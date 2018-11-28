Прокатиться вдоль закрытого газопровода, встретиться лоб в лоб с медведем на почти вертикальном склоне горы и ночевать над облаками — там, где гнездятся ветра. Просыпаться в час ночи, встречая восход северного солнца, обрушивать снежники в речки и проходить десятки километров в день. Все ради ее величества Тельпосиз — главной и манящей вершины Северного Урала. В новом любительском фильме Олега Чегодаева из Уфы под названием «Тельпосиз» есть только один мужчина, рюкзак, фотоаппарат и путь вперед — к приключению.

Цитата из к/ф «Тельпосиз». реж Олег Чегодаев. 2018. Россия Медведь на хребте Туйтымнер

Коми — республика или край, кому как удобно; на календаре стоит 22 июня 2018 года, и севернее Сыктывкара практически отсутствует ночь. По дороге к дальнему городку Вуктыл по единственной дороге через кишащую медведями тайгу едет худощавый блондин с аккуратной бородкой. Впереди его ждет паром через практически не знающую мостов реку Печору и ворота в национальный парк Югыд Ва. Олег Чегодаев сгорает от нетерпения — скоро он будет взбираться по курумам, отмахиваться от гнуса, стрелять в воздух и, дурачась, показывать язык. За неделю он пройдет 168 километров. Дома его дожидаются жена и младенец, которому он наказал выучить к своему возвращению два слова — «мама» и другое.

Цитата из к/ф «Тельпосиз». реж Олег Чегодаев. 2018. Россия Северный Урал.

До Тельпосиз преобладает идеальный маршрут для пешего туриста — верховья хребтов и высокогорная тундра. Только несколько лесных долин с реками как Подчерем, где гнуса настолько много, что там лучше не ночевать, лежат на пути к мечте. Впрочем, Чегодаев не стремится разбивать лагеря в зоне леса; он — блестящий фотограф, и с верхов хребтов получаются лучшие панорамы. Но в Коми пришло жаркое лето, и поймать правильный кадр трудно. Головокружительный спуск и затем подъем — по завалам из скальных обломков на вершины двуглавого Тельпосиз (1619 метров). И путешественник только рад оказаться среди бегущих облаков. Ночью уральские ветры трепали его палатку, и где-то неподалеку по скалам лазил молодой медведь, то ли измученный гнусом, то ли привлеченный оленями, пасущимися в горном цирке на снежнике.

В чудесных горах, по правде, Олег Чегодаев не был один. Дважды он встречался с неспешным путешественником и своим давнишним напарником из Челябинска. Но в «Тельпосиз» только автор и медведи; четырех косолапых встретил уфимец за неделю. Вообще Чегодаева много в кадре; и если фото у него атмосферные, то затянувшаяся документалка вышла не вдохновляющей на пересмотр. По горам реально галопировать, но не снимать в спешке, как блогеры. Кадры, какими бы они редкими ни были, получаются безбожно дергающимися, а озвучку ветер исправно уносит от зрителя куда-то далеко.