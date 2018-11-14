Washington Post: Мир отворачивается от Трампа, чем пользуются КНР и Россия

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM По мере того как нынешний американский лидер своим поведением отталкивает от США традиционных союзников, место Вашингтона активно занимают другие, амбициозные страны, такие как Китай и Россия, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

В США, подчеркивает автор, ошибочно полагают, что пока они будут разбираться с внутренними проблемами, остальное мир будет спокойно ждать, например, 2021 года. Тем не менее мировые процессы идут дальше, поскольку они носят динамический, а не статический характер. Беспорядочные изменения в одной стране вызывают реакцию в других, союзы, которые когда-то казались нерушимым, ослабевают и требуют переоформления, амбициозный державы эксплуатируют новые возможности, появляющиеся в результате изменения расстановки сил, некоторые государства выходят на первый план, тогда как другие переживает упадок.

Произошедшие на прошлых выходных события в Париже со всей очевидностью продемонстрировали, что не стоит полагаться на неизменчивость международных процессов. Мир ускоренными темпами адаптируются к той реальности, в которой президентом США является Дональд Трамп. Друзья и союзники Белого дома, возможно, и надеются, что можно будет вернуться к положению дел, которые было до его избрания. Может также быть, что они полагают, что после промежуточных выборов 2018 года Вашингтон резко изменит курс. Но полагаться на это они не могут, поэтому они должны принимать во внимание риск того, что США больше не будут той страной, к которой они привыкли.

На эту реальность указал недавно президент Франции Эммануэль Макрон, когда он в интервью французской радиостанции заявил, что на фоне того как США становятся всё менее надежным союзником, ЕС нужна «по-настоящему европейская армия».

«Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США», — заявил глава Елисейского дворца.

В ответ на это Трамп назвал заявление Макрона «крайне оскорбительными», продолжая на своей странице в Twitter жаловаться на неблагодарность Парижа, а также обвиняя французского коллегу в том, что он пытается отвлечь внимание избирателей от своих «крайне низких» рейтингов поддержки. Тем не менее французского лидера поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Выступая в бундестаге, она подчеркнула, что разделяет убежденности тех, кто считает, что «общая европейская армия продемонстрирует миру, что в Европе никогда больше не будет войны».

С самого своего первого дня в Белом доме президент Трамп заставлял сомневаться относительно единство НАТО, когда он поставил под вопрос готовность Вашингтона продолжать платить за безопасность других стран. Европейский Союз целый год пытался «умаслить» Трампа, но в конечном счёте там всё поняли. Соединённые Штаты больше не являются полностью надежным защитником. Поэтому ЕС должен взять на себя большую ответственность за свою безопасность и в меньшей степени полагаться на возглавляемый Вашингтоном блок НАТО.

Мир отстраняется от США, в которых действует политика «Америки прежде всего!» Трампа, и по другим вопросам. В частности, 12 ноября Макрон представил свой «Парижский призыв к доверию и безопасность в киберпространстве». В рамках этого документа предлагается ввести кодекс базовых правил для предотвращения вмешательства в выборы и другой вредоносной деятельности в сети.

Предложение Макрона поддержали более 50 стран, 90 некоммерческих организаций и 130 частных компаний, в том числе Microsoft, Google, Facebook и IBM. Не приняли в нём участие США, вместе с Россией, Китаем, Ираном и Израилем — большой пятёркой кибервойны. Несмотря на это, альянс «Парижского призыва», включающий в себя страны, корпораций и неправительственные организации, скорее всего, продолжит сотрудничество в области киберпространства так же, как подобная коалиция продолжила работу по борьбе с изменением климата, невзирая на отказ администрации Трампа участвовать в ней.

По мере того как Соединённые Штаты при Дональде Трампе отходят от глобального дипломатического взаимодействия, другие оппортунистические государства занимают их место. Наиболее очевидным примером является Россия, чей президент Владимир Путин, быть может, и не обладает большим потенциалом, но от игры он не отказывается. Москва поддерживает диалог со всеми: с Израилем и Ираном, Саудовской Аравией и Турцией, с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана. Лидер Кремля, возможно, и «отморозок», но он носит «штаны дипломата», поддерживает переговоры по Сирии, Афганистану и по другим вопросам. Когда-то подобную роль глобального посредника играли США.

Тем не менее в наибольшей степени от отстранения Трампа выигрывает Китай, который в открытую провозглашает свое желание бросить вызов глобальной гегемонии Вашингтона. Так, куда бы ни посмотришь в Азии, везде Китай ищет возможности для установления своих баз для повышения своей военной мощи.

После более полувека непревзойденного американского могущества в 2016 году страна наткнулась на политическую «кочку», избрав человека, который очевидным образом не был готов стать президентом. Бо́льшая часть мира, заключает автор, надеяться, что США вновь обретут равновесие. Покажи они вынуждены искать другие варианты.