Atlantic: Сможет ли правительство Франции остановить протесты?

Александр Белов, , 08:08 — REGNUM

Массовые социальные протесты, продолжающиеся во Франции в течение последних трех недель, не сулят ничего хорошего французскому президенту Эммануэлю Макрону. Молодой президент известен своей возвышенной и часто абстрактной риторикой, а также символическими жестами. Например, он пригласил в Париж большинство лидеров свободного мира по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны и произнес речь рядом с Триумфальной аркой, которая получила повреждения во время протестов в минувшие выходные, пишет Рейчел Донадио в статье для издания The Atlantic.

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Жестокие протесты привели к возникновению первого политического кризиса с момента прихода Макрона, также они свидетельствуют о его первом фактическом поражении. Во вторник, 4 декабря, правительство Макрона отказалось от одного из основных направлений политики, объявив шестимесячный мораторий на повышение экологического налога, который должен был вступить в силу в январе 2019 года и был направлен на снижение зависимости Франции от ископаемого топлива.

Краеугольным камнем политики французского президента в борьбе с изменением климата должен был стать экологический налог, который сильно сказался бы на гражданах, зависящих от автомобильного транспорта, и населении сельских районов, где нет общественного транспорта. Сейчас дизельное топливо во Франции стоит €1,5 за литр (113 рублей). Предполагаемый экологический налог еще больше бы увеличил стоимость топлива.

Наконец, после нескольких недель протестов, премьер-министр Франции Эдуард Филипп обратился к народу: «Никакие налоговые выгоды не должны ставить под угрозу единство нации… Я услышал французов… Это гнев Франции, которая много и напряженно работает, которая едва сводит концы с концами».

Филипп объявил, что правительство отложит углеродно-налоговый поход на шесть месяцев, повысит минимальную заработную плату на 3% в январе 2019 года и откажется от повышения тарифов на электроэнергию и газ, которые должны были вступить в силу этой зимой.

Французскому правительству в конечном итоге пришлось отступить. Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией Harris Insights & Analytics на этой неделе, 72% граждан Франции поддержали протесты «желтых жилетов». При этом 85% выступили против насилия, которое вспыхнуло в субботу, 1 декабря, когда участники демонстрации начали бить витрины, разрушать памятники, поджигать машины и драться с полицией. В результате протестов погибли четыре человека.

Опрос Harris Insights & Analytics также показал, что подавляющее число граждан Франции считают Макрона «высокомерным» политиком, чьи действия слишком «авторитарны» и не учитывают реальность, в которой живет народ Франции. Только 17% респондентов считают Макрона «обнадеживающим» политиком, при этом менее трети респондентов заявили, что он «заслуживает доверия».

В своем обращении во вторник Филипп пошел еще дальше, проявив смирение, которое редко проявляло французское правительство. Филипп сказал, что в ближайшие месяцы правительство проведет серию встреч с профсоюзными лидерами, общественными лидерами, некоммерческими организациями, гражданами и их представителями, чтобы лучше понять нужды граждан и принять конкретные меры. Похоже, правительство стремится снизить политическое недовольство перед выборами в Европейский парламент, которые должны состояться в мае 2019 года.

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Все перечисленные меры и заявления правительства могут умерить протесты, но маловероятно, что они смогут их остановить. Протесты превратились в огромный резервуар недовольства, который могут задействовать различные политические силы. Например, лидеры правых партий хотят извлечь выгоду из демонстраций. Глава правоцентристской партии «Республиканцы» Лоран Вокье обвинил Макрона в том, что он вызвал гнев народа. Некоторые протестующие просто хотят снизить налоги на топливо. Другие хотят, чтобы Макрон ушел в отставку.

Во вторник, 4 декабря, представитель правящей партии «Вперед, Республика!» Станислав Герини заявил, что правительство будет и дальше придерживаться выбранного курса. «Наша цель заключается в том, чтобы трансформировать страну. Эта цель не изменилась», — заявил Герини.

Может быть и так. Но Франция всегда была устойчивой к изменениям, и протестную улицу нельзя недооценивать. Протестное движение вполне могло бы заставить трансформироваться само правительство.