Международная дипломатия отличается от внутренней политики тем, что более тонка и сложнее правильно понимаема. Слишком много непубличной информации служит фоном каждому событию, и слишком узок круг посвящённых, понимающих происходящее не так, как оно видится всем, а так, как оно есть. За последние дни тема передачи Курил раскрыта со всех сторон, и добавить к этим по-своему блестящим статьям нечего. Однако можно предложить проанализировать поток информации с позиций не гражданского активиста, а переговорщика. И тут возникнут немного иные аспекты.

Япония

Прежде всего, надо сказать, что переговоры с представителями азиатской переговорной культуры — это всегда бесконечная, как песня степного акына, волынка. Это такой марафон, где кто первым сдохнет, тот и проиграл. На что среагировала общественность? На слова. Дипломатические формулировки типа «активизации диалога». На что значительная часть народа и экспертного сообщества сделали вывод, что со стороны Москвы это значит обсуждение условий сдачи Курил. И всё — вывод на ладони: Путин якобы «слил».

Вы так поняли этот тезис? Великолепно! Он для этого и запускался. Но не для вас. Для японцев. И почему-то японцы как раз не клюнули, а вот наши почему-то попались. Японцы ходят мрачные и недовольные, а вот наши как один решили, что Курилы уходят, как белый пароход мечты. Кто же ошибся и кто прав?

В переговорах есть тактика переговорных ловушек. Заключается она, в частности, в применении чрезвычайно широко трактуемых формулировок, которые каждый волен наполнять каким ему угодно содержанием. «Активизация диалога» — это всего лишь активизация диалога. А кто увидел тут обещание что-то «слить» — тот и попал в ловушку.

Вы всерьёз думаете, что Владимир Путин не понимает, что сдай он два острова, то японцы потребуют остальные два? Вы всерьез думаете, что президент России не понимает значения двухсотмильной зоны, богатой ресурсами моря?

Вы всерьёз уверены, что он не в курсе насчёт перекрытых путей выхода наших подлодок? Что он Пикуля не читал и не знает, каково с японцами о мире договариваться?

Что он без мира с ними вообще по ночам спать не может? Что верит, что отдай он два острова, и благодарные японцы построят ему на Дальнем Востоке коммунизм? А россияне и ухом не поведут, и рта не откроют?

Игра Го

Вы всерьёз так считаете? Если да, то именно вы и попались с ловушку российского МИДа. Если нет, то чего вы так всполошились?

Путин «качает» японцев — это ясно. Он их дразнит и водит вокруг нужной им темы вовсе не для того, чтобы дать им то, чего они так хотят. И не для того, чтобы получить то, что, как думают многие, хочет он — инвестиции в обмен на территории и славу второго Хрущёва. Мир не так прост, а Путин вовсе не глуп, как вы думаете, приписывая ему такие «косяки». Всё намного сложнее.

Владимир Путин понимает, что японцы видят его желание оторвать их от американцев. И потому не верят его намёкам. Но они же тем не менее все-таки идут на переговоры! Зачем? Японцы никогда не согласятся на два острова, так как им нужно четыре. Без передачи островов они не пойдут к нам с инвестициями. Они и с островами не пойдут — не выгодно. Так зачем же Путин дразнит японцев, зная, что они понимают его цели?

Можно сказать пока лишь то, что Путину по каким-то причинам нужна активизация и продолжение диалога с японцами. Не передача островов, не мирный договор, не инвестиции японцев, а продолжение переговоров. Процесс важнее результата. Зачем? Это лишь предположение, но оно вытекает из рациональности: Путин тянет время, заставляя японцев метаться между США и Россией. Рискованно? Очень. Но больше риска, если показать японцам большой кукиш и послать их далеко за курильский перевал. Это сразу лишает дипломатию очень многих манёвров.

Переговоры и надежда японцев не позволяют Штатам радикализировать японскую русофобию. Чем больше японцев раздражает их статус колонии США, тем больше они будут этим тяготиться. Тем выше шансы перетока ресурса влияния от США к России — Штаты держат Японию грубым насилием, а Россия манит интересом. Что сильнее?

«Спрячь за высоким забором девчонку — выкраду вместе с забором» — пел известный киногерой, показывая, что соблазн сильнее всякого принуждения. На чём играют у японцев? Не на тяге к островам. На чувстве поруганного достоинства — им, бывшим самураям, а ныне безродным ронинам, потерявшим даже свою страну, не то, что хозяина, показывают, что они не партнёры суверенным странам в этом мире до тех пор, пока они не вернут свою честь. Сначала пусть освободятся, потом поговорим. Нужно знать японцев, чтобы понимать, как им это важно. Они за потерю лица и самоубийством не брезгуют. По крайней мере, так было. А тут такое пренебрежение…

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Если нет других вариантов, то это уже результат. Спровоцировать рост антиамериканских настроений хотя бы в среде части японской элиты — это цель, которой нельзя пренебречь. Понятно, что руководимые США японские СМИ во всём обвинят Россию. Но японский истеблишмент теряет единство и раскалывается аналогично тому, как это происходит в Европе, часть его будет ненавидеть Америку чуть сильнее, чем ненавидел бы без этого. То есть факт путинских намёков сеет конфликт между США и Японией — ведь им прямо заявили, что пока вы под США, о территориях и не мечтайте.

А что будет, если Путин скажет — всё, тема закрыта, даже обсуждать не будем? Американцы получат ещё более вялое и послушное японское правительство. Это лишение себя возможностей воздействия на японскую элиту. Они хотят территории? Хорошо, давайте это обсуждать. По пути мы выкачаем из вас массу информации, постараемся выбить какие-то уступки по другим вопросам и вобьём вам кучу гвоздиков.

Японский Абэ очень мотивирован, он очень хочет. Хоть что-нибудь. Путин вообще ничего не хочет. Он понимает, что Абэ — не сторона в переговорах. Он слуга чужого господина, который вообще против этих переговоров. Так что Путин ещё оказывает Абэ большое уважение, садясь с ним за стол переговоров.

Может ли Абэ в таком случае решиться сделать шаг навстречу? Вполне. Можем ли мы взамен водить его как рыбу за наживкой вечно? Ещё как можем! Ради этого всё и затевалось! Кто сказал, что это не прорыв в результате «активизации диалога»? Кто конкретно и где обещал у нас понимать это именно и только как передачу Курил? Намекнули на 1956 год? Ну и что? Упомянуть ратифицированный, но отложенный договор — это блеф. Это средство затянуть в переговоры. Никто не обещал отдать острова, обещали только поговорить. Вот и говорят до посинения.

Тут упрекнули Пескова в том, что у него не нашлось комментариев. А что вам должен был сказать Песков? «Не верьте всему сказанному, это Путин Абе за нос водит, качает его на конфликт с американцами, и никто им на самом деле ничего никогда не отдаст»? Это он должен был сказать?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

У Японии с Россией типичный позиционный торг. Позиции сторон максимально завышены. До нереального. Это вовсе не значит, что обе стороны реально на это рассчитывают. Каждый из них очень удивится, если вдруг получит желаемое. Что хотят японцы? Они хотят проверить Россию на слабость позиции. И потому качают азартно, завышая ставки до риска сорвать переговоры. Что хочет Россия? Она имитирует слабость и наблюдает, как поведётся Япония, приняв ложные колебания за истинные. Ибо тут она реально может сорваться и приоткрыть карты. И тут можно будет что-то выторговать, не прекращая дальнейшей игры.

Японии подносят кусок мяса к носу, и когда она прыгает, мясо вдруг поднимают выше. Игра девочки со щенком «Попробуй, отними». Ибо даже Ельцин не рискнул отдать Курилы. Путину тем паче это не нужно.

Могут справедливо возразить: а как же отданный Китаю остров Тарабаров и акватория Баренцева моря, отданная Норвегии? Согласен, были такие прецеденты. Но они никакой аналогии с Курилами не имеют. Курилы — случай уникальный. Это выход лодок, это утрата военной позиции, прежде всего. В добавлении к экономическим потерям, которые не компенсировать ничем. Совокупности этих факторов не было в обоих вышеназванных случаях. Да и не факт, что получив Курилы, японцы придут с инвестициями — «Оказанная услуга ничего не стоит».

А вот любой отдавший Курилы правитель точно получит вотум народного недоверия. Думаете, Путин этого не понимает?

Путин имеет скрытую цель на этих переговорах — он толкает японцев выгнать американцев. Абэ торопится соблазнить Путина деньгами. Да, это невозможно, но кто сказал, что не надо даже пытаться? Так что логика Абэ тоже понятна. Переговоры между Японией и Россией по Курилам — это очень тонкий вопрос. Говорят о территориях, а подразумевают целый комплекс возможного. Все понимают мотивы друг друга и тем не менее идут на переговоры. Зона возможного соглашения очень узка и допустима при иных внешнеполитических обстоятельствах. Именно их и пытаются стимулировать обе стороны.

Mariamichelle Игра с котятами

В переговорах есть такое понятие, как ресурсы. Кто больше вложил ресурсов в переговоры, тот проиграл. Давайте сравним ресурсы сторон. Какие это ресурсы? Вот они.

1. Время. Россия может торговаться ещё хоть сто лет. У Абэ этого времени нет. Он хочет показать результат уже до окончания своего срока. У Абэ более высокая точка нужды. Точку можно рассверлить до дырки и войти через неё в более выгодную ситуацию.

2. Эмоции. Абэ нервничает. Путин спокоен и играет словами. Японцы в целом пробиты по эмоциям. Это проигрышная переговорная позиция. Острова-то у русских, им нервничать нечего.

3. Энергия. Япония, ведя затяжные безрезультатные переговоры о территориях, получает конфликт элит, выстроенных Америкой. Раскол их элиты — чем не скрытая истинная цель переговоров о территориях? Зачем это России? Причин и последствий тут очень много, без детализации.

4. Связи. Россия нагружает связи Японии и США, побочно укрепляя свои связи с Китаем, показывая ему альтернативу. Тем самым укрепляя свои переговорные позиции.

5 Деньги. Упущенное японцами время — это деньги, потерянные ими и найденные китайцами. Терять такой рычаг давления — это ослаблять своё силовое плечо. Россия будет ещё 50 лет вести переговоры с Японией. Курилы тем временем будут обрастать военными базами и прочей инфраструктурой. Не для того же, чтобы передать это однажды Японии!

Кроме того, факт переговоров напрягает Америку. Она как раз хочет прекращения переговоров и очень нервничает, когда видит Путина и Абэ вместе. Это разве не рычаг давления на США? Разве стоит его отбросить в сторону?

Учитывая всё вышесказанное, элементарное понимание рациональности выводит нас на совершенно другие выводы о причинах российско-японских переговоров. Разумеется, далеко не всё названо. Но и этого достаточно, чтобы не торопиться с эмоциональными выводами о том, что Владимир Путин якобы приступил к поэтапной подготовке передачи Курил Японии. Для такого поспешного вывода нет ровно никаких оснований.