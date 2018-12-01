Соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Брюсселем выглядит бессмысленным. По мере того, как недостатки соглашения становятся все более очевидными, само существование соглашения становится все сложнее оправдать, говорится в редакционной статье американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Недавнее исследование, проведенное академическим аналитическим центром, указывает на то, что предлагаемое Мэй соглашение по Брекситу будет иметь мрачные последствия для Великобритании: за 10 лет это соглашение может снизить уровень ВВП Великобритании на душу населения на целых 5,5%, при этом также произойдет сокращение уровня государственных доходов до 1,8% ВВП (и это учитывая то, что Великобритания снизит уровень платежей в Европейский союз). Другие исследователи также пришли к аналогичным выводам. Даже оптимистичные данные британского правительства, опубликованные в среду, 28 ноября, в целом подтверждают то обстоятельство, что сделка приведет к катастрофе.

Брексит в любом случае нанес бы ущерб британской экономике. Однако приведенные прогнозы, какими бы ужасными они ни казались, все же не отражают полной картины. Согласно одним оценкам, Брексит уже привел к снижению роста ВВП до 2,5%, это обойдется Великобритании в 26 млрд фунтов в год в виде упущенных доходов.

Policy Exchange Тереза Мэй

Ради чего были принесены такие жертвы? Единственная предполагаемая выгода соглашения Мэй заключается в том, что оно, скорее всего, должно положить конец свободному перемещению жителей ЕС в Великобританию. В этом смысле соглашение могло бы привести к «возврату контроля» над границами. Сторонники Брексита, организовавшие референдум о членстве Великобритании в ЕС, никогда четко не высказывались по данному вопросу. К тому же, согласно данным одного социологического опроса, только 33% проголосовавших за выход из ЕС указали, что желание ограничить миграцию стало основной причиной, по которой они поддержали Брексит.

Даже если предположить, что именно стремление ограничить миграционный поток стало ключевой причиной, подтолкнувшей британских граждан к выходу из ЕС, стоит отметить, что прекращение свободного движения людей нанесет еще больший ущерб Великобритании. Это может привести к нехватке рабочей силы и росту цен. Это также может снизить поток высококвалифицированных рабочих. Учитывая тот факт, что в среднем объем налогов, который платят мигранты из ЕС, больше чем пособия, которые они получают, можно сделать вывод, что ограничение миграции вряд ли поможет снизить бюджетную нагрузку. При этом Великобритания столкнулась бы с перечисленными трудностями на фоне старения рабочей силы и замедления темпов производительности. Британские предприятия уже испытывают нехватку рабочих. Неудивительно, что опасения по поводу миграции начинают быстро затихать.

Мэй сделала британцам выгодное предложение. Соглашение сделает граждан Великобритании беднее в обмен на миграционную реформу, которая не принесет никаких выгод и будет отвечать интересам ограниченного числа избирателей, проголосовавших за Брексит, большинство из которых глубоко возмущены другими пунктами соглашения с Брюсселем. Кроме того, соглашение уменьшит влияние Великобритании, нанесет удар по ее бизнесу, поставит суверенитет страны под угрозу и приведет в ярость добрую половину британских избирателей.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Интересно, это именно то, за что граждане Великобритании проголосовали в 2016 году? По-моему, ответ очевиден. Результаты одного социологического исследования показали, что только 22% респондентов поддерживают условия, изложенные в соглашении Мэй. Результаты другого социологического исследования свидетельствуют о том, что 75% граждан Великобритании уверены в том, что «то, что сейчас предлагают, и близко не похоже на то, что было обещано два года назад».

Мэй следовало бы понять одну вещь. Издержки Брексита могут оказаться настолько высокими, что решение о выходе Великобритании из состава ЕС может потерять всякий смысл.

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С другой стороны важно то, что теперь в Великобритании начинают осознавать будущие издержки Брексита. Именно поэтому британское правительство должно предоставить своим гражданам шанс сделать свой выбор на втором референдуме о членстве Великобритании в ЕС. Теперь, когда последствия единственно возможного соглашения по Брекситу могут быть оценены должным образом, а незначительные преимущества соглашения — если такие вообще имеются — могут быть тщательно взвешены, стране следует дать еще один шанс сделать свой выбор.

Заявления о том, что с демократической точки зрения второй референдум о членстве Великобритании в ЕС будет незаконным, являются в корне ошибочными. Отказ от референдума, несмотря на появление новой жизненно важной информации, может быть расценен как пародия на демократию.