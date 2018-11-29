Нынешняя американская администрация полностью расстроила политическую ситуацию в ЕС. Конечно, в отношениях между США и ЕС и раньше были сложные периоды, однако ничего сопоставимого с высказываниями президента США Дональда Трампа против европейской политики не было никогда. Совершенно непредсказуемые и оскорбительные заявления Трампа вызвали чувство глубокого разочарования и беспокойства среди европейских лидеров. Трамп также не упустил возможность прокомментировать в свойственной ему манере заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что ЕС нуждается в собственной армии для защиты от России, Китая и, возможно, США, пишет Эмре Гёнен в статье для издания Daily Sabah.

Солдатики

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Впервые после окончания Первой мировой войны глава европейского государства публично признал, что США могут превратиться во врага Европы. Подобного заявления никогда бы не появилось, если бы у США был разумный и уравновешенный президент. Увы, но мир продолжает наблюдать за тем, как Трамп разрушает тонкое международное равновесие. Он наносит больше ущерба, чем слон в фарфоровом магазине. Ничто не указывает на то, что приступ невежества и упрямства скоро пройдет.

Раньше уже предпринимались попытки по созданию исключительно европейской системы обороны, которая существовала бы параллельно с НАТО. Одна из попыток по созданию Европейского оборонного сообщества была предпринята в 1950 году. Предусматривалось создание наднациональной системы, обладающей единой армией и военно-промышленной инфраструктурой. Данная попытка в значительной степени была связана с опасением в отношении перевооружения немецкой армии. Единая европейская армия могла бы стать инструментом контроля над вооруженными силами Германии.

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В 1952 году также не удалось создать единую систему обороны, поскольку соглашение, уже подписанное всеми европейскими странами-участницами (за исключением Италии), было саботировано Францией. Стоит подчеркнуть, что главный архитектор единой оборонной системы Рене Плевен, который дважды занимал пост премьер-министра Франции, был убежденным атлантистом. Все его попытки по созданию наднациональной европейской армии были направлены на установление прочной связи между вооруженными силами США и будущей европейской армией.

С тех пор были предприняты различные попытки для того, чтобы ограничить сотрудничество между европейскими странами по вопросам обороны и безопасности. Начиная с попыток западноевропейских стран создать единую систему обороны и заканчивая европейской политикой безопасности и обороны (ESDP) было создано множество организационных структур. Однако ни одна из них не работала должным образом. Это связано с рядом факторов. Во-первых, НАТО всегда оставалось самой интегрированной и эффективной военной структурой. НАТО обладает огромными военными возможностями и передовыми американскими технологиями, все это на протяжении десятилетий позволяло европейским странам минимизировать свои оборонные расходы.

Во-вторых, ни одна европейская страна не хочет увеличивать собственный военный бюджет. В качестве примера можно привести голландско-немецкое военное сотрудничество. Обе страны могут задействовать солдат обеих стран и совместно использовать военную технику. Это сотрудничество обусловлено стремлением к более эффективному использованию военных расходов. Нидерландам пришлось снизить военные расходы, и для того, чтобы компенсировать последствия, связанные с сокращением военного бюджета, страна начала сотрудничать с Германией. Сейчас голландские солдаты могут обучаться на немецких танках.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

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Еще один фактор, который препятствует созданию единой европейской армии, заключается в том, что в большинстве стран ЕС национальная безопасность является вопросом национального суверенитета. В-четвертых, западноевропейские страны и восточноевропейские страны по-разному смотрят на роль США в ЕС. Ни одна восточноевропейская страна не уверена в том, что чисто европейская система обороны способна защитить их от России. Для них США остается единственным гарантом безопасности.

Наконец, в ЕС есть страны, которые отстаивают свой нейтралитет. Ирландия, например, прежде чем подписать Лиссабонский договор, получила отдельный протокол, в котором говорилось, что углубление интеграции между европейскими странами не приведет к созданию единой европейской армии.

Учитывая все вышеперечисленное, маловероятно, что в ближайшее время появятся единые европейские силы обороны, однако следует ожидать, что в ближайшее время произойдет увеличение военных расходов и расширение оборонного сотрудничества между европейскими странами.