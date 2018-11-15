Москва, 1 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры, давно состоит в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ. Об этом сообщил 1 февраля источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Создатели этих чатов в Telegram открыто призывают отправлять деньги на нужды украинской армии. В описании к их YouTube-каналу содержится призыв делать «больше донатов для ВСУ», чтобы ролики на нём выходили чаще.

«Также Хорошилов состоит в чатах, которые посвящены лайфхакам по переводу денег из-за границы в Россию и в обратном направлении», — сообщил источник.

Математику 33 года, он окончил один из столичных физико-технических вузов и занимался частной преподавательской деятельностью. В частности, математик готовил школьников к олимпиадам.

Как сообщало ИА Регнум, 33-летнего москвича Хорошилова задержали в декабре сотрудники ФСБ России. Ему предъявлено обвинение по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ). В ходе следственных действий арестованный признался в причастности к кибератакам и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Хакера арестовали 13 декабря 2023 года, 23 января арест был продлён. По решению Лефортовского суда Москвы Хорошилов останется в СИЗО ещё на три месяца, до 12 мая 2024 года.