Atlantic Council: Все надежды Лондона на торговлю с США потерпят крах?

Максим Исаев, , 08:42 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможность заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией, учитывая условия соглашения по Брекситу, которое было выработано в рамках переговоров между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Европейским союзом, пишет Альваро Моралес Сальто-Вейс в статье для издания Atlantic Council.

«Я думаю, что мы должны разобраться в том, разрешено или нет Великобритании торговать, потому что, знаете ли, прямо сейчас, если вы посмотрите на условия соглашения, они не могут с нами торговать», — заявил Трамп 26 ноября.

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Со следующим заявлением Трампа я категорически не согласен. «Вне Европейского союза, у нас появится возможность принять соответствующие решения в сфере торговли. Брюссель больше не будет принимать решения», — добавил глава Белого дома.

Сторонники Брексита заявляли, что выход Великобритании из ЕС позволит ей вести независимую торговую политику в отношении стран, не входящих в ЕС. Независимую торговую политику широко рекламировали в качестве одного из ключевых преимуществ выхода Великобритании из состава ЕС. Если это действительно так, то Трамп все правильно сказал.

Однако разберемся в данном вопросе более детально. В проекте соглашения между Великобританией и ЕС, который британский парламент пока не ратифицировал, перечислены условия выхода Великобритании из ЕС. Мэй изо всех сил пытается протолкнуть свое соглашение с ЕС. Решающее голосование в парламенте по данному вопросу намечено на 11 декабря.

Если все пойдет по плану Мэй, Великобритания официально покинет ЕС 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 2020 года или, что более вероятно, до 2022 года. В течение переходного периода Великобритания и ЕС попытаются заключить всеобъемлющее соглашение, которое будет регулировать все аспекты из будущих отношений.

В течение переходного периода Великобритания будет по-прежнему подчиняться правилам ЕС, хотя и не будет обладать правом голоса. Таким образом, торговую политику Великобритании будет определять Брюссель. Учитывая неспособность Великобритании выдвигать собственные торговые условия в течение переходного периода, Лондон просто не сможет заключать соглашения о свободной торговле с США или другими странами, не входящими в ЕС.

Если по истечению переходного периода Великобритания и ЕС не смогут достигнуть всеобъемлющего соглашения, то автоматически вступит в силу резервный план, согласно которому Великобритания останется внутри таможенного союза с ЕС. Учитывая высокую степень неопределенности переговоров между Лондоном и Брюсселем, у третьих стран не будет особой заинтересованности в начале торговых переговоров с Великобританией.

После истечения переходного периода возможны два сценария. Во-первых, переговоры могут провалиться, тогда ЕС и Великобритания останутся без всеобъемлющего соглашения. В этом случае Великобритания останется внутри таможенного союза с ЕС. Это означает, что Брюссель будет контролировать пошлины на американские товары, импортируемые в Великобританию. Лондон не сможет проводить самостоятельную торговую политику.

Однако стоит учесть то, что торговые соглашения не ограничиваются одними пошлинами на импорт. Великобритания может выработать собственные правила в отношении нетарифных барьеров. Кроме того, Великобритания также сможет диктовать свою политику в отношении торговли услугами. Это очень важный момент. Лондон является одним из крупнейших глобальных центров финансовых услуг. Великобритания стремится сохранить статус Лондона и продвигать британские финансовые услуги в третьих странах. Однако есть одна сложность. Третьи страны вряд ли пойдут навстречу Великобритании и позволят продвигать у себя британские финансовые услуги, если Великобритания не предоставит для этих стран более широкий доступ к своим рынкам. Поскольку Великобритания останется в таможенном союзе, а Брюссель будет контролировать ее торговлю товарами, Лондон не сможет проводить полностью независимую торговую политику.

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Также возможен сценарий, при котором ЕС и Великобритания все же смогут заключить всеобъемлющее соглашение в течение переходного периода. В этом случае Великобритания сможет более свободно проводить свою торговую политику после 2020 или 2022 года. Однако и здесь есть одна тонкость. Содержание всеобъемлющего соглашения с ЕС может значительно ограничить торговую независимость Великобритании. Уже есть признаки того, что Великобритании будет трудно выйти из-под контроля Брюсселя. 25 ноября 2018 года Лондон и Брюссель подписали политическую декларацию, содержащую руководящие принципы которые будут определять будущие отношения. В документе говорится, что Великобритания будет внимательно следить за стандартами и правилами ЕС, особенно когда речь идет о конкуренции. Этот пункт должен гарантировать создание «равного игрового поля». Фактически этот пункт ограничивает способность Великобритании проводить независимую торговую политику.

Заявление Трампа привлекло особое внимание к слабым сторонам соглашения, предложенного Мэй. Фактически это соглашение не позволит Великобритании проводить собственную торговую политику. Таким образом, можно сказать, что Трамп присоединился к критикам соглашения Мэй, судьба которого решится 11 декабря.