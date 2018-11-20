The Hill: ЦРУ мешает Белому дому уладить шумиху вокруг убийства Хашогги

Александр Белов, , 07:50 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время он получит «самый полный отчет», в котором будет указано, кто причастен к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Пока неясно, будет ли данный отчет предоставлен общественности, пишет Саймон Хендерсон в статье для американского издания The Hill.

Трамп также сообщил, что ему предоставили исчерпывающий отчет на основе аудиозаписи, сделанной в момент убийства журналиста американского издания The Washington Post в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Несмотря на то, что Трамп не слушал саму аудиозапись, он отметил, что «это очень страшная» и жестокая аудиозапись.

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В пятницу, 16 ноября, крупнейшие СМИ сообщили, что руководство ЦРУ пришло к выводу, что именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приказал убить Хашогги. По-видимому, в этом заключалась суть брифинга разведывательного управления, накануне проведенного для Конгресса. Сотрудники ЦРУ указали на «высокую достоверность» того, что наследный принц отдал приказ об убийстве журналиста, учитывая структуру власти в королевстве.

Заявление ЦРУ противоречит заявлению прокурора Саудовской Аравии, который 15 ноября сообщил о том, что первоначальная операция рассматривалась как экстрадиция Хашогги в Саудовскую Аравию, однако вместо этого оперативники убили его, в связи с чем правоохранительные органы выдвинули обвинение 11 мужчинам. Пяти обвиняемым грозит смертная казнь. Саудовский чиновник отрицал любую причастность наследного принца к убийству Хашогги.

Администрация Трампа, по-видимому, всячески пытается разработать способ, чтобы уладить ситуацию вокруг убийства журналиста. Оставаясь крупнейшим в мире экспортером нефти, Саудовская Аравия является важнейшим стратегическим партнером Запада, который нужен для обеспечения стабильности мировой экономики. Пока нет прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству, будут предприниматься попытки замять это дело. Именно на это неявным образом указал советник по национальной безопасности Джон Болтон, отметив, что аудиозапись из саудовского посольства в Стамбуле еще не свидетельствует о причастности наследного принца к убийству.

Учитывая то, что наследный принц Саудовской Аравии проявляет склонность к принятию плохих политических решений, включая войну в Йемене, разрыв дипломатических отношений с Катаром, временное похищение премьер-министра Ливана Саада Харири, обострение отношений с Канадой в августе 2018 года, было бы неплохо, если бы Вашингтон предпринял меры для того, чтобы обуздать порывы наследного принца. Похоже, что выдвижение кандидатуры бывшего главы Центрального командования США отставного генерала Джона Абизаида на пост посла США в Саудовской Аравии преследует именно эту цель.

Выводы ЦРУ в отношении наследного принца подорвали политику Белого дома в отношении Эр-Рияда, по крайней мере, временно. Сенаторы были возмущены тем, что они услышали от сотрудников разведки. Сенатор Боб Коркер написал в Twitter, что «всё указывает на то, что наследный принц Саудовской Аравии» заказал убийство журналиста Хашогги. Сенатор Линдси Грэм назвал наследного принца «иррациональным» и «психически неуравновешенным» лидером. Сенатор Марк Уорнер занял более осторожную позицию, заявив, что свидетельства указывают на наличие «довольно жестко контролируемой системы управления и контроля».

Подобные настроения в Конгрессе не предвещают ничего хорошего для будущих поставок американского оружия в Саудовскую Аравию, тем более, что Конгресс негативно относился к этим поставкам из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене еще до того, как Хашогги вошел в консульство в Стамбуле. Однако стоит также учитывать возможность того, что блокирование поставок американского вооружения может вызвать чрезмерно негативную реакцию со стороны наследного принца.

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В 2017 году во время своего визита в Эр-Рияд Трамп заявил, что США и Саудовская Аравия подписали соглашения на поставку американского оружия на сумму в $110 млрд. Вероятно, Трамп весьма негативно отнесется к возможности блокирования военных поставок Эр-Рияду.

Также стоит отметить еще несколько важных обстоятельств. Издание The New York Times сообщило в субботу, 17 октября, об отставке директора совета по национальной безопасности по странам Персидского залива. По-видимому, отставка вызвана разногласиями в отношении Саудовской Аравии. Телеканал CNN сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии «устроил сцену», когда глава МИД Великобритании Джереми Хант предложил обсудить британский вариант резолюции Совета Безопасности ООН по Йемену. Вдобавок ко всему, Анкара, похоже, готова предоставить больше подробностей о том, что ее разведслужбам удалось подслушать в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вероятно, новые подробности убийства Хашогги выявят еще больше противоречий в заявлениях Эр-Рияда.