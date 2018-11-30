Однажды американские астронавты вновь могут ступить на поверхность Луны. Специально для лунной миссии могут разработать небольшой роботизированный космический корабль, пишет Кеннет Чанг в статье для американского издания The New York Times.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

Представители НАСА заявили в четверг, 29 ноября, что космическое агентство выбрало девять компаний, которые примут участие в тендере на право реализации крупных контрактов, связанных с полетами на Луну.

Читайте также: The Hill: США просто не могут не создать космические силы

«Мы хотим, чтобы США получили возможность совершать полеты на поверхность Луны и обратно», — заявил глава НАСА Джим Брайденстайн. В последний раз американские космонавты приземлялись на поверхность Луны в 1972 году. С тех пор ни один американский космический корабль не приземлялся на Луне.

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж Дэмьен Шазелл. 2018. США Подготовка

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает полеты на Луну в качестве отличной возможности для развития частных космических компаний и тестирования новых технологий, которые могли бы снизить стоимость путешествий в космос. Ожидается, что в течение 10 лет совокупная стоимость контрактов, связанных с полетами на Луну, составит около $2,6 млрд. Полеты могут начаться уже в 2019 году. НАСА планирует осуществить в общей сложности 20 полетов, по два полета в год.

Вместо того чтобы доверить реализацию лунной программы инженерам НАСА, американское космическое агентство намерено сделать ставку на частные космические компании. Таким образом, НАСА просто станет одним из множества клиентов, обратившихся в частные космические компании, заявил Брайденстайн.

Бывший президент США Барак Обама потребовал от НАСА сосредоточить свое внимание на отправке космонавтов на Марс, а администрация Трампа решила сделать ставку на реализацию лунных полетов. Однако американские астронавты могут прибыть на Луну только в конце 2020-х годов.

Частные космические компании уже давно мечтают о возможности добычи на Луне драгоценных металлов и гелия, который может стать топливом для будущих ядерных реакторов. Но не все так просто. В 2007 году Фонд X Prize и компания Google учредили премию Google Lunar X PRIZE в размере $20 млн. Премию должна была получить частная космическая компания, впервые приземлившая свой космический корабль на поверхности Луны. Конкурс завершился в 2018 году, в итоге ни один из финалистов даже не попытался запустить космический корабль.

NASA Старт космического корабля

Однако теперь, в рамках новой программы, НАСА может предоставить и другим частным компаниям возможность добиться успеха, которого добилась компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском. Компания SpaceX может доставлять грузы в космос и вскоре будет доставлять космонавтов на Международную космическую станцию. НАСА предоставило большую часть денег, необходимых для разработки ракеты Falcon 9.

В рамках новой программы НАСА, получившей название Commercial Lunar Payload Services, предусматривается разработка аппаратов для посадки на Луну, которые будут слишком маленькими для доставки человека, но при этом смогут доставлять на лунную поверхность научную аппаратуру, необходимую для проведения экспериментов. Эти аппараты также помогут НАСА обследовать потенциальные места для будущих баз, особенно в районе кратеров, расположенных вблизи полюсов Луны, которые заполнены замерзшей водой. Амбициозные научные проекты могут также включать создание астрономических обсерваторий на обратной стороне Луны.

Читайте также: Bloomberg: У Брексита появился спасительный план «Б»?

В тендере на право реализации крупных контрактов, связанных с полетами на Луну, примут участие такие компании, как Astrobotic Technology (Пенсильвания), Deep Space Systems (Колорадо), Draper of Cambridge (Массачусетс), Firefly Aerospace (Техас), Intuitive Machines (Техас), Lockheed Martin (Колорадо), Masten Space Systems (Калифорния), Moon Express (Флорида) и Orbit Beyond (Нью-Джерси). Можно сказать, что лунная программа НАСА является возрождением премии Google Lunar X PRIZE. Ни у одной из девяти компаний пока нет готовых космических аппаратов, которые НАСА могло бы использовать для полетов на Луну. Ряд компаний имеет только чертежи будущих космических аппаратов, другие продолжают работать над прототипами. Компания Lockheed Martin намерена создать аппарат для посадки на Луну на основе своего космического аппарата InSight, который на этой неделе приземлился на Марсе. Большинство компаний уверены, что они смогут завершить свои проекты только к 2021 году.

Соединенные Штаты достигли Луны в 1969 году

Представители НАСА заявили о том, что, по их мнению, не все компании в конечном итоге смогут преуспеть в полетах на Луну. Может случиться так, что когда американские компании осуществят посадку своих аппаратов на Луну, там их уже будут поджидать конкуренты. В израильской компании Spaceiel заявили, что в начале 2019 года с помощью компании SpaceX планируется отправка на Луну роботизированного посадочного аппарата. Индия и Китай также объявили о том, что в 2019 году они намерены отправить на поверхность Луны свои исследовательские космические аппараты.