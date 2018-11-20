В московском районе Кунцево застройщик сошелся «в борьбе не на жизнь, а на смерть» с рядовыми горожанами. ГК ПИК, забыв о том, что «насильно мил не будешь», при активной поддержке властей пытается затащить ухватившихся за отжившие свой век хрущевки ретроградов в светлое 30-этажное будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Пока ещё не поздно вам сделать остановку

С точки зрения сложившихся правовых отношений, в градостроительном конфликте на улице Ивана Франко, к которому в последние недели приковано внимание московской общественности, ничего нового нет. Ситуация с некоторыми оговорками повторяет прошлые конфликты. Обнаружив у себя под окнами строительную технику и ребят в спецовках, расставляющих заборы, обыватели вдруг вспоминают о своих правах и пытаются раскрутить вспять запущенный маховик реконструкции/реновации жилого квартала под видом ТПУ и такого прочего.

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Не уникальны и аргументы, которые приводят участники спора. Девелоперы пытаются маргинализировать жителей кварталов, которые хотят перестроить, мол, ничтожно малая группа ретроградов, которые не желают воспринимать ничего нового, пытаются воспрепятствовать большинству своих соседей улучшить условия проживания. А у нас, застройщиков, и вся разрешительная документация-то есть, и мнение жителей мы получили, «очень они хотят переехать». Да и вообще, мы несем социальную миссию, а не превращаем ради своих баснословных прибылей Москву в гигантский «человейник».

Игорь Свирин ИА REGNUM Люди понимают, кто отнял у них собственность

Действительно, любезные сердцу московских чиновников девелоперы, такие как ГК ПИК, несут некую миссию, а именно реализуют урбанистическую антиутопию нашего градоначальника о превращении Москвы в 35-миллионный гигаполис. И тут, что называется, «рука руку моет», поэтому совершенно не удивляет то, что жителей Кунцево полицейские распихивают по автозакам, а также снисходительно взирают на то, как дюжие чоповцы теснят москвичей с их земли.

В свою очередь, хватаясь за соломинку земельного, градостроительного и экологического законодательства, горожане и их защитники апеллируют к праву частной собственности и праву на благоприятную окружающую среду. Во-первых, обществу уже объяснили, что «не стоит абсолютизировать собственность», а во-вторых, ИА REGNUM давно бьет в набат, наши авторы Владимир Молодых и Алина Енгалычева в своих статьях подробно рассмотрели сложившиеся отношения в земельной сфере.

Здесь лишь обращу внимание читателей на одну немаловажную деталь. Когда жители 48-го квартала Кунцево, отстаивая свои права в суде, сослались на 150-е постановление Госстроя РФ от 29.10.2002, в котором указывается на то, что запрещено корректировать действующие землепользования, а следовательно, правительство Москвы не имело права отдавать застройщику квартал под реконструкцию, суд, вставший на сторону мэрии и застройщика, аргументов москвичей не учел, да при этом в совершенно издевательской манере обосновал свой отказ.

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Но самое интересное случилось позже. Не прошло и месяца после столь сакраментального решения, как было отменено постановление Госстроя №150 — то самое, на которое ссылались граждане в суде, в котором был прямой запрет на корректировку границ существующих землепользований при разработке проектов межевания. Видимо, чтобы впредь неповадно было, а то умные больно, будут на постановления всякие ссылаться.

Таким образом, решение суда и последующие действия Минстроя по отмене 150-го постановления (уж не по просьбе ли одной из сторон конфликта?) правовое урегулирование спора полностью завели в тупик. Если уж суд так вопиюще открыто встает на сторону властей и застройщика, где тогда правду искать? Правильно, на улице, вдруг «царь-батюшка услышит о злодеяниях бояр» и наведет порядок. Услышит ли?

Во всём, что написано и сказано за последние дни о конфликте в Кунцево, нет ни одного упоминания о самом больном вопросе текущего момента. О состоянии общества и отношениях власти и народа. Можно долго перебирать нормативные акты, постановления, жонглировать законодательством, но давайте поговорим о главном?

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Несмотря на то, что человеческие симпатии автора, безусловно, на стороне жителей сносимых кварталов, необходимо обратить внимание на нелицеприятный для нашего общества нюанс. Кунцево собирались реконструировать еще в 2003 году, тогда что-то не задалось, проект переходил из рук в руки, пока не очутился у ГК ПИК. Произошло это благодаря тому, что столичные чиновники, принимая градостроительные решения, умеют не замечать федеральное законодательство, лишь поэтому и стала возможна реинкарнация проекта комплексной реконструкции. Тут уместно спросить, а почему дома, в которых якобы невозможно жить, не попали в социально ориентированную программу реновации? Но это вопрос риторический.

Но наибольшее недоумение вызывает позиция самих граждан. Дорогие земляки, вас 15 лет назад уже чуть не снесли, где вы были все эти годы и почему не зарегистрировали права на свою собственность, землю под МКД? Предположу, что жарили на дачах шашлыки, ездили в отпуск, кто в Анталью, а кто под Наро-Фоминск, и совершенно не хотели обременять себя обязанностями, которые накладывает владение собственностью. А когда «жареный петух» клюнул, оказалось, что уже поздно, всё схвачено и за всё уплачено.

Естественно, что правящий класс, который отродясь не верил во всяческие теории о конце истории и бесклассовом обществе, наблюдая, как народ занимался все эти годы чем угодно, но не отстаиванием своих прав, последовательно реализовывал свои интересы. Проталкивали в интересах стройкомплекса закон о реновации Москвы, а до того вносили изменения, согласно которым только чиновники могут внести земельный участок на кадастровый учет. В настоящее время в Госдуме ждет второго чтения законопроект об упрощенном изъятии земельных участков для проектов (будете смеяться) комплексной реконструкции. Он направлен больше на регулирование градостроительной ситуации в регионах, а к тому же, как мы видим, в столице и без таких формальностей обходятся.

Ничуть не лучше обстоят дела и в других социально-экономических сферах государственной жизни. Очевидно, что у власти и крупного бизнеса есть воля, не считаясь ни с какими издержками, навязывать обществу свои решения. И конфликт в Кунцево — лишь малая часть большого процесса, в нём, как в капле воды, отчётливо видно, что правовым способом отстоять свои интересы невозможно, никаких компромиссов с народом больше не будет. А значит, не успеем опомниться, как будем выяснять отношения не в перепалках с полицией и стычках с молодчиками, а с оружием в руках и на баррикадах. Ведь каким бы аморфным и конформистским не было нынешнее российское общество, нельзя отнять у народа буквально всё и при этом рассчитывать на то, что люди не восстанут.