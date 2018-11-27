В 40-ю годовщину с момента начала «реформ и открытости» Китая страна успешно продолжает укреплять свой статус крупнейшей в мире экономики на фоне существенного прогресса, которого Пекину удалось добиться в модернизации своего сельскохозяйственного сектора, промышленности, оборонных систем и научных возможностей. Однако Китаю еще только предстоит преодолеть ряд серьезных ловушек на своем пути, пишут Эндрю Шэн и Ксяо Генг в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Во-первых, Китай оказался в ловушке среднего уровня подушевого дохода. В Китае годовой доход на душу населения составляет $9 тыс., что значительно ниже уровня дохода на душу населения, который позволил бы стране вступить в число стран с высоким уровнем годового дохода, который должен составлять $12−13 тыс., согласно требованиям Всемирного банка. За последние 50 лет всего лишь несколько стран смогли сделать прыжок со среднего уровня подушевого дохода на высокий уровень.

23yy.com Юань

Основная проблема заключается в том, что для достижения статуса страны с высоким уровнем подушевого дохода требуется наличие сильной системы современных институтов, которые определяют права и обязанности отдельных лиц, поддерживают рыночную биржу и нерыночные взаимодействия, обеспечивают реализацию принципа верховенства права путем справедливого разрешения возникающих споров. Конечно, Китай работает над развитием своих институтов на протяжении 40 лет, однако ему еще предстоит проделать много работы в данном направлении.

Во-вторых, Китай может оказаться в так называемой «ловушке Фукидида», когда поводом для войны становится страх мощной державы, в данном случае США, перед увеличивающейся силой своего соперника, который желает получить свое «место под солнцем». Возможность военного конфликта выглядит всё более правдоподобной, поскольку администрация президента США Дональда Трампа предприняла в отношении Китая торговые меры, которые явным образом предназначены для того, чтобы лишить Китай доступа к рынкам и передовым технологиям.

Третьей потенциальной ловушкой является то, что американский политолог Джозеф Най назвал ловушкой Киндлебергера. Чарльз Киндлебергер являлся архитектором плана Маршалла. Он заявил, что причиной упадка международного порядка в 1930-х годах стало то, что США сместили Великобританию с места крупнейшей глобальной державы, но проявили неспособность взять на себя британскую роль по обеспечению глобальных общественных благ. По словам Ная, если подобная ситуация повторится, только уже не США, а с Китаем, то мир вновь может столкнуться с хаосом. Это особенно актуально на фоне отказа США от глобального лидерства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Наконец, Китаю необходимо учесть последствия изменения климата. В целом страны с высоким уровнем дохода и крупные державы в частности потребляют непропорционально большую долю природных ресурсов. Однако такие организации, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, продолжают предупреждать о том, что громадная растрата материальных и сырьевых ресурсов человечества — это не лучший из возможных вариантов. Таким образом, Китаю следует поддержать международное сотрудничество и придерживаться политики, учитывающей экологические реалии.

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Китаю будет чрезвычайно сложно справиться со всеми перечисленными ловушками. Пекину придется решить целый спектр проблем, связанных с внутренним экономическим неравенством, небезопасной политикой изоляционистских Соединенных Штатов, необходимостью сотрудничать с остальным миром для принятия эффективных действий в области изменения климата.

Китай обладает обширным опытом в создании материальной инфраструктуры, однако он добился гораздо более скромных результатов в создании развитой социальной инфраструктуры, которая включает в себя правила конкуренции, определенные стандарты подотчетности и прозрачности, налоговые системы и нормативные акты. Китай не сможет стать страной с высоким уровнем подушевого дохода, пока не создаст развитую социальную инфраструктуру.

Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

За последние 40 лет реформ Китай провел немало смелых политических экспериментов, включая создание особых экономических зон. Китай всё больше интегрируется в мировую экономику. Для того, чтобы преодолеть все перечисленные ловушки, ему придется по максимуму задействовать весь свой многолетний опыт.