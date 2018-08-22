Резервная валюта «по-домашнему»: деньгам каких стран доверяют казахстанцы

Марат Шибутов, 22 августа 2018, 20:07 — REGNUM
Одним из интересных аспектов финансовой политики является продажа наличной валюты в обменных пунктах.
Национальный банк Казахстана предоставляет статистику по продажам валюты пяти стран в обменных пунктах и по средневзвешенному официальному курсу за пять лет или 60 месяцев — с 2013 по 2017 год. Данных за 2018 год нет.
Итак, за последние пять лет граждане Казахстана купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов и 984 миллиона китайских юаней.
Общий объем проданной валюты за пять лет
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам в тысячах единиц валюты
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
20 107 000
1 522 000
58 442 000
81 000
196 000
2014
23 083 600
1 902 218
110 319 043
81 470
210 576
2015
16 997 073
1 178 940
220 563 510
55 380
197 578
2016
8 821 203
827 836
132 789 795
41 608
171 801
2017
10 572 970
1 069 187
157 949 103
41 151
208 192
Всего
79 581 846
6 500 180
680 063 451
300 609
984 147
По данным Национального банка РК
Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получается следующая картина: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро на 1,4 триллиона тенге, рублей на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда.
На первом месте доллар, а вот на втором месте — российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы. По всей видимости, количество туристов, едущих в Китай, невелико, а торговать можно и на Хоргосе, где можно расплачиваться и тенге, и долларами.
Общий объем проданной валюты за пять лет по курсу в тенге
Год
Всего за год
Продажа иностранной валюты физическим лицам в миллиардах тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
3 673
3 062,84
307,93
278,16
19,30
4,86
2014
5 111
4 144,65
451,41
485,12
24,14
6,14
2015
4 826
3 755,44
287,05
758,33
18,47
6,94
2016
4 044
3 024,12
312,08
679,84
19,26
8,80
2017
4 766
3 462,08
392,38
884,53
17,32
10,09
Всего
14 386,30
1 442,92
2 807,82
79,19
31,97
По данным Национального банка РК
Внутри блока из пяти валют распределение следующее: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%. Фактически получается, что российский рубль постепенно стал вытеснять доллар и сокращать его долю в продажах.
Распределение продаж валют по долям
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к пакету из 5 валют
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
83,39
8,38
7,57
0,53
0,13
2014
81,09
8,83
9,49
0,47
0,12
2015
77,81
5,95
15,71
0,38
0,14
2016
74,78
7,72
16,81
0,48
0,22
2017
72,64
8,23
18,56
0,36
0,21
По данным Национального банка РК
Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть на ситуацию в динамике: продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.
Относительная динамика продаж валюты
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к уровню 2013 года
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
100
100
100
100
100
2014
115
125
189
101
107
2015
85
77
377
68
101
2016
44
54
227
51
88
2017
53
70
270
51
106
По данным Национального банка РК
Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса: у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года, но в целом динамика видна.
Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц.
Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц.
По данным Национального банка РК
По данным Национального банка РК
В общем, казахстанцы стали меньше покупать иностранной валюты, за исключением российского рубля. Почему? Произошла обещанная дедолларизация экономики или по другой причине?
Если сравнить объемы проданных долларов, то динамика почти полностью повторяет динамику ВВП Казахстана: беднеет страна — меньше долларов покупают люди. Так что пока дедолларизация произошла в основном в объявлениях по продаже квартир и машин.
Продажа наличных долларов и ВВП Казахстана
Год
Продажа обменными пунктами долларов США, млрд.
ВВП, млрд. долларов США
2013
20,107
236,6
2014
23,084
221,4
2015
16,997
184,39
2016
8,821
137,3
2017
10,573
159,4
По данным Национального банка РК
Однако есть и положительные стороны — раз такими темпами растет покупка российского рубля, значит, связи Казахстана с Россией усиливаются, а это хорошо для обеих стран.
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