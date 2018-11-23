В Европейском союзе предварительно согласовали условия планируемого механизма проверки прямых иностранных инвестиций в рамках европейского блока. Официальные представители ЕС ранее неоднократно заявляли, что новый механизм проверки инвестиций не будет использован для ограничения возможностей Китая по приобретению высокотехнологичных европейских технологий. Однако все усилия ЕС в данной сфере, похоже, все-таки направлены на ограничение инвестиционных возможностей КНР, пишет Эммануэль Скимия в статье для издания Asia Times.

Стоп

Читайте также: Project Syndicate: Трамп будет бороться с демократами внешней политикой

Пока неясно, поддержат ли обремененные долгами европейские страны, такие как Италия, Греция или Португалия, механизм проверки иностранных инвестиций, учитывая их стремление к получению китайских инвестиций, необходимых для стимулирования экономического роста. Прежде чем новое европейское законодательство в сфере инвестиций вступит в силу, его должны поддержать квалифицированное большинство членов ЕС и Европейский парламент.

ЕС

Руководство ЕС намерено завершить разработку соглашения по механизму проверки инвестиций к маю 2019 года, когда в ЕС пройдут парламентские выборы и будет назначена новая Европейская комиссия — исполнительная ветвь ЕС. Представители регулирующих органов ЕС заявили, что они не стремятся согласовать между собой все существующие национальные механизмы контроля, но хотят активизировать сотрудничество и обмен информацией между государствами — членами ЕС и Европейской комиссией. В настоящее время менее половины стран ЕС имеют законодательство, позволяющее им осуществлять контроль за прямыми иностранными инвестициями.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что иностранные предприятия, принадлежащие зарубежным государствам, могут похитить европейские технологии в таких сферах, как научные исследования, транспорт, энергетика и телекоммуникации. По их мнению, деятельность внешних инвесторов не должна ставить под угрозу реализацию программ или проектов в масштабах ЕС или угрожать безопасности государств-членов.

Последнее время Италия все более неохотно координирует свою деятельность с Европейской комиссией в сфере иностранных инвестиций. Италия изо всех сил пытается оправиться от последствий глубокого экономического кризиса, а ее правительство евроскептиков надеется, что китайские инвестиции помогут стране закрыть существующий инфраструктурный разрыв. Сообщалось также, что Рим выступает против расширения списка секторов экономики, которые могут оказаться под тщательным инвестиционным контролем. Италию также не устраивают обязательства, в рамках которых необходимо предоставлять Европейской комиссии подробные сведения о переговорах с инвесторами, не входящими в состав ЕС.

С 2005 года китайские компании инвестировали в европейскую индустрию высоких технологий $24,7 млрд. Согласно данным China Global Investment Tracker, два года назад китайские инвестиции в европейскую индустрию высоких технологий достигли своего пика ($12,5 млрд), однако в 2018 году объем инвестиций резко сократился до $200 млн. Данное сокращение отчасти можно объяснить тем, что Германия — ведущая держава ЕС — за последние два года изменила свое отношение к китайским инвестициям, ограничив им доступ к предприятиям, важным с точки зрения национальной безопасности.

Сопредседатель партии «зеленых» Райнхард Бютикофер, который также является членом делегации парламента ЕС по связям с Китаем, заявил, что механизм контроля за иностранными инвестициями, над которым работает ЕС, не направлен против КНР. «Однако факт заключается в том, что Китай проводит по отношению к ЕС политику «раскола». Есть конкретные примеры того, как Китай пытается повлиять на конкретные европейские страны для блокирования общеевропейских решений, которые не устраивают Пекин», — заявил Бютикофер. По словам Бютикофера, Пекин помешал ЕС выработать единую позицию в отношении его политики в Южно-Китайском море, нарушений прав человека и китайской торговой политики.

Junjiewu99 Китайские юани

Отсутствие взаимности в инвестиционных отношениях между ЕС и Китаем, вероятно, сыграло значительную роль в решении Брюсселя расширить контроль над иностранными инвестициями в стратегические отрасли ЕС. Европейские лидеры обвиняют Китай в неспособности обеспечить равные условия для европейских предприятий, которые хотят получить доступ к обширному китайскому рынку. Китайские компании могут приобретать активы в ЕС, а деятельность европейских инвесторов в Китае ограничена местным законодательством. Европейские инвесторы в настоящее время вынуждены сотрудничать с китайскими коллегами, а также делиться с ними своими ноу-хау. Более того, переговоры между Брюсселем и Пекином по двустороннему инвестиционному соглашению так и не достигли прогресса. На этом фоне неудивительно, что в последние годы ЕС сократил свои инвестиции в Китай.

Читайте также: Global Times: Вашингтон нанес удар по технологическим компаниям США

Новая инвестиционная политика ЕС усилит давление на Китай, который также испытывает торговое давление со стороны президента США Дональда Трампа. Однако возможное отсутствие консенсуса среди европейских стран в отношении новой инвестиционной политики может помешать ЕС взять под контроль прямые иностранные инвестиции из КНР.

В ЕС дали понять, что окончательное решение по одобрению или блокированию инвестиций из страны, не входящей в ЕС, является «исключительной ответственностью» отдельно взятой европейской страны, которая рассматривает конкретное инвестиционное предложение. ЕС не планирует создать собственную версию американского комитета по иностранным инвестициям. Это очевидным образом играет на руку КНР, учитывая тот факт, что Пекин может гораздо эффективнее продвигать свои инвестиционные интересы в рамках двусторонних переговоров с той или иной европейской страной, чем со всем европейским блоком.