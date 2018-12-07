The Hill: Пентагон оказался на грани серьёзного кризиса

Александр Белов, , 08:18 — REGNUM

Политики и генералы США часто напоминают своим гражданам о том, что американские вооруженные силы — это лучшие вооруженные силы за всю историю человечества. Римская и Монгольская империи могли бы с этим поспорить, однако нельзя отрицать тот факт, что США обладают беспрецедентной способностью проецировать свою власть за рубежом и одерживать победы в тактических сражениях, даже несмотря на удручающие результаты военных конфликтов США, последовавших после терактов 11 сентября 2001 года. Тем не менее у американского оборонного ведомства есть одно уязвимое место: добровольческая система набора в армию, пишут Деннис Лаич, Джонатан Асконас и Джил Барндоллар в статье для американского издания The Hill.

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Национальная комиссия по оборонной стратегии недавно опубликовала отчет о состоянии вооруженных сил США и их способности выполнить те задачи, которые перечислены в стратегии Трампа в сфере национальной обороны. Впервые со времен холодной войны в рамках оборонной стратегии США предусмотрена конкуренция с крупными державами, такими как Китай или Россия. В отчете перечисляются недостатки вооруженных сил США, также было указано на то, что граждане США все чаще либо не хотят, либо не могут служить в армии по состоянию здоровья. Сокращение человеческих резервов представляет собой риск для национальной безопасности США. В своем отчете Национальная комиссия по оборонной стратегии потребовала, чтобы военные и конгресс нашли выход из сложившейся ситуации.

Вскоре добровольческая система набора в армию может столкнуться с кризисом, последствия которого окажут непосредственное влияние на национальную безопасность США. Неспособность и нежелание американской молодежи служить в армии указывают на то, что хваленые вооруженные силы США становятся все менее устойчивыми.

Ежегодно более четырех миллионов граждан США достигают 18-летнего возраста, но только 29% из них соответствуют минимальным стандартам военного призыва. Таким образом, только 1,2 млн человек потенциально могут вступить в армию. Из этих 1,2 млн человек только 15% проявляют хоть какой-то интерес в военной службе, получается, что остаются всего 180 тыс. человек, которые одновременно соответствуют минимальным требованиям и хотят служить в армии. Ежегодно армии США нужно около 150 тыс. добровольцев для того, чтобы оборонное ведомство могло выполнить стоящие перед ним задачи.

Когда численность потенциальных добровольцев сокращается в результате последствий, вызванных периодами безработицы или войнами, например в Ираке, американские военные комиссии снижают минимальные требования, допуская до военной службы бывших уголовников и недоучившихся студентов. Генерал-майор Малкольм Фрост прямо заявил о том, что неспособность военных укомплектовать вооруженные силы необходимым количеством личного состава — это еще одна из экзистенциальных угроз, с которой столкнутся США.

В оборонном ведомстве США понимают то, что в случае войны с крупной державой, такой как Россия или Китай, потребуется быстрое восполнение потерь за счет потока новых добровольцев, однако многие американцы могут просто не откликнуться на призыв военных.

В прошлом году американские военные впервые с 2005 года не смогли выполнить нормы призыва, даже несмотря на снижение минимальных требований. На военную службу пришлось принимать кандидатов четвертой категории (CAT IV), которые набрали 10−31% во время прохождения теста на пригодность к военной службе. Кроме того, армии приходится предлагать кандидатам индивидуальные финансовые бонусы в размере $40 тыс. В 2018 годы Пентагон выплатил $600 млн в виде бонусов за вступление в армию.

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Также в отчете национальной комиссии по оборонной стратегии говорится о том, что с 2001 года расходы на обеспечение личного персонала ВС США резко возросли. Увеличение составило более 50% в реальном выражении. В центре стратегических и бюджетных оценок сообщили, что в случае, если расходы на военный персонал продолжат расти такими же темпами, а уровень военного бюджета останется неизменным, то к 2039 году весь оборонный бюджет будет уходить на расходы, связанные с обеспечением личного персонала. Учитывая растущий государственный долг и стареющее население США, растущие расходы на здравоохранение и огромные пенсионные обязательства, маловероятно, что в ближайшем будущем военный бюджет США ждет увеличение.

Американское руководство должно либо расширить возможности для комплектования вооруженных сил, либо ограничить военные цели. Это необходимо сделать, пока у США есть возможность принять это решение.