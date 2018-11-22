За последние несколько месяцев администрация президента США Дональда Трампа развязала торговые споры с несколькими международными партнерами, в первую очередь с Китаем, но также и с традиционными союзниками Вашингтона, включая ЕС, Канаду и Мексику. Еврокомиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, которая на прошлой неделе прибыла в Вашингтон для проведения переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхизером, не смогла добиться серьезных успехов в рамках трансатлантических торговых переговоров. Теперь всё внимание сосредоточено на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который продлится с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин попытаются снизить напряженность в торговых отношениях между двумя странами, пишет Мари Касперек в статье для издания Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Однако в этих торговых спорах есть и свои плюсы, например, в 2018 году американцы смогут купить индейку на День Благодарения по более низкой цене. Но прежде чем радоваться по поводу падения цен на индейку, стоит внимательнее присмотреться к процессам, происходящим в сфере международной торговли.

Американский экспорт в Китай падает. В июле 2018 года администрация Трампа ввела пошлины на китайский импорт стоимостью $34 млрд. Китай ввел ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, включая домашнюю птицу. По данным министерства сельского хозяйства США, с июня по сентябрь 2018 года экспорт широкого ассортимента продуктов, включая яйца, а также продукцию из мяса курицы и индейки, сократился почти вдвое. Данное обстоятельно практически никак не отразилось на внутренних ценах, поскольку экспорт американской птицы в Китай был низким. Еще в 2015 году был введен запрет на некоторые продукты из птицы из-за высокопатогенного птичьего гриппа.

Стоп

Снизились цены на корм для индейки. Цены на кукурузу и соевые бобы, которые входят в рацион индейки, значительно снизились, поскольку Китай ввел пошлины на импорт соевых бобов, хлопок, рис, сорго, кукурузу и другие сельскохозяйственные продукты из США. Соединенные Штаты не смогли выдержать конкуренции с Бразилией, которую не затронуло увеличение пошлин на экспорт соевых бобов. До введения китайских пошлин около одной трети американских соевых бобов ежегодно экспортировалось в Китай. В настоящее время большое количество соевых бобов наводнило внутренний рынок, что привело к значительному снижению цен на соевые бобы в Соединенных Штатах.

Вашингтон также столкнулся с обострением конкуренции со стороны мексиканских поставщиков свинины. После того, как в июне 2018 года США установили пошлины на импорт мексиканской стали и алюминия, Мексика предприняла ответные контрмеры, включая 20-процентные пошлины на импорт свинины из США. Это привело к тому, что американские фермеры потеряли существенную часть своего второго по величине экспортного рынка, так как их продукция потеряла конкурентоспособную цену. В результате внутренние поставки свинины выросли, а цены упали. Цены на свинину привели к возникновению конкурентной альтернативы индейке.

Stuart Webster Свинина

Мексика является крупнейшим экспортным рынком для бройлеров из США. Стоимость экспорта составляет более $1 млрд в год. После увеличения американских пошлин на поставки мексиканской стали и алюминия власти Мексики ввели ответные меры против свинины, но не стали вводить пошлины на импорт бройлеров из США, поэтому американский экспорт бройлеров, не попавший в КНР, может быть перенаправлен в Мексику в 2019 году. Это связано с новым вариантом НАФТА, так называемым соглашением о свободной торговле между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами (USMCA). Ожидается, что данное соглашение должны подписать в кулуарах саммита G20, однако по-прежнему неясно, даст ли Конгресс согласие на подписание нового варианта соглашения о свободной торговле. Если Конгресс заблокирует подписание USMCA, Трампу придется либо выйти из НАФТА, либо вернуться за стол переговоров с Канадой и Мексикой.

Если Трамп откажется и от пересмотренного варианта НАФТА, то Мексика сможет установить 75-процентные пошлины на импорт американской курицы и индейки в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. В этом случае американская птица стала бы слишком дорогой для мексиканского рынка, что привело бы к наводнению внутреннего рынка дешевым мясом домашней птицы, еще больше подорвав внутренние цены на курицу и индейку.

Какие еще возможны варианты развития торговой войны? Если в ходе саммита G20 Трамп и Цзиньпин смогут прийти к соглашению, то сельское хозяйство США может получить серьезные выгоды. Во-первых, возможное восстановление экспорта американской птицы в КНР, ограниченного в 2015 году на фоне птичьего гриппа, позволило бы США вернуть позиции на основном экспортном рынке. Во-вторых, в Китае растет спрос на говядину. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что спрос на говядину в КНР продолжит расти из-за снижения объемов внутреннего производства. Опасения, вызванные распространением в КНР африканской свиной чумы, еще больше повысят спрос на говядину. В-третьих, китайские производители свинины столкнулись с серьезным ущербом из-за распространения африканской свиной чумы. Вспышка заболевания произошла менее чем за три месяца до празднования китайского Нового года, когда наступает пик спроса на свинину.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Если Трамп и Цзиньпин не смогут снизить напряженность в торговле, следует ожидать обострение торговой войны к концу 2018 года. Вашингтон может увеличить 10-процентные пошлины на китайский импорт ($200 млрд) до 25%. Трамп неоднократно заявлял о том, что рассмотрит вопрос о пошлинах на весь китайский импорт.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин на импорт зарубежных автомобилей и автозапчастей, руководствуясь интересами национальной безопасности. Эти пошлины могут быть объявлены к концу 2018 года. Любые дополнительные пошлины могут еще больше обострить торговые отношения между США и другими странами. В конечном итоге это повредит американской и мировой экономике, подорвет глобальные цепочки поставок и ухудшит внешнеполитические отношения Вашингтона. Однако, по крайней мере, граждане США смогут порадовать себя дальнейшим снижением цен на индейку.