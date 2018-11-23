Если президент США Дональд Трамп действительно является дельцом, за которого себя выдает, он должен использовать предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе, чтобы объявить о победе в торговой войне с Китаем до того, как эта война причинит еще больший ущерб мировой экономике, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Дональд Трамп

Через год после появления первых угроз о торговых пошлинах в отношении основных торговых партнеров Вашингтона Трамп мало чем может похвастаться. Успех, связанный с новым Североамериканским соглашением о свободной торговле (НАФТА), является весьма скромным. Нельзя сказать, что экономика США сильно пострадала от экономической войны, однако глобальный экономический рост начинает замедляться. Одной из причин такого замедления является неустойчивая международная торговля.

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В октябре 2018 года в Международном валютном фонде заявили о снижении прогнозов глобального роста на 0,2 процентных пункта на 2018 и 2019 годы, отчасти объяснив это «растущими торговыми барьерами».

В МВФ пояснили: «Эскалация торговой напряженности и потенциальный отход от многосторонней, основанной на правилах торговой системы представляют собой ключевую угрозу для глобальных перспектив… Усиление торговых барьеров приведет к нарушению глобальных цепочек поставок… и замедлит распространение новых технологий, что в конечном итоге приведет к снижению глобальной производительности и благосостояния».

Торговая стратегия администрации Трампа представляет собой постепенное приближение к краю пропасти. Сначала 31 октября 2017 года появились рекомендации о необходимости введения пошлин на импорт стиральных машин и солнечных панелей. Затем, в январе 2018 года, последовало введение пошлин на импорт данной продукции в размере $10 млрд.

США ввели подобные пошлины впервые с 2001 года. Это был своего рода небольшой предупредительный выстрел. Тяжелую артиллерию Вашингтон начал разворачивать в феврале 2018 года, когда министерство торговли США выпустило рекомендации об увеличении пошлин на импорт стали и алюминия, указав на 232-ю статью Закона о расширении торговли от 1962 года, которая позволяет президенту США вводить пошлины, если это «оправдано интересами национальной обороны». Затем Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий, что сильно ударило по американским союзникам. Трамп хотел использовать эти пошлины, чтобы надавить на Канаду и Мексику в рамках переговоров по НАФТА.

Алюминий

Трамп, очевидно, предположил, что пошлины заставят Мексику и Канаду пересмотреть условия НАФТА. Однако этого не произошло. В новую версию соглашения о свободной торговле вошли очень скромные улучшения. Некоторые эксперты указывают на то, что 85% всех улучшений новой версии НАФТА были позаимствованы из Транстихоокеанского партнерства, из которого США вышли после того, как Трамп занял пост президента.

Недостатки изоляционизма Трампа отражает тот факт, что Транстихоокеанское партнерство продолжает развиваться без США. Семь стран уже одобрили данное соглашение, вероятно, это число увеличится до 11 к концу декабря 2018 года, когда Транстихоокеанское партнерство должно вступить в силу. Соглашение позволит сократить пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, предоставит больше возможностей для иностранных инвестиций и обеспечит защиту интеллектуальной собственности. Однако все преимущества данного соглашения не будут распространяться на США.

Главным противником в торговой войне, конечно же, остается Китай. В июле Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров на сумму в $34 млрд, а в сентябре американские пошлины затронули китайский импорт на сумму в $200 млрд. Однако администрация Трампа не учла, что с негативными последствиями пошлин столкнуться также и американские компании, использующие китайскую продукцию. Подрыв глобальных цепочек поставок снизил эффективность кампании против Мексики и Канады. Похоже, что американская администрация плохо понимает, как работает глобальная торговля.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Предприятия США, которые пострадали от американских пошлин, начинают протестовать все громче. На этой неделе 40 организаций, представляющих ретейлеров, производственные предприятия и фермеров, направили торговому представителю США Роберту Лайлайзеру письмо с требованием отменить пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады, введенные в соответствии со статьей 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Промышленные группы предупредили, что они готовы поддержать новую версию НАФТА, но только в том случае, если она окажет позитивное влияние на их «долгосрочную способность выживания в условиях глобальной экономики».

Момент истины настанет во время саммита G20 в конце ноября 2018 года. Трамп оказал достаточное давление на Китай, теперь он может попытаться заключить торговое соглашение с КНР, которое может принести незначительные изменения, однако этого может оказаться достаточно для того, чтобы Трамп объявил о своей победе. Подобную ситуацию можно было наблюдать на переговорах по НАФТА, а также на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Если Трамп решил бы продолжить торговый конфликт с КНР, он совершил бы серьезную ошибку, последствия которой сильно сказались бы на его сторонниках в промышленном секторе США.