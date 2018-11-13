Из-за снегопада в Ростове-на-Дону таксисты ломят цены

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Снегопад, парализовавший движение по ростовским дорогам, вызвал не только транспортный коллапс. На непогоде решили заработать таксисты. Так, стоимость поездки вечером 12 ноября рассчитывалась по тройному тарифу, утром 13 ноября — по двойному, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горожанин Николай Ф. пытался уехать из центра города в Северный микрорайон, но транспорт шёл переполненный, автобусы проезжали мимо остановок, даже не притормаживая.

«Решил пройти несколько остановок пешком, авось смогу влезть в автобус. Прошёл две остановки — ситуация не изменилась. С остановки «Улица Максима Горького» по Ворошиловскому проспекту дошёл до площади Ленина, хорошо, что было, куда зайти погреться. Попытался вызвать такси — стоимость 400 рублей. Да и вызвал бы, куда деваться, но машин не было», — поделился ростовчанин с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, сегодня, 13 ноября, ситуация в городе не изменилась. Чтобы воспользоваться услугами такси, придётся заплатить по двойному тарифу. Несмотря на высокую стоимость, придётся запастись терпением, так как поиск машины ведётся очень долго.

Воспользоваться общественным транспортом возможности нет — шансы влезть в большой автобус или автобус малой вместимости минимальны.

ИА REGNUM напоминает, что синоптики предупреждали о снегопаде накануне, 12 ноября.

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