Динамика развития экономики Казахстана: итоги 27 лет независимости
Многие годы власть в Казахстане говорит о реформировании экономики и новой индустриальной революции, о развитии новых отраслей. Но насколько вообще экономика страны способна к изменениям?
Если рассматривать экономическую историю Казахстана, то стоит обратить особенное внимание на два аспекта:
- Месторождения меди Центрального Казахстана были найдены и разрабатывались еще племенами андроновцев
веках до нашей эры, на одном только Успенском месторождении ими было добыто около 20 000 тонн меди. В 1847 году месторождение стало разрабатываться русским купцом Ушаковым, с 1904 года там работал консорциум англичан и французов, а после 1917 года оно было национализировано и работало до 1964 года. Большинство медных месторождений Казахстана разрабатывалось еще 3000 лет назад и было найдено именно по старым разработкам. в XIII—XI
- Действующее автомобильное шоссе Западная Европа — Западный Китай проходит по караванным маршрутам Шелкового пути, известным еще со II века до нашей эры, которые затем использовали для строительства железных дорог в 19−20 веках, а теперь — для строительства шоссе.
То есть в Казахстане, как и в Европе, которая до сих пор использует римские города и дороги, вполне можно проследить связь материальных объектов вглубь веков.
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Вопреки утверждениям советской пропаганды, промышленность и экономика Казахстана в период Российской империи развивались бурными темпами. Только на Алтае
В независимом Казахстане упор пошел на морские нефтегазовые месторождения — там была проведена разведка и кое-где начата добыча, кроме того, был переход на песчаниковые месторождения урана Южного Казахстана. Всё остальное осталось прежним.
Разумеется, в Казахстане в XIX веке было гораздо сильнее развито животноводство, чем растениеводство. Это соотношение было изменено во время советской кампании по освоению целины. Но и в XIX веке на этих территориях было довольно много мельниц, салотопенных и консервных заводов. Глобальным отличием сельского хозяйства социалистического Казахстана от царского стало рисоводство — этой культуры действительно раньше здесь не было.
Возьмем основные для экономики и для населения производства и сравним данные за 1990 год и за 2017-й: советский Казахстан и современный Казахстан. Что же изменилось за 27 лет?
Начнем с горнодобывающей отрасли.
- Меньше по сравнению с советским периодом добывают железных руд, угля, свинца.
- Больше по сравнению советским периодом добывают медных руд, бокситов, цинка и хромитов.
- Намного больше добывают нефти, газа, марганцевых руд.
И на всё это есть экономические причины. Сталь сейчас не так востребована за счет появления пластмасс и других новых материалов. Свинец также постепенно заменяется. Угольная отрасль переживает проблемы в самом Казахстане из-за перехода на газ, а также из-за переориентации российских ТЭС на кузбасский уголь. Но, с другой стороны, получило бурное развитие Каражыринское месторождение каменного угля в Восточно-Казахстанской области
Развитие нефтегазовой промышленности произошло из-за введения в строй и развития месторождений-гигантов, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Там довольно большое содержание растворенного газа, что привело к росту его добычи. Правда, большая часть газа закачивается обратно в пласт, так что товарного газа не так много, как хотелось бы.
Таблица № 1. Производство в горнодобывающей промышленности
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
Уголь — всего, тыс. тонн
131 443,0
106 199,1
81
Нефть, включая конденсат газовый, тыс. тонн
25 820,0
86 194,4
334
Газ природный в жидком или газообразном состоянии, млн.куб.м
7 113,5
52 921,1
744
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск), млн.куб.м
6 247,1
12 623,7
202
Руды железные агломерированные и неагломерированные, тыс. тонн
32 716,8
18 008,7
55
Руды медные, тыс. тонн
38 471,0
95 009,3
247
Руды алюминиевые (бокситы), тыс. тонн
3 244,0
4 846,1
149
Свинец в свинцовом концентрате, тыс. тонн
133,2
111,2
83
Цинк в цинковом концентрате, тыс. тонн
279,2
315,9
113
Руды марганцевые, тыс. тонн
169,0
1 460,0
864
Руды хромовые, тыс. тонн
3 796,5
6 313,3
166
Вторая по важности часть промышленной продукции — пищевая. Ее сложно заменить, и она показывает степень развития аграрной отрасли. Кроме того, сейчас это еще и очень технологичная отрасль.
Первое что бросается в глаза — это уменьшение за последние годы количества мяса, мясных субпродуктов, колбас и других мясных деликатесов, а также молока. Падение в 3−4 раза. Это связано с изменением структуры животноводства. Если раньше скот выращивали в крупных совхозах и колхозах, откуда продукция шла на мясокомбинаты и молокозаводы, то после 1990 года с развалом сельского хозяйства СССР больше 90% скота стали выращивать в личных подсобных хозяйствах, что сразу подкосило экспорт и возможности для массовой скупки мяса для переработки. Поэтому Казахстан до сих пор импортирует замороженную белорусскую и южноамериканскую говядину для производства колбасы, импортирует и саму колбасу тоже. Сейчас появляется всё больше крупных хозяйств, но всё еще не советских масштабов.
Сильно выросло производство соков и масла растительного, но если масло изготавливается только из местного сырья, то соки пока еще частично из импортного. Меньше, но выросло производство макарон и муки — благодаря улучшению ситуации в растениеводстве. Кондитеры отстают за счет сокращения дешевого сегмента.
Таблица № 2. Производство в пищевой промышленности
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
1 076 550
248 043
23
154 932
44 332
29
38 411
152 619
397
94 951
372 600
392
1 469 572
483 085
33
1 962 045
3 910 080
199
319 134
372 035
117
258 852
116 885
45
132 477
159 609
120
Если говорить о производстве подакцизных товаров, то есть алкоголя и табака, то тут очень неоднородная ситуация. Пивной рынок поделили между собой турецкий «Эфес» и датский «Карлсберг», маленькую нишу занимают собственно казахстанские производители. Пиво уверенно наращивает темпы производства — его в стране стали пить больше. Водки стали пить меньше — ее производство официально упало в четыре раза. Однако есть определенный нелегальный сегмент рынка, где водка разливается для отправки в Россию.
Производство вина в Казахстане падает — всё дело в том, что, в отличие от России, виноградарство в стране считается алкогольной промышленностью, а не сельским хозяйством. Однако растет производство коньяка, правда, по большей части на импортных коньячных спиртах — в частности, на грузинских.
Сигарет стало производиться больше, но на самом деле пик производства в 30 миллиардов штук пройден уже несколько лет назад, и из-за повышения акцизов и антитабачных мер производство их постоянно падает. Это возмещается контрабандой сигарет из Киргизии, что очень печально для казахстанского бюджета, который антитабачные меры и оплачивал.
Таблица № 3. Производство в алкогольной и табачной промышленности
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
2 610
9 361
359
113 680
29 579
26
65 900
34 410
52
298 030
564 338
189
12 485
17 929
144
Когда рухнуло советское животноводство, то рухнула и система сбора шерсти и кож для переработки. Ездить по мелким крестьянским хозяйствам для скупки невыгодно, крестьяне шерсть и часть кож просто выбрасывают, потому что продать в селе этот товар некому, а до завода далеко. Соответственно, сократилось и производство тканей.
Казахстанская легкая промышленность почти полностью перешла на обслуживание крупных корпоративных клиентов и шьет в основном униформу, рабочую форму и спецформу, оставив обычных потребителей импортерам.
Таблица № 4. Производство в переработке продуктов животноводства
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
75 180
3 347
4
255 146
55 873
22
624 891
88 115
14
Несмотря на то, что за годы независимости было построено 32 мини-НПЗ, а три больших НПЗ были модернизированы, объемы переработки нефти упали. Бензина и дизельного топлива перерабатывается всего 88% от советского уровня, а мазута — 56%.
В оправдание отрасли можно сказать, что повысились качество переработки. В Казахстане стали выпускать высокооктановые бензины, керосин, а выпуск мазута сократился. Объемы переработки не будут большими, пока выгоднее экспортировать сырую нефть и есть возможность покупать нефтепродукты без акциза в России. Плюс сказывается еще и олигопольная структура рынка нефтепродуктов, участники которого постоянно лоббируют свои интересы для максимизации прибыли.
Таблица № 5. Производство продуктов нефтепераработки
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
3 494
3 058
88
4 974
4 352
88
6 035
3 365
56
В цветной металлургии развитие зависит сугубо от спроса на внешнем рынке — самая большая востребованность была у алюминия, самая низкая — у свинца.
Таблица № 6. Производство в цветной металлургии
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
1 052 048
1 771 697
168
290 252
149 129
51
314 912
331 018
105
364 973
426 191
117
Отдельно от цветной металлургии идет производство аффинированного серебра и золота необработанного. С 1993 года производство серебра увеличилось в 2,4 раза, а золота — почти в 10 раз. Более того, теперь в Казахстане есть три аффинажных производства: в Усть-Каменогорске, Балхаше и Астане выпускаются слитки, а на монетном дворе Нацбанка — инвестиционные и коллекционные монеты (кстати, очень красивые). Фактически создана отдельная большая отрасль, которой ранее не существовало.
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Таблица № 7. Производство драгоценных металлов
Производство за год
1993
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
Серебро аффинированное, кг
439 668
1 041 838
237
Золото необработанное и полуобработанное или в виде порошка, кг
8 648
85 339
987
Автомобилестроение, пусть даже в виде небольшой локализации и крупноузловой сборки, ранее в Казахстане отсутствовало, теперь же оно есть и активно развивается. Пусть меры государственной поддержки весьма существенны, но с их помощью в 2017 году было выпущено более 18 тысяч автомобилей.
Таблица № 8. Производство автомобилей
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
0
16 789
58
1 639
2826
Отдельно надо сказать про работу инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение. Упало производство теплоэнергии за счет перехода к автономному отоплению, а также за счет снижения промышленных паропроводов — они стали очень редки. Всё остальное увеличилось, в том числе количество выпускаемой питьевой воды: несмотря на коррупционные нарушения, водоснабжение стало лучше.
Таблица № 8. Работа инфраструктурных систем
Производство за год
1990
2017
Соотношение результатов 2017 и 1990 годов, %
87 379,2
103 128,0
118
125 969,0
82 265,4
65
1 520 062,7
2 758 778,7
181
760 031,4
1 088 682,7
143
760 031,4
1 670 096,0
220
В общем, из вышеуказанного видно, что казахстанская экономика и в XIX-м, и в XXI-м веке основана на горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. За 150 лет не произошло никаких качественных изменений в структуре экономики. На производительность тех или иных отраслей могут влиять изменения на внешнем рынке или внутри страны, но основы, заложенные в Российской империи, развитые при СССР, продолжают функционировать и в современном независимом Казахстане. И это нельзя игнорировать — фундамент слишком устойчив, чтобы пытаться его глобально поменять.
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