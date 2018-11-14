



Иранская ядерная программа

Секретный архив Ирана, попавший в руки израильской разведки в начале 2018 года, указывает на то, что оценки западных разведслужб и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не соответствовали действительности, поскольку иранская ядерная программа оказалась более развитой, чем считалось ранее. К такому выводу пришел один из крупных экспертов-ядерщиков, который ознакомился с документами, пишет Майкл Хирш в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Получается, что в случае, если Иран выйдет из ядерного соглашения 2015 года, из которого США уже вышли, у Тегерана есть все технологии для быстрого создания ядерной бомбы, возможно, в течение нескольких месяцев, считает руководитель некоммерческого Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт, который ранее занимал должность ядерного инспектора МАГАТЭ.

National Nuclear Security Administration Взрыв ядерной бомбы

Ирану все равно придется наладить производство оружейного урана. Согласно данным секретного архива, после запуска центрифуг по обогащению урана Иран получит необходимое количество ядерного материала через 7−12 месяцев, считает Олбрайт. До того как в 2015 году была заключена многосторонняя ядерная сделка, Ирану потребовалось бы всего два месяца для того, чтобы получить необходимое количество ядерного материала, достаточного для создания бомбы. Однако ядерная сделка обязала Иран вывезти из страны 97% ядерного топлива и демонтировать большую часть центрифуг по обогащению урана.

Эксперты указывают на то, что новые разведданные стали для многих откровением, вызвавшим удивление и тревогу. Оказалось, что Иран обладал более продвинутыми возможностями для создания ядерного оружия. Секретный архив, насчитывающий более 100 тыс. страниц, затрагивает период с 1999 по 2003 год, иллюстрируя положение дел за десять лет до начала переговоров по ядерной сделке. Документы свидетельствуют о том, что ни Вашингтон, ни МАГАТЭ не понимали, насколько близко Тегеран подошел к созданию ядерной бомбы.

«Ранее США заявили о том, что для создания бомбы потребовалось бы не менее двух лет. Информация, содержащаяся в архиве, говорит о том, что это можно было бы сделать гораздо быстрее», — заявил Олбрайт. Эксперт добавил, что оценки французского правительства, которое в прошлом предупреждало о том, что Иран может получить ядерное оружие в течение трех месяцев, больше соответствовали действительности.

Израильская разведка захватила секретный архив в конце января 2018 года. В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал соответствующее заявление, пытаясь подтолкнуть президента США Дональда Трампа к выходу из ядерного соглашения. «Эти документы убедительно свидетельствуют о том, что Иран нагло лжет, когда говорит, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия», — заявил премьер-министр Израиля.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Сейед Аббас Араги заявил, что презентация Нетаньяху является «заранее спланированным шоу, призванным повлиять на решение Трампа, или, возможно, это скоординированный план Нетаньяху и Трампа по уничтожению ядерного соглашения». Вскоре после этого Трамп объявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном.

Секретный архив освещает период, когда нынешний президент Ирана Хасан Рухани, подписавший ядерное соглашение в 2015 году, занимал должность советника по национальной безопасности. Эксперты указывают на то, что Рухани был центральной фигурой в рамках программы по созданию ядерного оружия в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

Эксперты Института науки и международной безопасности хотят понять, как Ирану удалось «создать к концу 2003 года инфраструктуру для реализации всеобъемлющей программы по созданию ядерного оружия», в рамках которой первоначально планировалось создать пять ядерных боеголовок, каждая из которых обладала бы мощностью в 10 килотонн. В исследовании документов из секретного ядерного архива помимо Олбрайта также принимали участие старший аналитик института по вопросам политики Андреа Стрикер и бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен. Исследователи пришли к выводу, что к концу 1990-х годов Иран уже обладал «полным спектром технических компетенций и возможностей».

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Бывший чиновник администрации бывшего президента США Барака ОбамыАлександра Белл считает, что даже если информация из секретного ядерного архива соответствует действительности и Иран лгал в прошлом, гораздо важнее, чтобы его нынешнее поведение соответствовало ядерному соглашению. Она также отметила, что до того, как США покинули ядерное соглашение, администрация Трампа дважды заявляла о том, что Иран выполняет условия соглашения, а в МАГАТЭ в 15-й раз подтвердили, что Тегеран соблюдает условия соглашения.

Эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики Мэтью Левитт, который ранее входил в администрацию экс-президента США Джорджа Буша, считает, что «вероятность того, что Иран предпримет какие-либо шаги публично, очень мала», вопрос заключается в том, «как далеко они зайдут в своей подпольной деятельности, учитывая, что они знают то, что мы знаем».