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На передачу Россией только двух островов согласны 5% японцев – опрос

Политика

Опрос Nikkei

Москва, 26 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  67% жителей Японии поддерживают договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ 14 ноября в Сингапуре, о необходимости ускорить переговоры по мирному договору о передаче четырёх островов. 21 опрошенных негативно относятся к этим договоренностям. Таковы данные опроса, проведенного японской газетой Nikkei, передает РИА Новости.

На возвращение Россией двух из четырех островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи согласны только 5% жителей Японии

46% респондентов одобряют передачу сначала двух островов, а в последствие ещё двух. За передачу Россией всех четырех остров проголосовали 33% японцев.

Опрос проводился 23−25 ноября 2018 года в Японии методом случайной компьютерной выборки опрошены 2200 человек, из них ответили на вопросы 996 человек (45,3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, встретившись с Владимиром Путиным на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, заявил о твердом намерении властей обеих стран прийти к мирному договору.

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Курильские острова и Япония
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