Возможно, кто-то подумал о том, что отрасль полупроводников может вздохнуть с облегчением на фоне снижения глобальной торговой напряженности, однако более детальный анализ показывает, что европейские производители чипов могут столкнуться с препятствиями, пишет Алекс Уэбб в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить американской компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Inc. приобрести нидерландскую компанию NXP Semiconductors NV. Одобрение со стороны Китая было необходимо из-за присутствия в стране обеих компаний. Однако председатель КНР немного опоздал, поскольку сделка между двумя компаниями была отменена в июле 2018 года, т. к. китайские регуляторы отказались одобрить сделку в ответ на торговые пошлины со стороны США. В Qualcomm Inc. заявили, что компания больше не будет рассматривать возможность приобретения NXP. Тем не менее, несмотря ни на что, главное заключается в том, что политический ветер в КНР изменил свое направление.

С другой стороны, данное политической изменение выявило ключевую проблему, с которой столкнулась американская компания. Заявление председателя КНР дает понять, что именно политические мотивы лежали в основе отказа китайских регулирующих органов. «Временное перемирие», которое президенту США Дональду Трампу удалось достигнуть на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, вряд ли послужит гарантией при заключении трансграничных сделок. Подобная неопределенность создает опасные риски для будущих сделок, поскольку их судьба может сильно зависеть от капризов обоих лидеров.

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Подобная ситуация ставит европейских производителей микросхем в очень трудное положение. В целом европейские производители гораздо меньше своих конкурентов из США. Консолидация могла бы помочь европейским предприятиям достигнуть уровня, достаточного для эффективной конкуренции.

В предстоящее десятилетие развитие беспилотных автомобилей приведет к всплеску в автомобильной промышленности спроса на полупроводники. Компания NXP имеет заметное присутствие на рынке полупроводников, поэтому она не перестанет привлекать внимание потенциальных покупателей.

Сделка между Qualcomm и NXP провалилась, однако вероятность того, что теперь другая американская компания сможет рассмотреть возможность покупки NXP, крайне низка. Несомненно, американские компании заинтересованы в покупке NXP, однако опыт с Qualcomm указывает на то, что любая инициатива американских покупателей в данном направлении рискует столкнуться с прихотями председателя КНР. У потенциальных покупателей нет особого желания рисковать, поскольку из-за того, что компании Qualcomm так и не удалось дождаться одобрения со стороны китайских регуляторов, ей пришлось выложить $2 млрд после отказа от сделки с NXP.

Теперь компании NXP и ее европейским аналогам — Infineon Technologies AG и STMicroelectronics NV — придется самостоятельно позаботиться о своем будущем. Все перечисленные компании слишком малы для того, чтобы конкурировать с крупнейшими американскими и азиатскими гигантами. Консолидация бизнеса позволила бы им увеличить прибыль.

Полупроводники NXP

Infineon и NXP являются двумя крупнейшими поставщиками полупроводников для автомобильной промышленности. У компаний Infineon и NXP могут возникнуть проблемы с консолидацией бизнеса. Уже на протяжении длительного времени в отношениях между руководителями обеих компаний сохраняется напряженность. Также их подходы к ведению бизнеса сильно отличаются друг от друга. Если Infineon, как правило, делает ставку на собственные производственные мощности, то NXP задействует сторонние организации.

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Более вероятна консолидация компаний NXP и STMicro, однако и здесь могут возникнуть сложности, не в последнюю очередь потому, что 28% акций STMicro находятся в руках правительств Франции и Италии. В 2017 году французская политическая оппозиция расстроила сделку между STMicro и компанией Infineon. Кроме того, у компании STMicro сейчас нет денег для приобретения NXP или Infineon. Рыночная капитализация NXP почти в 13 раз превышает прибыль STMicro до вычета налогов и процентов, что делает сделку просто невозможной.

Если европейские компании, специализирующиеся на производстве микросхем, не смогут преодолеть свои разногласия, похоже, что им придется действовать в одиночку, независимо от заявлений председателя КНР.