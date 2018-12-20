После саммита в Сингапуре между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном глава Белого дома решил в одностороннем порядке прекратить совместные с Южной Кореей «военные игры» на Корейском полуострове. Это решение стало подарком для Северной Кореи, пишут Брюс Клингнер и Томас Споер в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Ранее было объявлено об отмене крупномасштабных совместных учений между США и Южной Кореей Foal Eagle, запланированных на апрель 2019 года. Это означает, что после саммита в Сингапуре Вашингтон и Сеул отменили не менее восьми военных учений. Это представляет собой серьезную проблему.

Отмена совместных военных учений может привести к определенным последствиям и окажет непосредственное влияние на координирование совместных действий. В краткосрочной перспективе негативные последствия возможно минимизировать с помощью компьютерных упражнений и военных учений малой интенсивности, но со временем оперативная совместимость будет ухудшаться.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Всё должно иметь свои пределы, это касается и отмены совместных учений с Южной Кореей. Как долго США намерены отменять учения, так и не добившись каких-либо видимых признаков прогресса в процессе денуклеаризации КНДР? Учитывая процесс обновления состава военнослужащих США в Корее, период отмены совместных учений не может превышать одного года. В противном случае окажется, что у большинства американских военнослужащих просто не будет опыта проведения широкомасштабных военных учений с Южной Кореей.

Пока США и их союзники ослабляют свой потенциал сдерживания и обороны, Пхеньян отказывается отвечать тем же. Северная Корея так и не отменила ни одного учения со времен саммита в Сингапуре. Буквально на этой неделе начались ежегодные зимние военные учения.

Понятно, что США сократили численность совместных военных учений с Южной Кореей для того, чтобы создать благоприятную атмосферу для переговоров о денуклеаризации КНДР. Однако эти переговоры не принесли ощутимого прогресса и в настоящий момент зашли в тупик. Пхеньян отменил запланированную встречу с госсекретарем Майком Помпео и отклонил последовавшие неоднократные приглашения встретиться со специальным посланником США по Северной Корее Стивеном Бигуном.

По словам советника по национальной безопасности США Джона Болтона, именно из-за отсутствия дипломатического прогресса в переговорах с КНДР Трамп выразил желание принять участие во втором саммите с Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Более того, недавно вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты больше не будут настаивать на том, чтобы Северная Корея предоставила Вашингтону исчерпывающую информацию о своей ядерной и ракетной программе в качестве предварительного условия перед вторым саммитом с Трампом.

С тех пор как Пхеньян взял на себя обязательство начать «работу над полной денуклеаризацией Корейского полуострова», он не стал наращивать свой ядерный и ракетный арсенал. Вместо этого северокорейский режим расширил и модернизировал производство расщепляющегося материала, а также продолжил работу по усовершенствованию ядерных боеголовок, ракет и мобильных ракетных пусковых установок.

Stefan Krasowski Северокорейская ракетная установка

Несмотря на то, что текущая деятельность КНДР не нарушает договоренностей, достигнутых в Сингапуре, продолжающаяся ядерная и ракетная деятельность КНДР нарушает 11 резолюций ООН. Эти резолюции требуют от КНДР отказаться от реализации программ по разработке ядерного, биологического и химического оружия, а также программы по разработке баллистических ракет.

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Тем временем администрация Трампа решила отойти от своей стратегии «максимального давления». Глава Белого дома заявил, что больше не намерен использовать данный термин, потому что Вашингтон добился хорошего диалога с Северной Кореей. В июне 2018 года Трамп объявил, что, несмотря на его предыдущие заявления, Вашингтон не станет вводить новые санкции против трехсот северокорейских субъектов. Белый дом также не предпринял действий против 12 китайских банков, которые, с точки зрения Конгресса, нарушили американское законодательство.

В дальнейшем администрация должна настаивать на всеобъемлющем, тщательно разработанном соглашении с КНДР, в котором будут определены четкие требования и установлен надлежащий режим проверки. При этом Вашингтон не должен забывать о военной мудрости, которая гласит, что нельзя преждевременно опускать свой щит.