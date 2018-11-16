Если соглашение по Брекситу, предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, не получит одобрения парламента, то какие остаются варианты? Британские законодатели столкнутся именно с этим вопросом, если откажутся поддержать соглашение. Парламентарии могли бы предложить ряд ответов, однако маловероятно, что эти ответы кого-либо устроят, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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В среду вечером, 14 ноября, Мэй объявила о том, что кабинет министров поддержал соглашение по Брекситу, которое сможет обеспечить спокойный выход Великобритании из состава ЕС. Соглашение позволит Великобритании ограничить поток мигрантов. Данное ограничение миграции является ключевым требованием сторонников Брексита. Однако утром 15 ноября оказалось, что соглашение может быть похоронено.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

Министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб, так же как и его предшественник, подал в отставку в знак протеста против соглашения. После этого последовала серия других отставок. Есть высокая вероятность того, что соглашение Мэй будет отвергнуто парламентом, к тому же премьер-министр Великобритании столкнулась с серьезной критикой со стороны своей собственной Консервативной партии. Однако Мэй, похоже, не намерена сдаваться. В четверг, 15 ноября, она провела в парламенте около трех часов, отстаивая свое соглашение и призывая парламентариев позаботиться о национальных интересах Великобритании.

Для Демократической юнионистской партии из Северной Ирландии, которая ранее поддержала правительство Мэй, неприемлемо то, что соглашение предусматривает установление особых правил взаимодействия с Северной Ирландией, отличных от тех правил, которые будут применяться по отношении к остальной части Великобритании, поскольку данное обстоятельство подрывает конституционную целостность страны.

Оппозиционная Лейбористская партия жалуется на, что соглашение, предложенное Мэй, предусматривает слишком большие уступки ЕС. Соглашение не гарантирует того, что ЕС предоставит Великобритании достаточный доступ к своим рынкам или приемлемый уровень защиты прав работников.

Policy Exchange Тереза Мэй

Сторонники Брексита из Консервативной партии недовольны тем, что ЕС будет иметь право вето относительно того, останется ли Великобритания в таможенном союзе или нет. Также в Консервативной партии не довольны тем, что любые вопросы, касающиеся законодательства ЕС, всё равно будут решаться Европейским судом, решения которого не могут быть обжалованы.

Все только и делают, что критикуют соглашение Мэй, но при этом не предлагают никаких альтернатив, которые могло бы поддержать большинство депутатов парламента. Всегда существовали только два альтернативных пути, однако ни один из них так и не поддержало парламентское большинство. Сторонники Брексита хотят получить соглашение о свободной торговле, что-то вроде улучшенной версии соглашения, существующего между Канадой и ЕС. Однако этот вариант не предусматривает решения ирландского пограничного вопроса и связан с серьезными издержками для экономики Великобритании.

Другой альтернативный вариант предполагает тесное сотрудничество с ЕС по аналогии с Норвегией. Великобритания могла бы остаться внутри единого рынка, но вне таможенного союза. Лондон смог бы свободно вести переговоры по торговым сделкам. Однако эта наименее разрушительная форма Брексита содержит ряд непреодолимых проблем. В частности, Великобритания проголосовала за частичный выход из ЕС, чтобы установить контроль за потоком мигрантов, а единый европейский рынок требует сохранения свободного передвижения рабочей силы.

Маловероятно, что сейчас удастся реализовать одну из перечисленных альтернатив. С другой стороны, британский парламент вряд ли допустит, чтобы Великобритания покинула ЕС без соглашения. В этой связи возможны два варианта. Во-первых, можно провести всенародное голосование. Также в нынешнее соглашение можно внести ряд поправок, чтобы оно получило поддержку большинства парламента.

В четверг неоднократно звучали вопросы о возможности проведения второго референдума. Эта идея становится всё более популярной, однако существует ряд препятствий. Например, может возникнуть вопрос, стоит ли спросить избирателей о том, хотят ли они остаться в ЕС? Сторонники Брексита считают, что подобный вопрос равнозначен предательству первого референдума. Что будет, если избиратели проголосуют за то, чтобы остаться в ЕС? Что если избиратели не поддержат нынешнее соглашение?

aurélien Улица Лондона. Великобритания

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Парламент вряд ли согласится на проведение второго референдума. Сторонники Брексита также не согласятся, чтобы избиратели выбирали между соглашением Мэй, которые они ненавидят, и сохранением Великобритании в составе ЕС, мысль о котором они ненавидят еще больше. Мэй могла бы пойти на уступки, чтобы убедить своих менее ярых противников поддержать ее соглашение. Однако как бы там ни было, ясно одно, лидерство Мэй находится под угрозой.

Независимо от того, какое решение примет Великобритания, ей сначала придется достигнуть внутреннего консенсуса, а над этим предстоит серьезно поработать. Уход Мэй мог бы порадовать некоторых сторонников Брексита, однако это не поможет решить все имеющиеся проблемы. Стране всё равно придется столкнуться с неудобной правдой: проблема кроется не в Мэй или ее соглашении, а в Брексите, который поставил страну перед сложным выбором.