Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в понедельник, 10 декабря, что откладывает запланированное парламентское голосование по предложенному ею соглашению с Брюсселем. На протяжении нескольких недель неоднократно звучали предположения, что в нынешнем виде соглашение по Брекситу обречено на сокрушительное поражение во время голосования в британском парламенте, пишет Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Пока неясно, на какой период будет отложено голосование в парламенте на фоне надвигающегося выхода Великобритании из состава ЕС в марте 2019 года. Какие шаги предпримет Мэй, чтобы спасти соглашение?

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Перед лицом почти гарантированного поражения в парламенте Мэй вернется к переговорам с Брюсселем в надежде пересмотреть условия соглашения, в частности условия сохранения в Северной Ирландии backstop — контрольно-пропускных пунктов, действующих в рамках соглашений о едином таможенном пространстве. Сторонники Брексита опасаются, что это могло бы привязать Великобританию к ЕС на неопределенный срок. Сторонники жесткого курса выступают категорически против данного условия, поэтому Мэй придется добиться серьезных изменений соглашения, чтобы получить их поддержку.

В ЕС заявили, что не намерены пересматривать условия механизма backstop. Нет никаких признаков того, что ЕС вообще согласен возобновить переговоры. Выступая на саммите G-20 в Буэнос-Айресе в прошлом месяце, председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил британских законодателей о том, что отказ от соглашения не оставит Великобритании практически никакого выбора. «Либо никакого соглашения, либо вообще никакого Брексита… Я хочу заверить вас, что ЕС готов к любому из этих сценариев», — заявил Туск.

Какие варианты остались у Мэй?

Во-первых, Мэй могла бы покинуть пост премьер-министра. Если Мэй придет к выводу о том, что она не в состоянии заключить соглашение, которое получит поддержку в парламенте, она может уйти в отставку и уступить свое место следующему консервативному лидеру.

Однако все, кто хорошо знает Мэй, хорошо знают о том, что она не привыкла сдаваться. Даже сталкиваясь с самыми опасными последствиями Брексита, она проявляла упорство, не желая уступать страху перед политическим поражением. Ее способность преодолевать трудности и раньше вызывала восхищение у сторонников и политических врагов. В будущем это качество может также сыграть ей на руку.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Однако одна лишь способность выживать в сверхтяжёлых условиях не защитит Мэй от удара со стороны ее собственной партии. Если 48 консервативных парламентариев выразят недоверие премьер-министру, партия должна будет провести голосование, в рамках которого Мэй может потерять свое лидерство и, соответственно, пост премьер-министра. Если ей удастся сохранить свой пост во время голосования, то, согласно партийным правилам, в течение года никто не сможет оспаривать ее лидерство. Несогласие с соглашением по Брекситу могло бы привести к такому голосованию.

Во-вторых, власти могли бы организовать второй референдум. Мэй настаивает на том, что ее правительство «никогда не поддержит второй референдум», однако если не удастся добиться успеха в парламенте, то вариант с референдумом станет более вероятным. В прошлом британские премьер-министры уже не раз меняли свое мнение в отношении голосования. Для проведения второго референдума правительству необходимо будет подготовить соответствующий законопроект, а большинство законодателей должны будут его поддержать.

Для организации первого референдума о членстве Великобритании в ЕС потребовалось 13 месяцев. Сторонники второго референдума указывают на то, что для организации второго референдума потребуется в два раза меньше времени. «Мы полагаем, что для организации потребуется около шести месяцев», — заявил в ноябре британский лейбористский политик Чука Уманна.

Независимо от того, сколько времени потребуется для организации второго референдума, почти наверняка потребуется продлить процедуру выхода из ЕС, которая должна завершиться 29 марта 2019 года. В понедельник, 10 декабря, Европейский суд постановил, что Великобритания может в одностороннем порядке отозвать свое уведомление о выходе, если пожелает сохранить свое членство в ЕС. Однако продление процедуры выхода в любом случае потребует единодушного согласия со стороны 27 других государств-членов ЕС.

В-третьих, британские власти могли бы провести всеобщие выборы. В случае отказа от проведения второго референдума, парламент мог бы разрешить Мэй назначить всеобщие выборы. Тем не менее для этого потребуется поддержка как минимум двух третей законодателей. Однако после того, как Мэй потеряла партийное большинство во время внеочередных выборов в 2017 году, ее коллеги-консерваторы, вероятно, не захотят ее поддержать.

С другой стороны, всеобщие выборы удалось бы организовать, если бы Лейбористская партия выразила вотум недоверия правительству. Однако в этом случае самим лейбористам понадобилось бы заручиться поддержкой достаточного числа законодателей, включая ирландских партнеров Мэй из Демократической юнионистской партии. Такой сценарий кажется маловероятным.

Jonund Британский флаг

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Если Мэй не предоставит парламенту соглашение по Брекситу до 21 января 2019 года, британские законодатели получат право определять дальнейшие шаги правительства.

«Если не удастся заключить соглашение по Брекситу, то больше ничего не останется, кроме выхода из ЕС без соглашения, всеобщих выборов или второго референдума», — считает директор лондонского аналитического центра «Соединенное Королевство в меняющейся Европе» Ананд Менон.

Независимо от того, какое именно решение примет парламент или премьер-министр, Великобритании придется действовать очень быстро. Если Лондону не удастся добиться продления процедуры выхода из ЕС, Великобритании придется покинуть Европейский союз всего через несколько месяцев, независимо от того, готова она к этому или нет.