Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что Европейский союз мог бы создать собственную армию для защиты Европы от Соединенных Штатов, Китая и России. Несмотря на то, что отсылку к США можно расценить как оскорбление, все же, учитывая уже привычную французскую неблагодарность, данное заявление Макрона не должно удивлять. Многие считают, что подобные заявления свидетельствуют о том, что освобождение Франции стало самой большой ошибкой, совершенной во время Второй мировой войны. В Европе существует достаточно военных кладбищ США, напоминающих о жертвах Вашингтона для защиты европейских союзников, которые в прошлом заведомо игнорировали опасность и не смогли остановить надвигающиеся катастрофы двух мировых войн, пишет Александр Дж. Марковский в статье для американского издания The Hill.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Читайте также: The Hill: Как США могут восстановить эффективность дипломатии в Йемене?

Как бы там ни было, президент США Дональд Трамп должен поддержать идею создания армии ЕС. Сейчас для этого настало подходящее время. В ходе своего первого выступления перед членами НАТО в феврале 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: «Американцы не могут заботиться о безопасности ваших детей больше вас самих». Это заявление соответствует словам Трампа, которые он произнес в ходе предвыборной кампании. Трамп заявил, что «НАТО устарело, поскольку было создано много, много лет назад».

Следует признать, что за прошедшие 70 лет после своего создания НАТО стало бесполезным и утратило свою цель. НАТО — это военно-политический альянс, который не знает, в чем заключается его миссия. Североатлантический альянс превратился в фактор, дестабилизирующий Европу, он стал обузой для США.

Как говорится, если бы Господь Бог не хотел, чтобы их стригли, он бы не создал их овцами. До тех пор, пока США входят в НАТО, европейцы будут без зазрения совести эксплуатировать овец. Абсурдность ситуации заключается в том, что в то время, пока европейские страны довольствуются 35-часовой рабочей неделей, щедрыми льготами и расширенными отпусками, американским рабочим приходится трудиться от 40 до 50 часов в неделю, чтобы обеспечить защиту Европы.

U.S. Department of Defense Французский и американский генералы

Сторонники НАТО по обе стороны политического коридора продолжают утверждать о том, что сейчас Вашингтон нуждается в НАТО, как никогда прежде. Действительно? США нуждаются в НАТО больше, чем в апреле 1949 года, когда военно-политический блок был создан для сдерживания советского экспансионизма? Тогда, учитывая стратегические и политические реалии, Соединенные Штаты стали главным гарантом мира. Существовала опасность, что два военных лагеря — НАТО и объединенные силы Варшавского договора — могут уничтожить мир в ходе так называемого «взаимного гарантированного уничтожения». Эта опасность существовала в течение 34 лет с момента создания НАТО.

Сегодня стратегический ландшафт изменился принципиальным образом. Западная Европа превратилась в огромную экономическую державу с населением 500 млн человек и совокупным ВВП, сопоставимым с ВВП США. К НАТО присоединились еще 12 членов, увеличив общую численность стран-участниц до 29, включая семь бывших членов Организации Варшавского договора.

Тем не менее, несмотря на свою экономическую мощь, большинство американских партнеров по НАТО не могут достигнуть скромной цели, а именно увеличения своих оборонных отчислений до 2% от ВВП. При этом США тратят 4,2% своего ВВП на оборону. Пренебрегая необходимостью развития своего военного потенциала, члены НАТО продолжают всецело рассчитывать на то, что Соединенные Штаты сами сделают все необходимое для обеспечения их безопасности.

С другой стороны, говорится о предполагаемой угрозе, которая исходит от России. Развал СССР и Организации Варшавского договора полностью изменил баланс сил в Европе. Современная Россия — это всего лишь небольшая часть когда-то масштабного военно-политического блока, численность населения которого составляла около 380 млн человек. Организация Варшавского договора больше чем в два раза превышала НАТО по численности военнослужащих и более чем в три раза — по численности танков и бронемашин. Сегодня численность населения России составляет менее 150 млн человек, а ВВП — менее 10% от совокупного ВВП стран НАТО.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Читайте также: Atlantic Council: США нельзя вмешиваться в ситуацию в Ливии

Таким образом, можно прийти к выводу, что НАТО — это дорогостоящий анахронизм, на смену которому должны прийти военные соглашения, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, а не 70-летней давности. Хорошей новостью является то, что за эти 70 лет Европа преодолела нищету и достигла процветания. Дети подросли, настала пора родителям позволить им идти собственным путем. Больше не существует военной необходимости, в рамках которой США следует защищать ЕС от его потенциальных противников.

Вашингтон должен приветствовать инициативу Макрона, объявив о том, что США успешно выполнили свою миссию в рамках НАТО и теперь могут уйти. Вашингтон мог бы высвободить миллиарды долларов для создания более эффективной системы здравоохранения и образования, восстановления своей инфраструктуры и реализации других проектов, которые повысили бы качество жизни граждан США.