Возможно, Джеймсу Мэттису следовало бы сделать себе новые визитные карточки, подписавшись не «министром обороны», а «взрослым в кабинете». Действительно, нет сомнений в том, что Мэттис способен оказывать умеренное влияние на президента США Дональда Трампа, которому абсолютно не свойственен титул «взрослого». Как заявил сенатор-демократ Джек Рид, Мэттиса можно сравнить с «блюдцем, которое охлаждает кофе», пишет Тобин Харшоу в статье для издания Bloomberg.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

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Если это на самом деле так, то нам не стоит беспокоиться о том, что мы можем обжечься. Однако следует вспомнить события, которые произошли в течение последних нескольких дней. Мэттис поддержал Трампа, который попытался защитить наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана от обвинений в убийстве журналиста. Мэттис попытался успокоить критиков, которые ополчились на Трампа из-за того, что он отказался посетить американские войска, расположенные в зонах военных действий, указав на то, что он лично посоветовал президенту не посещать столь опасные места. Министр обороны США также поддержал развертывание самой крупной военной силы в мире вдоль границы с Мексикой, чтобы отразить «вторжение» каравана мигрантов.

U.S. Department of Defense Принц Мохаммед бин Салман и Джеймс Мэттис

Что Мэттис получил в качестве благодарности за свою лояльность? В эфире программы «60 минут» Трамп назвал Мэттиса «своего рода» демократом, который вскоре может покинуть администрацию. Действительно ли Мэттис вскоре покинет свой пост? И что еще важнее, стоит ли нам волноваться по этому поводу? На самом деле для США не играет особой роли то, останется ли Мэттис на своем посту или покинет его.

Конечно, стоит признать заслуги Мэттиса. Он обеспечил увеличение оборонного бюджета США. Он убедил Трампа увеличить военные силы США в Афганистане и, по крайне мере, сохранить военный контингент для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мэттис помог пресечь обострение военной ситуации на Корейском полуострове. Министр обороны США также убедил Трампа отказаться от своих самых безответственных предвыборных обещаний, включая возвращение пыток водой и «ковровые бомбардировки» позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Весь первый год пребывания Маттиса в должности он был, бесспорно, самым сильным членом кабинета, и он знал это. Это знали и все остальные», — заявила эксперт из Американского института предпринимательства Маккензи Иглен.

Однако в течение второго года пребывания Мэттиса в должности министра обороны ситуация сильно поменялась. Мэттис не смог спасти от отставки двух своих важных союзников — бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона и бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Государственный секретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон, откровенно говоря, не разделяют взглядов Мэттиса.

С политической точки зрения, Мэттис столкнулся с двумя крупными провалами, когда не смог повлиять на решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату. Прошлой весной он не смог убедить Трампа предварительно заручиться решением Конгресса перед нанесением ракетного удара по сирийским базам. В целом успехи Мэттиса в лучшем случае можно назвать неоднозначными. Поэтому для того, чтобы определить его реальную значимость на посту министра обороны, необходимо посмотреть, что могло бы произойти, если бы он покинул свою должность.

Характерной особенностью Пентагона является то, что это очень инертная структура, которая постоянно движется в одном и том же направлении. Даже если бы Трамп назначил нового министра обороны, и даже если бы он вновь выиграл президентские выборы и остался на второй срок, маловероятно, что он смог бы нанести сколь-нибудь существенный ущерб оборонному ведомству. Высшее военное руководство всегда может набраться терпения и подождать, когда Трамп покинет Белый дом. Они знают, что Конгресс, а не Белый дом, оплачивает военные счета.

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Конечно, Трамп является главнокомандующим. Он может изменить условия участия США в Сирии, однако маловероятно, что он действительно это сделает. Трамп также вполне мог бы, поджав хвост, вывести войска из Афганистана. Если бы это произошло, Трамп просто сделал бы то, чего не смог добиться экс-президент США Барак Обама. Кроме того, неужели кто-нибудь верит в то, что сохранение военного присутствия США приведет к политическому примирению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

U.S. Department of Defence Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

Как бы там ни было, Трамп останется Трампом, независимо от того, кто возглавляет Пентагон. Я не стремлюсь преуменьшить заслуги Мэттиса или сказать, что всем было бы лучше, если бы он покинул свой пост. Нам следует на минутку отвлечься от игры под названием «останется ли Мэттис на своем посту или нет» и признать то, что истинная угроза для США заключается не в том, что они могут утратить твердое руководство в Пентагоне, а в том, что в Овальном кабинете как был беспорядок, так и останется.