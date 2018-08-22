Резервная валюта «по-домашнему»: деньгам каких стран доверяют казахстанцы

Марат Шибутов, , 20:07 — REGNUM

Одним из интересных аспектов финансовой политики является продажа наличной валюты в обменных пунктах.

Национальный банк Казахстана предоставляет статистику по продажам валюты пяти стран в обменных пунктах и по средневзвешенному официальному курсу за пять лет или 60 месяцев — с 2013 по 2017 год. Данных за 2018 год нет.

Итак, за последние пять лет граждане Казахстана купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов и 984 миллиона китайских юаней.

Общий объем проданной валюты за пять лет

Год Продажа иностранной валюты физическим лицам в тысячах единиц валюты Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 20 107 000 1 522 000 58 442 000 81 000 196 000 2014 23 083 600 1 902 218 110 319 043 81 470 210 576 2015 16 997 073 1 178 940 220 563 510 55 380 197 578 2016 8 821 203 827 836 132 789 795 41 608 171 801 2017 10 572 970 1 069 187 157 949 103 41 151 208 192 Всего 79 581 846 6 500 180 680 063 451 300 609 984 147

По данным Национального банка РК

Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получается следующая картина: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро на 1,4 триллиона тенге, рублей на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда.

На первом месте доллар, а вот на втором месте — российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы. По всей видимости, количество туристов, едущих в Китай, невелико, а торговать можно и на Хоргосе, где можно расплачиваться и тенге, и долларами.

Общий объем проданной валюты за пять лет по курсу в тенге

Год Всего за год Продажа иностранной валюты физическим лицам в миллиардах тенге Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 3 673 3 062,84 307,93 278,16 19,30 4,86 2014 5 111 4 144,65 451,41 485,12 24,14 6,14 2015 4 826 3 755,44 287,05 758,33 18,47 6,94 2016 4 044 3 024,12 312,08 679,84 19,26 8,80 2017 4 766 3 462,08 392,38 884,53 17,32 10,09 Всего 14 386,30 1 442,92 2 807,82 79,19 31,97

По данным Национального банка РК

Внутри блока из пяти валют распределение следующее: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%. Фактически получается, что российский рубль постепенно стал вытеснять доллар и сокращать его долю в продажах.

Распределение продаж валют по долям

Год Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к пакету из 5 валют Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 83,39 8,38 7,57 0,53 0,13 2014 81,09 8,83 9,49 0,47 0,12 2015 77,81 5,95 15,71 0,38 0,14 2016 74,78 7,72 16,81 0,48 0,22 2017 72,64 8,23 18,56 0,36 0,21

По данным Национального банка РК

Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть на ситуацию в динамике: продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.

Относительная динамика продаж валюты

Год Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к уровню 2013 года Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 100 100 100 100 100 2014 115 125 189 101 107 2015 85 77 377 68 101 2016 44 54 227 51 88 2017 53 70 270 51 106

По данным Национального банка РК

Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса: у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года, но в целом динамика видна.

Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц.

Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц.

По данным Национального банка РК

По данным Национального банка РК

В общем, казахстанцы стали меньше покупать иностранной валюты, за исключением российского рубля. Почему? Произошла обещанная дедолларизация экономики или по другой причине?

Если сравнить объемы проданных долларов, то динамика почти полностью повторяет динамику ВВП Казахстана: беднеет страна — меньше долларов покупают люди. Так что пока дедолларизация произошла в основном в объявлениях по продаже квартир и машин.

Продажа наличных долларов и ВВП Казахстана

Год Продажа обменными пунктами долларов США, млрд. ВВП, млрд. долларов США 2013 20,107 236,6 2014 23,084 221,4 2015 16,997 184,39 2016 8,821 137,3 2017 10,573 159,4

По данным Национального банка РК

Однако есть и положительные стороны — раз такими темпами растет покупка российского рубля, значит, связи Казахстана с Россией усиливаются, а это хорошо для обеих стран.

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