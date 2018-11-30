Перед тем, как уйти в отставку с поста постоянного представителя Израиля при ООН, Габриэла Шалев поделилась с журналистами своей мрачной оценкой в отношении международной позиции Израиля. «Израиль — это самая изолированная и одинокая страна в мире», — заявила Шалев в 2010 году. За последние восемь лет ситуация сильно изменилась. Израиль смог добиться необычайных дипломатических побед в Индии и Китае, Латинской Америке и Восточной Европе, в Африке и Персидском заливе, пишет Джошуа Блок в статье для американского издания The Hill.

Диалог

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал первым израильским премьер-министром, посетившим Уганду, Кению, Руанду, Эфиопию и Либерию. В воскресенье, 25 ноября, президент Чада Идрис Деби прибыл в Израиль в рамках неожиданного визита и заявил, что надеется открыть «новую главу» в отношениях между двумя странами. Африканское государство, большинство населения которого составляют мусульмане, не имело дипломатических отношений с Израилем в течение 46 лет. Визит Деби указывает на то, что Израиль продолжает прикладывать большие усилия для выстраивания связей со странами, которые разделяют его озабоченность в сфере безопасности. Сюда также можно отнести Судан, который присоединился к Саудовской Аравии и Бахрейну, отказавшись от дипломатических связей с Ираном в начале 2016 года.

karen.rubinstein Габриэла Шалев

Израиль также задействовал всю силу своего дипломатического обаяния в отношении стран Восточной Европы и Латинской Америки. Лидеры Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании и Сербии совершили официальные визиты в Израиль. Во вторник, 27 ноября, президент Чехии Милош Земан открыл в Иерусалиме культурный центр «Чешский дом», назвав церемонию открытия «первым шагом» на пути переноса израильского посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим. Соединенные Штаты и Гватемала уже перенесли свои посольства в Иерусалим. Израиль проводит переговоры еще с несколькими странами, включая Бразилию, которые серьезно рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим.

Нетаньяху также стал первым израильским премьер-министром, посетившим Латинскую Америку. В сентябре 2017 года он посетил Аргентину, Колумбию и Мексику. В администрации Нетаньяху подтвердили, что в ближайшее время он планирует посетить Колумбию, Гондурас, Чили и Гватемалу.

На Ближнем Востоке гегемонистские амбиции Ирана создали условия для появления возможностей, которые могут представиться Израилю раз в жизни. В течение всего лишь одного месяца произошло несколько событий, которые делают возможным сближение между Израилем и странами Персидского залива. Оман призвал к признанию Израиля после исторического визита Нетаньяху в Маскат. Хатиква, израильский национальный гимн, впервые прозвучал в Объединенных Арабских Эмиратах на турнире по дзюдо. В следующий раз Нетаньяху планирует посетить Бахрейн.

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац недавно выступил с инициативой, в рамках которой предложил связать морской порт Хайфа с железнодорожной сетью Иордании, которая, в свою очередь, будет связана с транспортной сетью других суннитских арабских государств.

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Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Израиль продолжает выстраивать связи с бывшими противниками. Арабские альянсы стали более склонны к нормализации отношений с Израилем. Сообщалось о том, что Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива поддержали план Белого дома по израильско-палестинскому урегулированию.

Между тем, валюта Ирана продолжает падать, а граждане Ирана начинают осознавать, что внешнеполитический авантюризм Тегерана привел к разрушению экономики. Иранские лозунги, в которых Израиль называют «раковой опухолью», которая «должна исчезнуть со страниц истории», начинают терять свою привлекательность. Иранские демонстранты выступают против региональной агрессии Тегерана.

Израилю предстоит еще множество дипломатических сражений, в том числе и в ООН. Но, похоже, что через восемь лет после того, как Шалев пожаловалась на изоляцию Израиля, еврейское государство смогло выстроить беспрецедентные отношения со странами, в которые Израилю ранее «вход был воспрещен». Теперь, похоже, противники Израиля сами могут столкнуться с угрозой изоляции.