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Global Times: Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана

Политика

Пакистанские военные без энтузиазма отнеслись к письму Трампа, поскольку считают, что это всего лишь новая разновидность стратегии давления

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Global Times: Трамп резко изменил свою политику в отношении Пакистана
Joshua Kruger
Пакистан

Александр Белов, 8 декабря 2018, 04:22 — REGNUM  

Письмо президента США Дональда Трампа на имя премьер-министра Пакистана Имрана Хана шокировало мировую общественность. Еще недавно Трамп нелестно отзывался в Twitter о политике Пакистана. Однако спустя всего несколько дней после очередного заявления он не пожалел собственных усилий на того, чтобы восхвалить роль Исламабада в сфере региональной безопасности, пишет Чжоу Жун в статье для китайского издания The Global Times.

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Что послужило причиной для столь кардинального изменения политики Трампа? Ранее Вашингтон неоднократно заявлял о том, что в обмен на американскую военную помощь в размере $2,5 млрд Пакистан ничего не сделал для США. Более того, Вашингтон запретил пакистанским военным проходить подготовку в американских военных академиях.

В своем письме Трамп подчеркнул, что и США, и Пакистан понесли огромные потери в ходе войны в Афганистане и выразил надежду на то, что Пакистан сможет взять на себя более позитивную роль в обеспечении регионального мирного процесса. Кардинальное изменение политики Трампа может свидетельствовать о том, что США желают одновременно покончить с войной и сохранить свое лицо.

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ВС США в Афганистане
The U.S. Army
ВС США в Афганистане

Война США в Афганистане стала самой продолжительной в американской истории. Американская сторона потеряла более 2 тыс. 400 военнослужащих и потратила на войну около $1 трлн. Пакистан потерял в афганской войне 7 тыс. человек и $330 млрд. Вашингтон настойчиво стремится достигнуть мирного соглашения с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить достойные условия для вывода американских войск. В противном случае получится, что США вели 18-летнюю войну впустую.

Помощь со стороны Исламабада имеет важное значение для Вашингтона с точки зрения урегулирования ситуации с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку штаб афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в Кветте, столице пакистанской провинции Белуджистан. Без помощи Пакистана США будет гораздо сложнее вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, оружие и боеприпасы для сил США и НАТО поставляются по маршрутам, проходящим по территории Пакистана. Таким образом, Вашингтон, похоже, осознал, что без помощи Исламабада все усилия, направленные на прекращение войны, окажутся бесполезными.

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Афганские беженцы бегут от боевых действий в Пакистан. 1980
Афганские беженцы бегут от боевых действий в Пакистан. 1980

Правительство Трампа стремится достигнуть дипломатического прорыва в рамках мирного урегулирования в Афганистане, чтобы заполучить дополнительный политический капитал перед выборами 2020 года. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не торопятся заключать мирное соглашение, настаивая на том, что успех в мирных переговорах может быть достигнут только в случае, если США выведут свои войска из Афганистана. Данное условие неприемлемо для Вашингтона, поэтому ему нужна помощь Пакистана, чтобы заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передумать.

До того, как Трамп отправил письмо пакистанскому лидеру, в ноябре в России состоялась афганская мирная конференция с участием представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иран также был приглашен на данную конференцию. Несмотря на то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть каких-либо результатов, Россия провела первую международную конференцию под председательством постоянного члена Совета Безопасности ООН. Представители афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поняли, что переговоры с Вашингтоном — это не единственный из возможных дипломатических вариантов. Все указывает на то, что США теряют доминирующую позицию в афганском мирном процесс. Данное обстоятельство, по-видимому, не устраивает администрацию Трампа.

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Пакистан
Пакистан

В настоящий момент правительственные силы Афганистана контролируют 53% территории страны, однако еще несколько лет назад, в 2015 году, они контролировали 75% территорий. Одна пятая часть территорий находится под полным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся 24% распределены между двумя противоборствующими сторонами. Командующий американскими войсками в Афганистане Скотт Миллер, похоже, также как и его предшественник потерял уверенность в эффективности стратегии США в Афганистане. В руках у Вашингтона осталось не так много козырей, чтобы торговаться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели неудачу, США пришли к понимаю того, что следует обратиться к Пакистану. С точки зрения Пакистана, улучшение отношений с США лучше, чем дипломатический тупик. Однако пакистанские военные без энтузиазма отнеслись к письму Трампа, поскольку считают, что это новая разновидность стратегии давления. В американском письме не упоминалось о том, что США могли бы возобновить свою помощь Пакистану в качестве награды за его усилия. Смогут ли США завоевать доверие Пакистана — это большой вопрос.

regnum author Александр Белов
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Деятельность президента США Дональда Трампа
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