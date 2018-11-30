Опубликованные недавно результаты четырехлетнего исследования показали, как страны-члены ЕС, Китай и ряд подставных компаний поставляли оружие в Восточную Африку, которое затем оказывалось в Южном Судане, несмотря на запрет на поставки оружия, пишет Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Цитата из к/ф «Оружейный барон» реж Эндрю Никкол. 2005. США, Германия, Франция Торговля оружием

В новом докладе, опубликованном лондонской организацией по изучению вооруженных конфликтов, говорится о том, как соседи Южного Судана обходили эмбарго на поставки оружия обеим сторонам, участвующим в гражданском конфликте, в результате которого погибло около 383 тыс. человек. Исследователи изучили сотни видов оружия и более 200 тыс. патронов. Большая часть вооружений была произведена в Китае.

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В докладе описана огромная глобальная цепочка военных поставок из Европы и стран Азии в Африку, которые подпитывали пятилетний гражданский конфликт в Южном Судане. Исследователи показали, как было нарушено международное эмбарго на поставки оружия. В докладе выдвинуто предположение, что Уганда могла потенциально нарушить эмбарго на поставки армии Южного Судана оружия из Румынии, Болгарии и Словакии. Кампала в настоящий момент стремится выставить себя в качестве нейтрального посредника в рамках мирных переговоров в Южном Судане.

Steve Evans Повстанец. Южный Судан

Также в исследовании говорится, что в период с 2015 по 2016 год подставные компании, управляемые гражданами США, Великобритании, Израиля и Уганды, переправили в Южный Судан военный самолет США и австрийский самолет-разведчик, нарушив правила США в сфере экспорта вооружений. Также указано, что в период между 2014 и 2015 годами две офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, осуществляли поставки боеприпасов из Румынии в Южный Судан через Словакию и Уганду. И Румыния, и Словакия являются членами Европейского союза, который в 2011 году ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, когда было объявлено о его независимости от Судана.

В каждом отдельном случае исследователи указывают на то, что нет никаких доказательств того, что правительства США или европейский стран знали о военных поставках в Южный Судан. В посольствах Уганды и Южного Судана отказались прокомментировать выводы исследования.

В июле 2018 года Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, чтобы положить конец гражданской войне в стране. «Мы должны остановить поток оружия, который вооруженные группировки используют для того, чтобы сражаться друг с другом и терроризировать людей», — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Один из ведущих исследователей лондонской организации по изучению вооруженных конфликтов Джастина Флейшнер заявила, что даже несмотря на эмбарго, установленное ООН, может потребоваться очень много времени для того, чтобы в стране, насыщенной оружием, появилась возможность для прекращения конфликта. Флейшнер добавила, что, несмотря на то, что Китай отказался от военных поставок в Южный Судан в 2014 году, в африканскую страну уже осуществили несколько крупных поставок китайских боеприпасов, которые позволят враждующим сторонам продолжать конфликт в течение нескольких лет. «Потребуются годы, чтобы эмбарго, введенное ООН, возымело свое действие и стороны почувствовали нехватку боеприпасов», — заявила Флейшнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Оружие

Гражданская война в Южном Судане началась в 2013 году, через два года после того, как Южный Судан при поддержке США объявил о своей независимости от Судана. С тех пор конфликт перерос в запутанную междоусобную войну, в которой принимают участие более дюжины воюющих группировок. Согласно оценкам ООН, около 6,1 млн жителей Южного Судана — более половины населения страны — нуждаются в продовольственной помощи, а 2,2 млн человек в результате конфликта были вынуждены покинуть свои дома.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Сальва Киир подписал мирное соглашение с лидерами оппозиции, чтобы положить конец конфликту. Однако политики в Вашингтоне скептически относятся к данному мирному соглашению и к тому, что Южный Судан сможет добиться стабильности.

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«Это государство настолько разобщено, что объединить его будет чрезвычайно сложно», — считает аналитик Heritage Foundation Джошуа Месерви. Нет никаких признаков того, что президент Южного Судана и лидеры оппозиции готовы провести существенные реформы для укрепления страны, включая разоружение и демобилизацию воюющих сторон, обеспечение бесперебойных гуманитарных поставок в наиболее пострадавшие районы страны и организацию свободных и справедливых выборов.

«Скорее всего, это мирное соглашение позволит какое-то время удерживать ситуацию. Я думаю, что все это не более чем очковтирательство. Ситуация не изменится, пока не будут проведены существенные реформы», — добавил Месерви.