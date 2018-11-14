Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. Европейский блок впервые будет проводить выборы в Европейский парламент без участия Великобритании. В 27 государствах-членах ЕС почти 450 миллионов человек могут воспользоваться избирательным правом. В среднем уровень участия избирателей составляет 40%. В 2014 году явка на выборах в Европейский парламент составила 43,1%. В ходе предстоящего голосования будут избраны 705 депутатов. Будет очень увлекательно следить за выборами 2019 года, в которых не будет участвовать Великобритания, пишет Озан Джейхун в статье для турецкого издания Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

Читайте также: Дело Хашогги стало подарком для Ирана — New York Times

В конце 2018 года политические партии начинают готовиться к выборам. Сначала будут определены кандидаты, которые войдут в верхнюю часть списка. На прошлой неделе, 8 ноября, правоцентристская Европейская народная партия (Христианские демократы), самая большая группа в Европейском парламенте, избрала Манфреда Вебера лидером своего списка. Европейские социал-демократы также определись с кандидатами. Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс стал кандидатом номер один от социал-демократов.

Манфред Вебер

Вебер и Тиммерманс также являются кандидатами на пост председателя Европейской комиссии. Нынешний председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который, по-видимому, немного перебрал алкоголя на недавнем саммите НАТО, объявил, что Вебер является фаворитом на пост нового председателя Европейской комиссии. Почему именно Вебер? Ответ очевиден: Европейская народная партия станет самой мощной группой в Европейском парламенте. Об этом говорят результаты многочисленных опросов общественного мнения.

Либералы очень рады тому, что к их рядам примкнула «Вперед, Республика!», партия французского президента Эммануэля Макрона. Европейская партия зеленых, которая является второй по величине партией в Германии, строит амбициозные планы на предстоящие выборы. Однако всё это «нормальные» партии. Ключевой вопрос заключается в том, что предпримут правые и расистские партии? Правые партии уже получили около 100 мест, в 2019 году количество правых парламентариев может увеличиться. Эта тенденция не принесет ничего хорошего европейской демократии.

Например, на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в Германии 26 мая 2019 года, Альтернатива для Германии (АдГ), скорее всего, получит от 14% до 20%. Никто не удивится, если количество новоизбранных членов парламента от АдГ составит от 15 до 20 человек. Не стоит забывать, что один член ультраправой Национал-демократической партии Германии уже представляет ФРГ в Европейском парламенте. Другими словами, число тех, кто не испытывает особых проблем с историей, опозорившей человечество, будет увеличиваться.

Флаг Национал-демократической партии Германии

Читайте также: Project Syndicate: Япония и Индия могут усилить военное давление на КНР

Именно по этой причине можно сказать, что выборы в Европейский парламент в 2019 году станут решающими с точки зрения защиты демократии в Европе. Очень больно видеть, когда люди, испытывающие проблемы с человеческими ценностями, занимают места в Европейском парламенте, который был создан для защиты европейских ценностей. По этой причине все европейские демократы, будь то христиане, мусульмане, евреи или атеисты, должны пойти и проголосовать на этих выборах. Низкая явка избирателей только увеличит вероятность успеха расистских и крайне правых партий.

К сожалению, в Германии и других европейских странах, за исключением Нидерландов, нет мусульманских кандидатов в депутаты Европейского парламента. Христианские демократы, социал-демократы, зеленые и либералы потерпели неудачу по данному вопросу. Однако не стоит терять надежду. По крайней мере, в Германии можно создать независимый список кандидатов, готовых защищать демократию. Такой список мог бы повысить интерес мусульманских избирателей к предстоящим выборам, что могло бы снизить шансы националистических партий. Почему бы и нет? На выборах в Европейский парламент мы должны выступить против укрепления позиций крайних правых и расистов и защитить демократические ценности. Мы должны сделать это во имя будущего Европы.