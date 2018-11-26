По данным опроса, проведенного японской газетой Nikkei, только 5% жителей Японии согласны на «возвращение» Россией двух из четырех островов Курильской гряды (Шикотана и группы Хабомаи), на которые в нарушение итогов Второй мировой войны претендует Япония.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Этот опрос также сообщает нам, что 67% жителей Японии поддерживают договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ 14 ноября в Сингапуре, о необходимости ускорить переговоры по мирному договору, включающие в себя и тему принадлежности всех четырёх островов (Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи). За передачу Россией всех этих остров проголосовали 33% японцев. 46% респондентов одобряют передачу сначала двух островов, а впоследствии ещё двух.

Примечательные результаты. Особенно если сравнить их с тем, что мы имели двадцать лет тому назад.

В 1998 году опросы общественного мнения, проведенные газетами «Асахи» и «Майнити симбун», свидетельствовали, что только 36% опрошенных считали заключение мирного договора приоритетным вопросом двусторонних российско-японских отношений. На втором месте тогда находилось экономическое сотрудничество (27%) и только на третьем месте — «решение территориального вопроса» (24%).

Итак, что же получается: аппетит приходит во время еды?

Но нужно ли было руководству нашей страны разогревать этот аппетит? И почему вообще Япония должна стоять для России на первом месте среди потенциальных партнёров в экономическом развитии Курильских островов и шире — во всём прилегающем регионе? Эксперты указывают на активный интерес многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона к сотрудничеству на этих российских землях.

Italian G7 Presidency 2017 G7 2017

Ну, хорошо, свою расположенность к нахождению приемлемого для Японии решения по проблеме интересующих её островов руководство нашей страны продемонстрировало, аппетит «партнёров» разогрело. Казалось бы, чтобы «съесть» желанное блюдо, Токио должен был поостеречься обострения отношений с нами. Но нет, в 2014 году Япония прочно встала на враждебную России позицию коллективного Запада — позицию санкций. Перечитайте заявления «Семерки», принятые в том году и в последующие годы! Подо всем этим подписался и Токио. А Москва как бы не заметила.

Сегодня мы стоим перед лицом нового витка конфронтации, спровоцированного англосаксами через своих ставленников в Киеве. Какой будет позиция Токио? Долго гадать не приходится.

Одним словом, пора поумерить аппетиты наших японских «партнёров». В мире, где многим правит капитал, действенным средством стало бы более активное и широкое, чем сегодня, привлечение на Курильские острова и Сахалин других зарубежных партнёров; желательно — японских конкурентов.

Но капитал правит далеко не всем. Поэтому необходимо твёрдое заявление о том, что все Курилы навсегда останутся российскими. Причём необходимо оно не только в адрес Токио, но и для правильного понимания политики президента и правительства в этом вопросе гражданами России.