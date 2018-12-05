National Interest: Как предотвратить запуск ядерной программы Эр-Рияда?

Максим Исаев, , 08:19 — REGNUM

Саудовская Аравия уже проводила переговоры с предыдущими американскими администрациями относительно гражданского ядерного сотрудничества. Недавно Эр-Рияд возобновил данные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Переговоры о возможном соглашении продолжаются, однако администрация США не раскрывает детали переговоров. Руководство Саудовской Аравии утверждает, что оно стремится получить ядерные технологии исключительно гражданского назначения, но также настаивает на сохранении за собой «права» на обогащение урана, которое может стать основой для развития военного ядерного потенциала, пишут Эмили Б. Ландау и Шимон Стейн в статье для американского издания The National Interest.

Читайте также: Foreign Policy: ЕС всё же может нарастить торговлю с Ираном

Ядерные планы Саудовской Аравии тесно связаны с Ираном. С 2010 года Эр-Рияд все чаще начинает указывать на то, что в случае если Иран получит ядерное оружие, Саудовская Аравия последует его примеру. Последнее заявление касательно данной темы наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман сделал в марте 2018 года. Он заявил, что Эр-Рияд не стремится к получению ядерного оружия, но если Иран получит ядерное оружие, то у Эр-Рияда оно тоже появится. Вообще, иранская ядерная программа побудила государства Персидского залива задуматься о запуске гражданских ядерных программ.

США всегда беспокоили риски распространения ядерного оружия, сопутствующие любому ядерному сотрудничеству. В 2008 году Вашингтон смог достичь меморандума о взаимопонимании с Эр-Риядом в области ядерной энергетики, в соответствии с которым Саудовская Аравия обещала приобретать ядерное топливо на международных рынках, а не производить его. Но десять лет спустя Саудовская Аравия, похоже, решила забыть об этом. Проблема, с которой в настоящий момент сталкиваются США, заключается в том, как отговорить Саудовскую Аравию, которая в рамках так называемого «соглашения 123» не может обогащать или перерабатывать плутоний, и при этом не сблизить ее с другими ядерными поставщиками, такими как Россия, Китай и Южная Корея, которые могут упустить из виду те или иные ограничения.

Некоторые эксперты высказывают опасения, указывая на то, что нежелание администрации США разглашать информацию о статусе переговоров с Саудовской Аравией не сулит ничего хорошего. В администрации понимают, что ядерное соглашение с Ираном создало очень негативный прецедент с точки зрения ядерного сотрудничества с другими государствами, поскольку данное соглашение узаконило возможности Ирана в области обогащения ядерного материала. Вопрос заключается в том, как найти способ отказать в предоставлении аналогичных возможностей Саудовской Аравии, которая не нарушала ДНЯО, тогда как Иран, который явно нарушил договор о нераспространении, получил право сохранить ядерную программу и даже продолжить обогащение ядерного материала?

США несколько удалось разрешить дилемму в отношении ядерного сотрудничества с Саудовской Аравией на фоне убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в прошлом месяце. Это жестокое убийство вызвало много вопросов по всему миру и в США относительно надежности наследного принца как стратегического партнера. Многие демократы и республиканцы в конгрессе призвали администрацию не только наказать Саудовскую Аравию за убийство журналиста, но и пересмотреть отношения с Эр-Риядом, включая сотрудничество в ядерной сфере.

Однако в ядерной сфере Саудовская Аравия может сотрудничать не только с США. Согласятся ли другие потенциальные поставщики ядерного топлива на сотрудничество с Эр-Риядом, если она продолжит настаивать на получении технологий обогащения ядерного материала? Более того, уже долгое время существуют подозрения в том, что после того, как Саудовская Аравия профинансировала ядерную программу Пакистана, страны могли достигнуть соглашения, в рамках которого Пакистан мог бы предоставить Эр-Рияду ядерные технологии. Таким образом, проблема нераспространения сохраняется при любом из возможных вариантов, независимо от того, заключат ли Вашингтон и Эр-Рияд соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере или нет. Однако если именно США заключат соглашение с Эр-Риядом, они могли бы настоять на том, чтобы Саудовская Аравия ратифицировала Дополнительный протокол, в рамках которого инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут получить расширенные права на проведение проверок. Например, это позволило бы вывозить из Саудовской Аравии все отработанное топливо и тщательно контролировать весь ядерный проект.

С другой стороны, является ли ухудшение отношений между США и Саудовской Аравией, вызванное убийством оппозиционного журналиста, правильным путем с точки зрения нераспространения? Может, сейчас и неподходящее время для ядерного сотрудничества с Саудовской Аравией, США все же могли бы предоставить Эр-Рияду дополнительные гарантии безопасности, которые уменьшили бы его стремление к запуску ядерной программы в ответ на ядерные возможности Ирана.

Читайте также: Washington Post: Почему США срочно нужны ядерные ракеты малой мощности?

Решение Вашингтона относительно сотрудничества в ядерной сфере с Эр-Риядом может также столкнуться с противодействием со стороны Израиля, который сделал все возможное, чтобы ни одна соседняя страна, у которой нет мирного договора с Израилем, не смогла запустить ядерную программу. Если Израиль будет и дальше придерживаться данной политики, он выступит против запуска ядерной программы в Саудовской Аравии. С другой стороны, учитывая «тактический альянс» между Израилем и Саудовской Аравией на фоне иранской угрозы, Израиль мог бы пожертвовать своей традиционной политикой ради развития отношений с Эр-Риядом. Израиль должен поддержать политику США в области нераспространения, которая позволяет государствам получить доступ к гражданским ядерным технологиям, но запрещает им самостоятельно производить ядерное топливо.