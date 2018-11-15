Atlantic Council: Переговорам между КНДР и США грозит новая опасность

Максим Исаев, , 08:08 — REGNUM

Отчет, опубликованный в СМИ на этой неделе, в котором содержится информация о более чем десяти скрытых ракетных базах КНДР, возможно, не содержит ничего нового для разведывательного сообщества, однако его публикация может иметь серьезные политические последствия для переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, а также стабильности на Корейском полуострове, пишет Тодд Розенблум в статье для издания Atlantic Council.

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Издание The Washington Post сообщило 12 ноября о том, что небольшая группа южнокорейских экспертов сделала подборку общедоступных спутниковых снимков и собрала интервью северокорейских перебежчиков, чтобы определить местоположение 13 ранее не известных ракетных баз КНДР. Группа экспертов пришла к выводу, что в КНДР может существовать множество других скрытых ракетных баз. В июле 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея может создавать новые ракеты на том же заводе, на котором были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты, которые представляют угрозу для материковой части США.

Однако выводы, сделанные в докладе южнокорейских экспертов, не свидетельствуют о том, что КНДР нарушила свои обязательства перед международным сообществом. Северная Корея также не проводила ни ядерные испытания, ни запуски баллистических ракет. Тем не менее опубликованная информация о скрытых ракетных базах, безусловно, ставит под сомнение искренность публичных заявлений КНДР.

Информация о ракетных базах также не противоречит обещанию северокорейского лидера Ким Чен Ына демонтировать оборудование в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне, которое используется для производства оружия. Ранее в этом году Пхеньян подтвердил уничтожение крупнейшего испытательного полигона ядерного оружия Пунгери, однако международные эксперты не были приглашены, чтобы лично засвидетельствовать данное событие. Появление информации о большом количестве скрытых ракетных баз еще больше подрывает веру в то, что Северная Корея искренне стремится к разоружению, это делает ее публичные заявления еще менее правдоподобными. Несмотря на то, что переговорщики США, возможно, обладали информацией о ракетных базах КНДР, общественное мнение имеет серьезное значение.

Может возникнуть множество вопросов относительно того, действительно ли президент США Дональд Трамп поступил верно, согласившись на ряд стратегических уступок в отношении КНДР? Обеспокоенность Вашингтона также вызывает стремление Южной Кореи к сближению с КНДР. В контролируемой демократами Палате представителей к Трампу могут возникнуть вопросы, а на слушаниях стратегические уступки Трампа могут быть подвергнуты жесткой критике.

В настоящий момент для всех стало очевидно, что «прогресс» администрации Трампа в переговорах по ядерной и ракетной программам КНДР настолько незначителен, что любой негативный повод может подтолкнуть президента США к отказу от переговоров и возвращению к угрозам в адрес Пхеньяна.

Угрозы в адрес КНДР могут осложнить отношения между Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Сеул необычайно быстро сближается с Пхеньяном, утверждая, что укрепление доверия между Южной Кореей и КНДР может в будущем облегчить процесс денуклеаризации. Однако многолетняя позиция США заключается в том, что Пхеньян сначала должен предоставить убедительные доказательства прогресса в плане денуклеаризации, после чего можно будет поговорить об отмене санкций. Конечно, приостановление военных полетов, демонтаж охранных вышек и совместный поиск останков павших солдат КНДР и Южной Кореи — это хорошо, однако Вашингтон считает, что слишком стремительное сближение между Сеулом и Пхеняном снижает давление на КНДР и подрывает переговоры по вопросам, связанным с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

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Что Вашингтону следует предпринять? Первоочередной задачей является укрепление отношений с Южной Кореей. КНДР, возможно, не намерена торговать своим стратегическим вооружением ради улучшения отношений с остальным миром, но в этом нет ничего нового. Отчет, опубликованный на этой неделе, нельзя назвать шокирующим или стратегически значимым. Гораздо важнее, чтобы не произошло резкого изменения политики Трампа в отношении КНДР, которое могло бы вызвать обвинения со стороны Южной Кореи и международной общественности в том, что США спровоцировали опасное поведение Северной Кореи. Очень важно, чтобы Вашингтон наладил тесный диалог с Сеулом для разработки совместной дорожной карты в отношении КНДР.