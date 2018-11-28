Bloomberg: У Брексита появился спасительный план «Б»?

Максим Исаев, , 08:33 — REGNUM

Когда европейские лидеры встретились в Брюсселе в минувшее воскресенье, 25 ноября, чтобы принять окончательное решение по соглашению с Великобританией о выходе из состава ЕС, они дали четко понять, что у Великобритании не осталось никакого плана «Б». Однако некоторые британские законодатели из правящей Консервативной партии, которые скептически относятся к тому, что соглашение с Брюсселем, предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет поддержано парламентом, продолжают упорно работать над альтернативным планом Брексита, пишет Тересе Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Некоторые законодатели по-прежнему предлагают рассмотреть норвежский вариант Брексита, однако с политической точки зрения этот вариант обречен на провал. Главным сторонником норвежского варианта является депутат парламента от партии тори Ник Боулз. План «Б», получивший название «Норвегия-Плюс», преподносится как лучшая из возможных альтернатив выходу Великобритании без какого-либо соглашения. Сообщается, что ряд представителей правительства Мэй поддерживают данный план «Б».

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Механизм норвежского варианта довольно прост. Однако данный вариант по-прежнему остается трудновыполнимым. Норвегия входит в европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), в которую также входят государства-члены ЕС, а также Лихтенштейн и Исландия. Великобритания потеряет членство в ЕЭЗ после выхода из Европейского союза. Для того чтобы вернуть свое членство в ЕЭЗ, Великобритании необходимо подать заявку на вступление в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), из которой Лондон вышел в 1972 году. Вся процедура довольно проста.

Члены ЕЭЗ и ЕАСТ могут пользоваться всеми преимуществами единого рынка ЕС, но, что крайне важно, не обязаны придерживаться политики ЕС в сфере сельского хозяйства и рыболовства, которую так ненавидят сторонники Брексита. Также члены ЕАСТ могут заключать торговые соглашения с отдельными представителями европейского блока, то, чего Мэй уже пообещала добиться.

Однако доступ к единому рынку также связан с определенными обязанностями. Единый рынок предполагает свободное движение рабочей силы. На референдуме о членстве Великобритании из ЕС четко преобладало одно единственное желание: ограничить поток мигрантов. Вопрос об ограничении миграции является ключевым для большинства сторонников Брексита.

Помня об этом, консерваторы, поддерживающие норвежский вариант, указывают на то, что «Норвегия-Плюс» — это только промежуточное соглашение, которое позволит свести к минимуму неблагоприятные экономические последствия Брексита. Норвежский вариант преподносится как своего рода «промежуточная станция» на пути к долгосрочному торговому соглашению с ЕС. Свою позицию сторонники плана «Б» аргументируют тем, что соглашение Мэй тоже включает в себя переходный период, в течение которого будут сохранены доступ к единому рынку и свободное движение рабочей силы. В случае одобрения соглашения, предложенного Мэй, переходный период может продлиться до декабря 2022-го. С этой точки зрения оба варианта практически ничем не отличаются.

Однако предположение о том, что норвежский вариант рассматривается как временное членство Великобритании в ЕС для того, чтобы выиграть время и заключить долгосрочную сделку с ЕС, всегда казалось причудливым. Европейские страны дали ясно понять, что их не устраивает вариант с временным сохранением членства Великобритании в ЕС. К тому же вариант с временным членством Великобритании не отвечает требованию ЕС о гарантии того, что Северная Ирландия останется интегрированной в ЕС, чтобы сохранить ирландскую границу открытой, независимо от результатов будущий торговых переговоров.

Боулз учел возражения со стороны ЕС и теперь выступает за «бессрочную приверженность» Великобритании членству в ЕЭЗ и ЕАСТ. После завершения переходного периода Великобритания могла бы войти в ЕАСТ и заключить с ЕС таможенное соглашение, которое сняло бы вопрос по ирландской границе. Между тем план Боулза нуждается в поддержке большинства депутатов парламента от Лейбористской партии.

Даже если бы Боулзу удалось бы заручиться поддержкой парламента, его план «Б» может столкнуться с другим серьезным препятствием. Во-первых, потребовалось бы продление переговорного периода с ЕС для уточнения деталей соглашения. Однако времени уже практически не осталось, Великобритания должна покинуть ЕС в марте 2019 года. Брюссель мог бы в ответ выдвинуть новые требования. С другой стороны, несмотря на то, что план Боулза предусматривает «экстренное» ограничение миграционного потока при особых обстоятельствах, это совсем не означает то, что Великобритания сможет вернуть полный контроль над своими границами.

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По иронии судьбы, может случиться так, что план «Б» сделает поражение плана «А» более вероятным. Некоторые законодатели могут прийти к выводу, что план «Б» может сыграть роль своего рода «страховочного мата», если соглашение Мэй не будет поддержано парламентом. Но это ложное предположение. Любой план, в рамках которого Великобритания не сможет установить немедленный пограничный контроль, может спровоцировать сейсмическую электоральную реакцию.

Брексит и миграционный контроль слишком тесно сплелись в сознании огромного числа британских избирателей, которые понимают, что ресурсы Великобритании ограничены, а ее государственные услуги пользуются слишком большим спросом. При отсутствии экономического роста, повышения производительности и настойчивых попыток изменить мнение общественности в отношении ЕС нельзя так просто взять и разделить такие понятия, как «Брексит» и «миграционный контроль». Возможно, многим парламентариям очень нравится план «Б», однако, в отличие от Брексита им будет гораздо сложнее убедить в его необходимости большинство британских избирателей.