидеры изменили бы свое решение в случае, если бы британское правительство согласилось провести второй референдум о членстве Великобритании в ЕС. Пока неясно, как именно, и изменится ли вообще внутриполитический ландшафт в Великобритании.