«Из потребителей газа ближнего зарубежья случаи нарушения контрактных обязательств по оплате в период 2017 года — III квартала 2018 года имели место у АО «Молдовагаз», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «КТЭ и LT Gas Stream», — констатировал «Газпром» в своём ежеквартальном отчёте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гадание на ромашке

Белорусская «дочка» российского газового холдинга не фигурировала в предыдущем квартальном отчёте. Ранее хроническими неплательщиками в газпромовских отчётах значились компании из Молдавии и Литвы. Возвращение Белоруссии в «чёрный список» не сулит ничего хорошего и явно указывает на нарушение договорённостей, достигнутых на президентском уровне.

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Проблема с неплатежами за российский газ белорусскими потребителями — государственными предприятиями, была особенно острой в 2016 году, когда между Минском и Москвой шла полноценная «газовая война». Правительство Белоруссии довело республику до очередного кризиса и пыталось по украинской методике не платить за российский газ, чтобы сбить цену. Для этого использовались разные методы — вплоть до захвата «политических заложников» из числа так называемых пророссийских публицистов (метод отработан в торге с Евросоюзом).

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

Александр Лукашенко санкционировал недоплату белорусскими госпредприятиями газа, приобретённого у «Газпром трансгаз Беларусь». Курировал процесс ответственный за ТЭК вице-премьер Владимир Семашко — тот самый, который представлял официальный Минск на нефтегазовых переговорах с РФ.

Недавно Семашко получил новое назначение и стал послом Белоруссии в России. Основной профиль его деятельности не изменился — переговоры с Москвой по ценам на нефть и газ, поставляемые в постсоветскую республику. Минск постоянно требует скидок, и очередная проблема неплатежей, очевидно, порождена искусственно.

Неплатежи с белорусской стороны давно используются как эрзац кредитов: долго не платя или недоплачивая, а потом погашая задолженность, можно хоть как-то «затыкать дыры». Собственных оборотных средств у многих даже крупных белорусских госпредприятий нет от слова «совсем» — зарплаты выплачиваются из кредитов в коммерческих банках.

Ставки по кредитам в белорусских банках в разы выше, чем в соседних странах ЕС. По инвестиционной привлекательности Белоруссия находится в европейских аутсайдерах. «Связанные» китайские кредиты обусловлены приобретением примерно на 2/3 товаров и услуг КНР, что объясняет неуклонный стремительный рост отрицательного сальдо торгового баланса с этим «стратегическим партнёром», призванным уравновесить влияние РФ.

Основным кредитором официального Минска по-прежнему остаётся Россия, а Евросоюз и США не спешат оказывать значительную финансовую помощь Минску взамен на сомнительную политическую полезность. В начале ноября эта проблема вновь обсуждалась в Минске в ходе переговоров руководства Белоруссии с экспертами ведущих американских аналитических центров, специализирующихся на «сдерживании России».

Относительно недорогих российских кредитов по линии ЕФСР и правительства РФ белорусскому руководству явно недостаточно. МВФ вовсе отказал в кредитовании до тех пор, пока официальный Минск не начнёт демонстрировать первые итоги реформ. Причём эти реформы не сводятся только к сокращению госсектора в экономике и реформированию ЖКХ, как пытается представить ситуацию Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход из ситуации

Сейчас Минск добивается от Москвы «компенсации» за упускаемую выгоду из-за проведения правительством РФ налогового манёвра в российской нефтяной отрасли. Какое отношение налоговые изменения в чужом независимом государстве имеют к Минску — вообще непонятно, однако, по мнению официального Минска, и за это Россия должна платить республике.

Неплатежи за газ стоит рассматривать как сигнал российской стороне с явным намёком на повторение истории 2016 года. Тем более, что тогда недоплата за потреблённый у «Газпром трансгаз Беларусь» газ завершилась уступками Москвы по вопросам объёмов и цены экспортируемой в Белоруссию нефти.

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Руководство Белоруссии ждёт кредит в объёме $1 млрд по линии правительства РФ и $600 млн по линии ЕФСР (также российские деньги). Получение этих средств позволит залатать бюджетные дыры и не проводить экономические реформы. Российские эксперты отмечают, что в нынешнее непростое время правительство РФ могло бы инвестировать с гораздо большей пользой в национальную экономику. Выгода России от сохранения такой ситуации в экономике союзной Белоруссии весьма сомнительна.