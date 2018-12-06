В прошлом месяце, 29 ноября, Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию японской компании Mitsubishi Heavy Industries и постановил, что японская компания должна выплатить 28 гражданам Южной Кореи компенсации за принудительный труд в Японии во время Второй мировой войны. Ранее, 21 ноября, южнокорейское правительство объявило о закрытии «Фонда примирения и исцеления», который был создан Японией для урегулирования вопроса, связанного с сексуальной эксплуатацией корейских женщин во время Второй мировой войны, которых японская сторона называла «женщинами утешения». Соглашение по «женщинам утешения» было подписано между Японией и Южной Кореей в декабре 2015 года. Ноябрьские события дополнительно осложнили отношения между двумя странами, пишет Чэнь Ян в статье для китайского издания The Global Times.

Два самурая

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Обеим странам будет не просто преодолеть существующие проблемы. События, связанные с «женщинами утешения», и другие исторические проблемы между Японией и Южной Кореей нельзя преодолеть за короткое время. Фактически за последние три года можно проследить динамику дипломатических отношений между двумя странами. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считал, что соглашение по «женщинам утешения» может решить все существующие проблемы раз и навсегда. Тем не менее все пошло не так, как ожидал Абэ. Граждане Южной Кореи выступили против подписания соглашения с Японией. Согласно южнокорейскому опросу Realmeter, который был опубликован 31 декабря 2015 года, 50,7% респондентов высказались против подписания соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Соглашения, подписанные между правительствами, должны неуклонно исполняться, их нельзя просто взять и расторгнуть. Именно по этой причине граждане Японии заявили, что Сеул утратил доверие после того, как объявил о закрытии «Фонда примирения и исцеления». Однако на фоне недавнего выхода США, не подкрепленного никакими правдоподобными причинами, из нескольких международных организаций и договоров Южная Корея не особо беспокоится об ущербе, который может быть нанесен ее международной репутации.

Раньше именно Соединенные Штаты приложили усилия для урегулирования отношений между Японией и Южной Кореей, однако правительство президента США Дональда Трампа, похоже, не проявляет особого желания улаживать отношения между двумя странами. После того как Абэ переизбрали в 2012 году, его заявление и действия привели к обострению отношений с Южной Кореей. Однако в марте 2014 года экс-президент США Барак Обама организовал переговоры между лидерами Японии и Южной Кореи в кулуарах саммита по ядерной безопасности в Гааге. Тогда Абэ впервые встретился с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Позднее Токио и Сеул продолжили переговоры в 2015 году, а в декабре этого же года они заключили соглашение о «женщинах утешения».

В основе посредничества США между Японией и Южной Кореей лежала необходимость урегулирования северокорейской ядерной проблемы и координации действий союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце концов, нестабильные отношения между двумя важными союзниками Вашингтона не способствуют региональному стратегическому развертыванию США. Сегодня отношения между Сеулом и Токио также имеют важное значение для администрации Трампа, поскольку она намерена продвигать свою индо-тихоокеанскую стратегию, продолжить урегулирование северокорейской проблемы, а также укрепить военные возможности на фоне конкуренции с Китаем и Россией.

Navylive.dodlive.mil Тихоокеанский флот США

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Тем не менее на недавнем саммите АТЭС между Трампом и лидерами обеих стран не было никаких переговоров. На саммите G-20 США также не стали брать на себя роль посредника между Японией и Южной Кореей. Возможно, Трамп считает, что отношения между Японией и Южной Кореей пока недостаточно напряжены, или он просто не заботится о потенциальных последствиях этой напряженности для стратегической инфраструктуры США. Трамп сосредоточился на основных направлениях своей политики, включая его стратегию «Америка прежде всего» и сокращение торгового дефицита США. Похоже, у Трампа, в отличие от его предшественника, просто не хватает времени для урегулирования отношений между американскими союзниками.

Правые политические силы и даже общественность Японии склонны считать, что соседние страны используют те или иные исторические события для подрыва региональных позиций Японии. Однако данная теория кажется несостоятельной, учитывая недавнее ухудшение отношений между Южной Кореей и Японией. В исторической сфере Абэ не сделал ничего, что могло бы спровоцировать ответную реакцию со стороны Южной Кореи, поэтому закрытие «Фонда примирения и исцеления» нельзя рассматривать в качестве возмездия против Японии. Аналогичным образом, решение о компенсации за принудительный труд было принято Верховным судом Южной Кореи, который не подвержен политическому или общественному влиянию. В целом Япония выдает желаемое за действительное, ей стоило бы проявить искренность при урегулировании исторических противоречий со своими соседями.