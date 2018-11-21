Американские санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в начале ноября 2018 года, призваны повысить экономическую изоляцию страны и вызвать либо смену режима, либо резкий сдвиг в региональной политике. Американские официальные лица заявили, что ноябрьский пакет санкций является «самым суровым» за всю историю санкций против Ирана, пишет Амин Сайкал в статье для издания Project Syndicate.

Флаг Ирана

Однако, несмотря на то, что американские санкции нанесут удар по обычным гражданам Ирана, они вряд ли смогут привести к тем результатам, которых хочет добиться администрация президента США Дональда Трампа.

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Иранское руководство заявило, что, несмотря на возобновление американских санкций, оно и дальше будет придерживаться условий ядерного соглашения 2015 года (даже на фоне укрепления своего традиционного военного потенциала и растущих региональных амбиций). Другие стороны, подписавшие ядерное соглашение, также готовы его сохранить. Руководство Великобритании, Китая, Франции, Германии и России, а также ЕС в целом и МАГАТЭ поддерживают позицию Ирана и настаивают на том, что Тегеран полностью выполняет все условия сделки.

Безусловно, санкции США уже оказали свое влияние на экономику Ирана. Несмотря на то, что западные и азиатские лидеры пообещали бросить вызов экстерриториальным санкциям Америки, направленным на третьи страны, которые ведут бизнес с Ираном, иностранные компании, которые после подписания ядерного соглашения направили в Иран инвестиции, стали покидать иранские рынки. В результате этого и без того хрупкая экономика Ирана столкнется с новыми трудностями. Санкции будут способствовать краху иранской валюты и росту цен. Быстрое снижение уровня жизни привело к общественным волнениям, однако Тегеран смог сдержать недавние протесты, обвинив во всем США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Тем не менее нельзя упускать из виду тот факт, что Иран способен выдерживать санкционное давление, особенно на фоне укрепления экономических и торговых связей с ключевыми партнерами, включая Россию, Китай и Индию. Двусторонние отношения между Москвой и Тегераном включают в себя военные сделки, стратегическое партнерство, особенно в Сирии, и прямые инвестиции. Российские энергетические компании инвестировали до $50 млрд в разведку нефти и газа в Иране, который обладает крупнейшим в мире месторождением природного газа Южный Парс.

Между тем Китай также предоставляет техническую помощь и финансирование широкого спектра проектов, начиная со строительства железных дорог и заканчивая строительством медицинских учреждений. В 2017 году китайская государственная инвестиционная компания CITIC Group предоставила Ирану кредитную линию на сумму $10 млрд, а Китайский банк развития пообещал выделить еще $15 млрд. Так как Китай входит в число восьми стран, которые получили от Вашингтона специальное шестимесячное освобождение от американских санкций, доля иранской нефти в импорте КНР сохранится на уровне 11%.

Наконец, Индия, которая также получила временное освобождение от американских санкций, по-прежнему привержена сохранению добрых отношений с Тегераном. Для этого есть две причины. Во-первых, доля индийского импорта нефти из Ирана составляет 10%. Индия понесет серьезный ущерб, если ей придется искать альтернативных поставщиков.

Во-вторых, Индия сотрудничает с Ираном в рамках развития иранского глубоководного порта Чабахар в Оманском заливе. Этот стратегический порт должен помочь Индии обойти Пакистан — своего регионального конкурента. Порт Чабахар позволит Индии получить доступ в Афганистан и страны Центральной Азии.

Alireza numberone Чабахар

Позиция Индии должна быть особенно тревожной для Трампа. С одной стороны, он призвал Индию взять на себя более важную роль в Афганистане в рамках американской стратегии выхода из этого конфликта. С другой стороны, Трамп не может поддержать стратегическое взаимодействие между Индией и Ираном.

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Все выше перечисленные факторы, а также решимость ЕС поддержать ядерное соглашение с Ираном, в том числе за счет перепродажи ЕС иранской нефти через Россию и осуществление иранской финансовой деятельности через Ирак, позволят смягчить санкционный удар США по иранской экономике.

Однако это не говорит о том, что Иран может выдохнуть с облегчением. Напротив, Тегеран сталкивается с серьезными финансовыми ограничениями. Но так же как санкции США в отношении Ирака в 1990-х годах не привели к свержению бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, нынешние санкции против Ирана вряд ли приведут к смене режима. Иранский народ, без сомнения, пострадает от санкций, но иранское руководство, скорее всего, сможет сохранить необходимый уровень националистических настроений, чтобы устранить любую возможную угрозу для своего выживания.