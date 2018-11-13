Выборы в Донбассе и геополитический выбор Белоруссии

Сергей Артёменко, , 18:57 — REGNUM

Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках не соответствуют законодательству Украины, их готовит Россия, и итоги этих выборов Запад не признает. Об этом 8 ноября из Вашингтона по телефону для европейских СМИ заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

После состоявшихся выборов Вашингтон и два западных гаранта реализации Минских соглашений, Франция и Германия, заявили, что не признают итогов выборов, по самой своей сути направленных на стабилизацию региона. Позиции конфликтующих сторон не изменились, конфликт продолжается, и возник очередной повод присмотреться к аргументации сторон и расстановке сил. Тем более что обозначились новые инициативы, заявленные как способствующие деэскалации и умиротворению региона, уже несколько лет пребывающего в состоянии гуманитарной катастрофы.

В разгар электоральной кампании представитель США выразил «обеспокоенность» в связи с тем, что «Россия занимается организацией выборов на «оккупированной территории Украины». Волкер назвал такие выборы не соответствующими украинскому законодательству и Минским соглашениям об урегулировании украинского кризиса, под которыми поставили подписи главы государств «нормандской четвёрки».

ДНР и ЛНР, по мнению Волкера, «не существует». Следуя этой логике, агрессию украинских карательных батальонов сдерживают некие призраки, жителей ДНР и ЛНР тоже не существует, как нет и жертв среди мирного населения, нет гуманитарной катастрофы, а спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик — обычный прожигатель жизни, тусующийся в Минске вместе с такими же, как он, трепачами и бездельниками.

Представитель Госдепа уверен, что «должны быть выборы законных местных органов власти в рамках Конституции Украины». Однако их проведение возможно только после выполнения ряда требований: в Донбассе должна быть обеспечена безопасность, созданы демократические условия для проведения кандидатами предвыборных кампаний, а граждане должны иметь возможность свободного волеизъявления и перемещения. Поскольку ничего из перечисленного сейчас нет, Волкер считает, что выборы незаконны и условия для их проведения отсутствуют.

Хотя Волкер не пояснил, какие стандарты демократии необходимо взять за основу при организации выборов в Донбассе, очевидно, что это, как всегда, стандарты США, так как именно их в госдепе считают самыми лучшими. Давно известно, что американская администрация применяет двойные стандарты, видя демократию там, где людей потрошат для продажи человеческих органов, и не замечая её там, где не соблюдены национальные интересы США.

Так, Белый дом признал законными «выборы» на Украине после государственного переворота, инспирированного США и западноевропейскими союзниками. Те самые «выборы», которые проводились на подконтрольной киевской хунте территории в нарушение Конституции Украины и выборного законодательства, в условиях гражданской войны и разгула террора — вплоть до коллективного сожжения мирных пикетчиков, как это было 2 мая 2014 года в Одессе. Плодами украинской «демократии» стали тысячи людей, незаконно лишённых свободы и каких-либо прав, подвергнутых пыткам в застенках СБУ, а также частные карательные батальоны украинских олигархов. Такие «выборы» США, конечно, признают, потому что они соответствуют их национальным интересам. И Волкер считает эти «выборы» законными, потому что зоной национальных интересов США объявлен весь мир, и это закреплено в американском законодательстве.

Если установленные спецпредставителем Госдепа США условия проведения выборов не соблюдаются на Украине, то в ДНР и ЛНР они и подавно не могут быть полностью соблюдены из-за того, что идёт война. Волкер и сам прекрасно знает, что во время войны соблюсти условия свободных и демократических выборов невозможно. Прячась за иезуитскими политическими формулировками, позволяющими не называть вещи своими именами, Вашингтон, Брюссель и Киев пытаются создать видимость законности и легитимности по одну сторону донбасского фронта и при этом повесить всех собак на органы местного самоуправления, сформированные в результате классической прямой демократии по другую сторону донбасского фронта. Ничего личного — только деньги.

О деньгах Волкер тоже дал телефонную консультацию, обратив внимание на экспорт донбасского угля в Евросоюз. При этом он странным, на первый взгляд, образом обошёл вниманием тот факт, что поставки этого угля идут из Белоруссии.

«У меня нет конкретных доказательств для того, чтобы развернуть об этом дискуссию», — признался Волкер. И снова слукавил, потому что доказательства добыты и представлены в прессе Польши, Украины, Прибалтики и Белоруссии (со ссылкой на польские и украинские СМИ, которые опираются на данные экспертиз национальных лабораторий).

Печеньки для Лукашенко

Объяснить такую деликатность и забывчивость Волкера несложно: Александр Лукашенко не первый год из кожи вон лезет, дабы угодить американским друзьям и партнёрам. Накануне, 6 ноября, белорусский лидер принял делегацию экспертных структур из США, ударно трудящихся над выработкой мер по «сдерживанию» России ещё со времён холодной войны. Визит делегации представителей состоящего из бывших работников ЦРУ и генералов НАТО Джеймстаунского фонда в Белоруссию, позиционирующую себя как «единственного союзника России», выглядел столь же странно, как смотрелся бы во время Второй мировой войны визит в США или Великобританию делегации экспертов аналитических структур III рейха.

Смысл такого визита очевиден: Лукашенко в очередной раз предложил Белому дому свои услуги. Учитывая, что Белоруссия не имеет каких-то особых экономических ресурсов, то услуги предлагались политические, тем более что Джеймстаунский фонд занимается исключительно политикой, причём в самом жестком и воинственном формате. Конечно же, Сергей Лавров «не заметил» никакой политической проституции формального союзника России — только пресловутый диалог и налаживание отношений.

До этого Лукашенко выступил на «минской мюнхенской конференции», само название которой вызывает невольные ассоциации с Мюнхеном 1938 года, внёсшим весомый вклад в подготовку Второй мировой войны. На конференции Лукашенко заявил о 160 тысячах беженцев с Украины в Белоруссии, а также предложил свои услуги по контролю за границей ДНР и ЛНР и проведению выборов в этих республиках в соответствии с украинским законодательством. Он вновь подтвердил готовность направить в «зону АТО» белорусских военнослужащих, хотя ранее категорически отвергал подобную перспективу по линии ОДКБ.

С прошлой недели Лукашенко дважды выступил с такими эпатажными внешнеполитическими выходками, заставив Дмитрия Пескова и Марию Захарову потрудиться в поиске политически корректных выражений, которые позволили бы избежать негативных оценок действий руководителя другой части Союзного государства. Однако факты завлечения США в Белоруссию и на Украину — упрямая вещь и торчат, как шило из мешка.

Выдвигая свои (а свои ли?) инициативы, Лукашенко в первую очередь добивается легитимации со стороны Запада, где его ещё недавно открыто называли «последним диктатором Европы». Основательная работа, проделанная белорусскими властями в этом направлении, не прошла даром: «диктатором» Лукашенко уже не называют благодаря целому ряду оказанных им «особых» политических услуг. Об этом недавно в интервью заявил весьма осведомлённый в финансировании прозападной оппозиции в Белоруссии специалист по «цветным революциям», близкий к ЦРУ и IRI внештатный эксперт Carnegie Endowment словак Балаш Ярабик. Теперь этот специалист привлечён МИД Белоруссии и ЕС в качестве эксперта и участвует в таких проектах, как мидовский «Минский диалог» и «Октябрьский экономический форум» (проводится почему-то в ноябре).

Ярабик для официального Минска уже сделал больше, чем британские лорды и идеологические мигранты, вместе взятые, подписавшиеся на операции по «отбеливанию» имиджа первого лица Белоруссии. Словацкий специалист работает над комплексной программой, в рамках которой — переформатирование подачи новейшей истории Белоруссии. Например, в рамках этого концепта происходит обоснование «руки Кремля» в несостоявшемся майдане 19 декабря 2010 года на минской «Площади».

Запад уже не считает официальный Минск изгоем, желает с ним сотрудничать и «хочет укреплять независимость Белоруссии от Москвы, и чем больше — тем лучше», заверил Ярабик. Эти слова не лишены основания — достаточно ознакомиться с графиком визитов и приёмов одного только главы МИД Белоруссии, причём далеко не все его контакты и действия отражаются в официальной хронике — такой вывод позволяют сделать публикации американской диппочты от WikiLeaks.

Мысля в том же направлении, но по-военному более прямолинейно и откровенно, практически одновременно с Ярабеком высказался бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: «Потенциально Белоруссия могла бы сыграть очень интересную роль, будучи между Европой и Россией, но при условии, что будет реформирована, что общество будет свободным, более демократическим».

«Несомненно, Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе», — заявил Расмуссен. Он назвал Белоруссию «недемократическим государством» и посоветовал брать пример с Украины и Грузии при реализации отношений с Россией. Другая часть Союзного государства, по его словам — «угроза», и эту проблему породил Александр Лукашенко: «Эта проблема вызвана нынешними властями. Конечно, нам нужно реформировать Белоруссию, прежде чем двигаться дальше. В ЕС и НАТО есть интерес к включению Белоруссии в наши круги».

Почти та же самая риторика звучала накануне киевского «евромайдана» — с той лишь поправкой, что Виктора Януковича не называли «диктатором», а Украину — «марионеткой Кремля». В остальном — полная схожесть: и в обещаниях, и в озабоченности, и в построении воздушных замков под вывеской «семьи европейских народов».

Можно предположить, что постаревший и утративший чувство опасности Лукашенко уже не понимает, во что он ввязался по льстивым советам своих консультантов. Посетившие Минск Глен Ховард и другие деятели из Джеймстаунского фонда — это реальные эксперты-практики, десятилетиями работавшие в серьёзных и специфических структурах. Среди их личных заслуг — вклад в победу в холодной войне над СССР, а в дальнейшем — «цветные революции» и прочие разновидности подрывной деятельности на пяти континентах. При всём уважении к спецслужбам экс-БССР, в них нет специалистов такого уровня, и таких компетенций не просматривается даже в перспективе. Если уж КГБ СССР проиграл американцам, то игра белорусского КГБ вместе с ОАЦ и прочими спецслужбами постсоветской республики и вовсе не стоит свеч.

Трудно сказать, чего в этом зазывании «западных волков» в Белоруссию больше — отчаяния или самоуверенности. Уже сейчас можно с уверенностью предсказать итог такой политики. Большой удачей белорусского лидера стала бы внезапная потеря интереса у американских спецслужб и аналитических центров к Белоруссии. Однако надеяться на такое развитие событий было бы совсем уж наивно, потому что эти деятели никогда и ничего не забывают, а если и демонстрируют такое поведение, то исключительно из тактических интересов. Белоруссии остаётся молиться на российский «ядерный зонтик»: если его по какой-то причине уберут хотя бы на месяц, то уже кто-то другой будет выступать с инициативами послать свои войска на границу с РФ и обеспечить местные выборы в новой «горячей точке» Европы.

Такой может быть цена даже не обязательно юридически оформленной ликвидации недостроенного Союзного государства. Достаточно фактического обособления и самонадеянного начала своих опасных политических игр, чтобы Москва отказалась от всесторонней поддержки заигравшегося минского режима. Очевидно, белорусская экономика американцам неинтересна — Белоруссия их интересует только как рычаг давления на Россию. Попытки сыграть на этом и выторговать у Москвы ещё больший объём экономической помощи могут стоить шантажисту слишком дорого. За последние десятилетия даже на нашем континенте явлено немало примеров финала подобных авантюр.

Стремление официального Минска продемонстрировать свою полезность Западу вполне понятно. Республика фактически стала квазимонархией среднеазиатского образца и перебивается от кризиса к кризису. Без внешней подпитки поддерживать сопоставимый с соседями уровень жизни крайне проблематично. Белоруссия оказалась в классической «ловушке бедности», и радикально решить эту проблему не позволяет самостийный гонор её руководства, противоречащий интересам широких масс белорусского народа.

На поддержание видимости благополучия деньги очень нужны. Однако отчленённый белорусский «сборочный цех Советского Союза» не может тягаться ни с остальной частью завода, ни с другими заводами. Поэтому вместо масла на хлеб предлагается намазывать «вышиванку», а вместо науки и хай-тека — гордиться возрождением средневековых ремёсел. Иначе и быть не может, потому что таковы объективные условия лимитрофа. Именно поэтому, видя вполне предсказуемые контуры будущего, белорусы устремились за границу, и это очень беспокоит живущих за счёт их налогов.

За годы построения «рыночного социализма» Белоруссия накопила огромный госдолг, который не в состоянии обслуживать без новых долгов. Расчёт на «золотой дождь» из ЕС и США в случае демонстрации разворота на Запад наивен — достаточно присмотреться к Украине. Как показала практика, Китай также не намерен спонсировать «белорусскую модель». Белоруссии никто и никогда не сможет заменить Россию.

Поэтому, продолжая игры в «незалежность», приходится выходить на геополитическую «панель» и предлагать то, что есть от природы. Этот путь прошли Польша, Прибалтика, Болгария — почти все осколки СССР и «Варшавского блока». Практически никто из них не получил золотых гор от новых хозяев — только горсть медяков с ими же выплаченной разными способами контрибуции, да и она пошла не на социальную сферу или науку, а на поддержку пиарщиков победителей. Нет оснований считать, что с Белоруссией будет как-то иначе.

В силу ряда причин, в том числе возрастных и связанных с состоянием здоровья, Лукашенко уже сейчас думает о транзите власти. Раньше Москва выступала легитиматором очередного срока бессменного руководителя Белоруссии, но в изменившихся условиях этого уже недостаточно, да и ставки повышены: речь идёт о преемнике. Ключевой вопрос не в кандидатуре преемника (выбор не так уж и велик), а в том, что он унаследует и не случится ли такой взрыв уверенного оптимизма, как после убедительной победы преемника Уго Чавеса — Николаса Мадуро.