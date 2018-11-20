American Conservative: над дядей Сэмом весит дамоклов меч банкротства

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Руководство США должно принять жесткие меры по сокращению расходов страны, прежде всего в военной области, поскольку вызванный неспособностью оплатить свои долги крах американской экономики неизбежно поставит Вашингтон перед необходимостью срочно эвакуировать своих военнослужащих из большого числа стран. Такое развитие событий ударит по безопасности и интересам страны больше, нежели спланированный выход, пишет Хантер Деренсис в статье для американского издания The American Conservative.

Так, в 1976 году Херберт Стейн, который занимал пост председателя Комиссии экономических советников при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, а также является отцом более известного Бена Стейна, предложил так называемый «Закон Стейна»: если что-нибудь не может продолжаться вечно, оно должно подойти к концу. Формулируя свой закон, Стейн имел в виду экономические тенденции. Тем не менее его правило можно с тем же успехом применить и к внешней политике и концепции американской империи.

С первого взгляда «закон Стейна» может показаться простой банальностью. Однако нужно принимать во внимание то, что он действительно означает. В частности, у нежизнеспособной системы должен быть конец. Американская империя страдает внутренними недостатками — факт, который должны учитывать противники империи как среди левых, так и среди правых. Национальный долг США приближается к отметке в $22 трлн, тогда как нынешний федеральный бюджет страдает дефицитом в более $800 млрд.

Как неоднократно утверждал сенатор Рэнд Пол, банкротство подобно дамоклову мечу, который висит над шеей дяди Сэма. Помимо кучки неудобных либертарианцев в Конгрессе, таких как Пол, в стране почти нет серьёзного движения по ограничению бездумных трат. Для того чтобы изменить этот курс, потребуется больший шок, нежели победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Долг США превосходит задолженности любой страны в мире. Безусловно, если учитывать соотношение долга США к их ВВП, оказывается, что в мире много стран, находящихся в более шатком экономическом положении, чем США. Но и у Вашингтона должен быть свой предел. Здесь уместно спросить, сколько долговых обязательств может выдержать система, когда трещины в ней увеличатся настолько, что их невозможно будет скрывать и когда начнет разваливаться сам ее фундамент?

Возможно ли банкротство США, задается вопросом автор. Вашингтонские экономисты утверждают, что нет. С технической точки зрения американское правительство может искусственным образом создавать столько валюты, сколько ему необходимо для погашения долгов. Тем не менее такого рода гиперинфляция лишит американский доллар любой ценностей и подорвет глобальную экономику, в которой торговля производится именно в этой валюте. Простая неспособность оплатить свои долги, возможно, будет более позитивным сценарием, нежели лавинообразное инфляция.

Когда мир потеряет уверенность в способности правительства США оплачивать свои долги, или проценты по ним станут слишком неподъемными, им придется делать свой выбор. Заметать мусор под ковер больше не получится, и ни о каких десятилетних планах по балансировке бюджета речи больше идти не будет. Конгресс, находясь в чрезвычайной ситуации, должен будет принимать экстренные методы по сокращению своих расходов. И первой их жертвой станет империя.

При этом в области социального обеспечения у правительства США также столько же проблем, сколько и в сфере финансирования зарубежных войн и баз. Хотя и возможно, что некоторые глобалисты-гигантоманы предпочтут позволить «пролетариату» голодать, нежели откажутся от зарубежных кампаний США, в действительности же этого не произойдет. Что произойдет, когда перестанут приходить чеки социального обеспечения, а вместе с ними будет сокращена и бесплатная медицинская помощь? Выберет ли простой гражданин США, оказавшись перед таким выбором, свою страховочную социальную сеть или же продолжение финансирования иностранных баз, находящихся, например, в Штутгарте, в Джибути или на Окинаве. Даже наиболее милитаристически настроенные конгрессмены будут знать, как им нужно голосовать. В противном случае они столкнутся с толпой своих сограждан, ожидающих своих избранников у их «замков» в Вашингтоне и его пригородах.

Неоконсерваторы постоянно твердят об опасностях создания вакуума: без американского присутствия, утверждает они, место США займут более злонамеренные силы. Тем не менее уместен вопрос, что если американским войскам придётся эвакуироваться со всего мира только потому, что Вашингтон не может позволить себе продолжать содержать их там. Такая вероятность не обсуждается и не рассматривается, не предлагаются варианты решения этой проблемы. Если это произойдет, отчасти в таком развитии событий будут виноваты те же интеллектуалы-неоконсерваторы, которые проповедовали войну стоимостью во много триллионов долларов по изменению человечества по собственному образу. Гордыня ведет к краху.

Именно о такой опасности и предупреждают Рэнд Пол и другие. Необъявленные войны США не только носят незаконный и контрпродуктивный характер, а также дестабилизируют различные регионы в мире, экономически они также вредны для самих США.

Поэтому необходимо провести радикальную переоценку зарубежных активов и обязательств Вашингтона. Из-за идеологически мотивированных войн страна оказалась на грани финансовой катастрофы. Американская внешняя политика должна формироваться более ограниченным образом, строясь исключительно на стратегическом видении своих национальных интересов. Белому дому необходимо использовать остатки своего богатства разумным образом и только тогда, когда это необходимо. Реализм может помочь стране избежать коллапса.

Вашингтон должен закрыть базы в Германии и направить эти средства домой, вместо того чтобы ставить свои войска перед необходимостью эвакуироваться посреди ночи тогда, когда будет уже слишком поздно. Белый дом также должен провести переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спланировать выход из Афганистана, иначе всё закончится так же, как закончилось во Вьетнаме, — бегством на вертолетах. Вашингтону нужно сделать жёсткий выбор до того, как за него этот выбор сделают обстоятельства.

Лидеры США, заключает автор, пренебрегая «законом Стейна», многим рискуют. Несмотря ни на что, американские военные вернутся домой. Но лучше это решение будет принято самим Вашингтоном, нежели за него его примут «долговые коллекторы».