Project Syndicate: Трамп будет бороться с демократами внешней политикой

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM После потери Республиканской партией контроля над палатой представителей велика вероятность того, что президент США Дональд Трамп начнёт прибегать к излюбленной тактике многих автократов, создавая внешнеполитические кризисы для отвлечения внимания общественности от проблем внутри страны. Поэтому следует ожидать, что глава Белого дома вспомнит о Ближнем Востоке, вновь обнаружит ядерную угрозу со стороны КНДР и поставит демократов перед выбором: либо занимать жесткую позицию по отношению к Москве, либо начинать новую гонку вооружений, пишут Анн-Мари Слотер и Эльмира Байрасли в статье для портала Project Syndicate.

В качестве такого инструмента отвлечения внимания Трамп может начать использовать конгресс, куда он будет отдавать для решения самые острые международные проблемы, наблюдая за тем, как законодатели тратят силы и время на поиски эффективного выхода. Любой свой провал Трамп сможет теперь списывать именно на них.

В этом новом контексте наилучшим примером является Сирия. Так, новый председатель комитета палаты представителей по внешней политике Элиот Энгель ранее утверждал, что демократы могут попытаться добиться у конгресса одобрения использования силы в арабской республике. Тем не менее ни у кого — ни у демократов, ни у республиканцев — нет какого-либо реалистичного плана окончание войны в Сирии или хотя бы оказания помощи большому числу сирийских мирных жителей. Любой шаг, который сделают демократы, будет непопулярен среди их собственных избирателей. Трамп же может отвлечь внимание от своей неспособности решить проблему на отсутствие плана у его политических противников.

Ещё одну возможность нанести демократам урон дает Иран. Трамп выполнил свою угрозу, что выйдет из ядерной сделки с Ираном, если конгресс не «исправит» ее недостатки. Тем не менее выбранный им курс санкционного давления не заставил Тегеран вновь сесть за стол переговоров. Невелика вероятность, что это произойдет и в будущем. Поэтому Трамп, стремясь заставить республику сесть за стол переговоров, а также для сохранения собственного лица и авторитета, может не устоять перед соблазном обострить напряженность или вообще спровоцировать Иран на конфронтацию.

И здесь демократу Энгелю, возможно, придется подыграть Трампу. Дело в том, изначально Энгель называл исламскую республику «самым опасным игроком» на Ближнем Востоке, решительным образом выступая против ядерной сделки с Тегераном. Впоследствии же, после его подписания, Энгель поддерживал соглашение и был против отказа от сделки. Поставив демократа перед выбором: либо принимать более агрессивную позицию по Ирану, либо показаться слабым по вопросу национальной безопасности, Трамп может воспользоваться прошлыми заявлениями Энгеля. В результате стоит ожидать внешнеполитический кризис, который не приведет к подписанию новой сделки, но даст Трампу возможность возложить за него ответственность на демократов.

Благодаря демократам у Трампа появляется также выход из ситуации вокруг Северной Кореи. В частности, в июне Энгель внёс на рассмотрение конгресса законопроект «О целевом плане по ядерной программе Северной Кореи» (North Korea Nuclear Baseline Act), в соответствии с которым Белый дом обязуется давать отчет о состоянии ядерной программы КНДР и о прогрессе в переговорах с Пхеньяном. Энгель уже заявил, что он проведет слушания по переговорам с КНДР. Сказанное на этих слушаниях может дать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну возможность отказаться от и без того обтекаемых обещаний, данных Трампу, о ядерном разоружении Корейского полуострова. Президенту США, сможет с полным правом заявить северокорейский лидер, нельзя больше доверять, поскольку за ним стоит враждебно настроенный конгресс.

Возможно, в предвосхищении развернутого наступления демократов на Трампа по российскому вопросу глава Белого дома и указал на скорый выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), указывая на нарушение этого соглашения со стороны Москвы. Подписанный в 1987 году бывшим президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым, этот договор требует, чтобы и Вашингтон и Москва уничтожили баллистические и крылатые ракеты наземного базирования указанной дальности, поэтому выход США из соглашения является сигналом о начале новой гонки вооружений.

Трамп уже призвал увеличить расходы на оборону и создать «космические войска». По мере того как демократы всё больше будут сфокусированы на вмешательстве Москвы в выборы 2016 года, связях Трампа с Кремлем, а также содержании его разговора с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки, они окажутся перед выбором: либо поддержать увеличение оборонных расходов, либо показаться лицемерами и нерешительными людьми по вопросу России.

Когда демократы взяли под свой контроль палату представителей США, большая часть мира выдохнула с облегчением, поскольку такое развитие событий указывало на то, что теперь Трампу будет сложнее проводить свой глубоко антилиберальный курс «Америки прежде всего!». Тем не менее демократы не должны пытаться исправить то, что они считают ошибками Трампа. У палаты представителей достаточно полномочий для того, чтобы влезть во внешнеполитические проблемы, но недостаточно для того, чтобы из них выбраться или сформулировать и применить на практике свою, когерентную стратегию. Лучше всего для демократов было бы позволить Трампу вести внешнюю политику и дальше, какой бы неумелой она ни была, и одновременно решительным образом сдерживать его действия. Надзор и финансовые полномочия в этой ситуации окажутся самыми эффективными средствами в арсенале демократов.

В конечном счёте, заключают авторы, Трампу понадобится поддержка демократов в палате представителей для получения финансирования, введения санкций или одобрения торговых соглашений. Если они сыграют имеющимися у них на руках картами правильно, ему придется с ними считаться. В противном случае окажется, что Трамп располагает более значительным влиянием.